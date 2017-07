Bohémský Montmartre: ochutnejte syrovější Paříž na Hoře mučedníků

Výhled na západ slunce z pařížského Montmartreu. | foto: Reuters

PRAHA/PAŘÍŽ Co se vám vybaví, když se řekne Paříž? S největší pravděpodobností široké rovné bulváry a rušné kavárny, které do nich nemilosrdně přetékají, vůně čerstvých baget a proslulá Eiffelova věž. O to větší překvapení ale můžete zažít, když se vypravíte na Montmartre.

Ač je tato čtvrť, která v 19. století představovala umělecké centrum metropole, poměrně dost známá, v rámci Paříže je to svět sám pro sebe. Montmartre plný strmých křivolakých uliček a temných zákoutí působí jako taková vesnice na okraji velkoměsta.

U prostitutky lidé nechají i umělé zuby, prozrazuje amsterdamská Red Light District Nejvyšším bodem a zároveň nejvýznamnějším místem čtvrti je bazilika Sacré-Coeur z počátku 20. století, jež při pohledu zblízka připomíná lehce přeslazený svatební dort. Vedou k ní takřka nekonečné schody, které bývají v kteroukoli denní i noční dobu obsypány lidmi všeho druhu od turistů přes prodavače vína či suvenýrů až po místní pouliční hudebníky. Když máte štěstí, natrefíte tu i na skupinku hinduistů provádějící jeden ze svých obřadních rituálů. Nikdo si totiž nechce nechat ujít dechberoucí výhled na celou Paříž ani uvolněnou atmosféru, která pod bazilikou panuje za jakýchkoli podmínek. Pohroužit se do útrob samotného Montmatru nicméně stojí za to i za předpokladu, že už se nikdy nevymotáte ven. Úplnou náhodou totiž během svého bloudění můžete narazit třeba na Moulin de la Galette, bývalou tančírnu, kam si chodívali pro inspiraci impresionističtí malíři v čele s Augustem Renoirem, na starý kabaret Au Lapin Agile, který byl kdysi zdrojem zábavy pro umělce a spisovatele, jmenovitě třeba pro básníky Guillauma Apollinaira a Maxe Jacoba, či na neobvyklou sochu „muže procházejícího zdí“ vytvořenou hercem Jeanem Maraisem. Opomenout nelze ani rozkošné náměstí Place du Tertre lemované bohužel nepříliš levnými restauracemi, kde se shlukují pouliční malíři. Člověk se tu může sám nechat zvěčnit nebo jen přihlížet obdivuhodné práci umělců, pod jejichž rukama vznikají portréty v různých stylech – klasické, avantgardní i karikatury. A nedílnou součást místní kultury tvoří také oblast zvaná Clichy, která se rozpíná od úpatí Montmartru až k centru Paříže. Panuje zde atmosféra trochu peprnějšího rázu, kromě tradičního kabaretu Moulin Rouge se tu totiž nachází i moderní erotické podniky a sexshopy. Přesto nelze Clichy označit za klasickou „vykřičenou čtvrť“, odér staré poetické Paříže je i tady cítit na sto honů.

Pohlednice z cest na větší mapě Pokud ovšem během svých toulek po „Hoře mučedníků“ na žádnou ze zmíněných zajímavostí nenarazíte, není třeba si zoufat. Bohatě stačí koupit si za pár eur bílé víno a camembert v jedné z arabských večerek, posadit se na lavičce na jakémsi náhodném náměstíčku a počkat, až si vás něco vzrušujícího najde samo. Dříve či později se objeví skupinka opilých místních s kytarami či osamělý mladík toužící sdělit někomu svůj životní příběh a vy se po pár locích chardonnay přistihnete, že se cítíte v podstatě stejně jako všichni ti bohémové, kteří na Montmartru před sto lety popíjeli, tvořili a přespávali v laciných kamrlících.