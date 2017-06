Bílá v Beskydech. Pestrý dětský park, výlet za léčivým pramenem a singltreky

Z Bílé můžete vystartovat na řadu pěších i cyklistických výletů ať už rovnou po vlastní ose nebo s využitím lanovky, která vás vyveze až na vrchol Zbojnická. Nevíte-li v Bílé kam na kole, obraťte se na milého pána v půjčovně kol v zázemí střediska, který vám doporučí trasu na míru a podělí se i s přesnou mapkou z mobilní aplikace.

Nám doporučil vydat se na trasu směrem na Smradlavu, což je sirný pramen, který údajně léčí různé žaludeční potíže, dále na Salajku, Bumbálku a odtud po krásné hřebenovce vhodné pro celoodpružená kola k Masarykově chatě a dále na Kmínek. Z Kmínku ideálně po červené údolím Smradlavy zpět do Bílé. Okruh má 21 km a trénovaní bikeři ho zvládnou za hodinku a půl. Podrobnější mapku najdete ZDE.



Bílá v kostce Vzdálenost z Prahy 3 hod 49 min



1 jízda na lanovce dospělí 70 Kč



Celodenní jízdné na lanovku dospělí 390 Kč



Zapůjčení kola od 170 Kč



Provozní doba Bílé od 2.6. Pátek, Sobota, Neděle 9:00 – 17:00



www.skibila.cz



My jsme okruh pojali „odpočinkověji“ a na úvod se nechali vyvézt lanovkou na Zbojnickou, odkud jsme se vydali směrem na Čurábku a Smradlavu a přehledné značení nás dostalo zpět do Bílé. Mezi Smradlavou a Bílou nevynechte Obůrku s divokou zvěří, jako jsou například srnky, divočáci, daňkové nebo dokonce mufloni. Vstup je zcela zdarma a každá ohrada má svou informační tabuli o zvěři, takže výlet může nabýt i vzdělávací podobu.



Bílou budou vyhledávat i milovníci moderní cyklistiky, tedy ti, kterým lahodí stále více populární singltreky. V Bílé najdete dva, kdy malý počet je kompenzován dostatečnou délkou a jejich hlavní výhodou je velmi jednoduchý, leč zábavný profil. Trasy mohou bez obav projíždět jak jezdci s kolem pevným, tak i zkušenější bikeři s kolem sjezdovým. Pro začátečníky doporučujeme nejprve vyzkoušet zelenou trasu, která je lehké obtížnosti a má kolem tří kilometrů.

Střídá se tu klopená zatáčka s terénními vlnami a je tu minimum kořenů, či kamenů. Spíše jde o vyhlazenou pěšinku, která se vyznačuje plynulostí, takže není potřeba příliš brzdit. Pokud zvládnete zelenou trať, poradíte si bez obav i s druhou modrou trasou, která je o kilometr kratší a jen na některých místech je trochu prudší. Obecně ale singltreky v Bílé patří mezi ty méně náročné, které jsou vhodné zejména pro začátečníky a mírně pokročilé, neboť se tu nemusíte obávat těžkých technických úseků nebo skoků.



Také děti si v Bílé najdou to svoje. Podél cyklostezek najdete bezpočet dětských hřišť a to největší se nachází naproti hlavnímu parkovišti vedle hotelu Bauer. Děti tu mohou skotačit na trampolínách, skákacím hradu, tubingu, lezecké dětské stěně, obřím pískovišti, na šlapacích lodičkách, na aquazorbingu nebo na autodráze. V květnu je park v provozu o víkendech a svátcích, od června do září každý den. Celodenní vstupné v hlavní sezoně činí za dítko 290 Kč, a samozřejmostí je k tomu vstup rodičů.

Na oběd nebo svačinu si v Bílé můžete zajít do bistra Bi-fi přímo u pokladen, nebo na obědové menu do hotelu Bauer, který vám jídlo donese i na terásku před dětský park. Pokud nejste příznivci párku v rohlíku může vás oslovit třeba specialitka houbový tatarák s křepelčím vejcem (89 Kč).