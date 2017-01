4 tipy: jaké pláže nevynechat přes zimu na Srí Lance

Dáno je to tím, že pohodlné letenky z Prahy do Colomba se dají rezervovat za ceny okolo deseti tisíc korun. Cestování po Srí Lance je velmi snadné a dá se při objevování tohoto ostrova na vlastní pěst ušetřit nemálo z vašeho cestovatelského rozpočtu. Zároveň však hrají velkou roli při výběru této destinace i úchvatné přírodní scenérie a bohatá fauna, v popředí s oblíbenými slony, které je možné potkat i ve volné přírodě během vašeho putování po ostrově.



Neopomenutelným lákadlem pro turisty cestující na Srí Lanku jsou jistě i úchvatné pláže lemované na mnoha místech palmami, které dopřávají příjemný stín během slunečních dní. Srí Lanku ovlivňují monzuny, které rozdělují ostrov během roku na dvě části. Jednoduše se dá říci, že během našeho léta se doporučuje cestovat na pobřeží východní a během naší zimy směřovat svou dovolenou na jihozápad Srí Lanky. Jaké jsou tedy ty pláže, které se vyplatí navštívit během nadcházející zimní sezóny?

Weligama Beach

Věřím, že nikoho nepřekvapí, že Srí Lanka je považována za jeden z hlavních cílů pro milovníky surfovaní. Tak jako je na východním pobřeží mekkou surfařů oblast Arugam Bay, na jihozápadě ostrova je to především pláž Weligama. Vybavení a skvělé podmínky pro surfování zde naleznou nejenom profesionální vyznavači tohoto sportu, ale na své si zde přijdou i úplní začátečníci, kteří si mohou za pár set korun zaplatit úvodní kurz, při kterém si osvojí základy surfování a za pomoci zkušených instruktorů si chytí svou první vlnu.

Mirissa Beach

Pláž, která je doslova turistickým rájem. Bývá jedním z hlavních cílů při cestě na Srí Lanku pro mnoho cestovatelů z celého světa. Pláž lemuje nespočet hotelů všech cenových kategorií. Pokud však zvažujete svůj pobyt přímo na pláži v Mirisse, doporučuji rezervovat si vámi vybrané ubytování s dostatečným předstihem. Ty nejoblíbenější hotely bývají vyprodané i několik měsíců dopředu.

Přes den si zde můžete zaplavat a relaxovat na lehátku s čerstvým kokosem v ruce, nebo se věnovat šnorchlování, surfování a procházkám po pláži. Na večer si zajděte do některé z mnoha plážových restaurací. Mým tipem je restaurace Mirissa Eye, ve které vám připraví grilované mořské plody, které si sami vyberete, a to za ceny, které vás mile překvapí.

Talalla Beach

Vyhledáváte pro svou dovolenou klidné místo s panoramatickým výhledem na moře? Nevadí vám, že to budete mít do centra měst několik kilometrů? Pak by vašemu zájmu neměla uniknout pláž, která se ukrývá několik minut autobusem za městem Matara. Ubytovat se můžete na kraji pláže v některém ze surfařských pensionů, nebo si dopřát úchvatný výhled z hotelu Panorama na straně druhé. Moře je zde divoké a vhodné především pro surfování a dovádění ve vlnách. Pláž budete mít ale po většinu dne sami pro sebe. Místo je tak jasnou volbou pro několik dní ničím nerušené relaxace.



O autorce Petra Švehlová Stowasserová cestuje po celém světě a své zážitky sdílí se čtenáři na svém facebookovém profilu a blogu dovolenkarka.cz.

Secret Beach

Pláže, které nemají na mapě své jméno a které jsem sama pro sebe označila jako utajené. Naleznete je, pokud se vydáte po pobřeží z Matary zpět do Mirissy. V místě, kde se nachází malý francouzský pension Turtle Eco Beach a kde se na pláži potkáte především s místními obyvateli než s turisty.



Mile vás zde překvapí klidné tyrkysové laguny, kde můžete bez obav z velkým vln relaxovat celé hodiny. Až vás plážové radovánky omrzí, vydejte se pěšky po pobřeží a jistě narazíte i na další místa, která ve vás zanechají příjemné vzpomínky na vaši zimní exotickou dovolenou na Srí Lance.