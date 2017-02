Češi jsou přesvědčení, že německá kuchyně za nic nestojí. Není to pravda, říká Čech

Lidovky.cz: Vzpomenete si na první dny po přestěhování? Co vám nejvíce ulpělo v paměti?

Vlastně jsem už před tím v Berlíně a hlavně v Německu několikrát byl, takže jsem tak trochu tušil, do čeho jdu. Sice jsem dříve navštěvoval zejména Bavorsko, ale i tak jsem se těšil. Bayern je mi dodnes tak nějak bližší, než spolková země Brandenburg, pod kterou Berlín spadá. Mám rád bavorskou kulturu, která se naší české více podobá, ovšem Berlín má určitě také své kouzlo. V Berlíně je všechno více o svobodě a možnostech, které v jiných, německých městech také najdete, ale právě sem, do metropole, míří mnoho mladých lidí, umělců a bohémů. Není problém si tu najít kousek své domoviny, ať už mezi Čechy, kteří tu žijí a pravidelně se zde setkávají, nebo třeba v jednom z českých obchodů, do kterého chodím, když mne přepadne stesk po domově. Člověk tam koupí od piva přes sladkosti, až po hrubou mouku.

Lidovky.cz: S čím jste v cizině narazili? Je nějaký český zvyk, který byl pro okolí krajně nezvyklý?

Myslím, že první s čím jsem zde narazil bylo „to naše“ stěžování si. Člověk je z domova zvyklý přemýšlet negativně nahlas, což se v Berlíně moc nedělá. Pokud chcete s místními navázat kontakt, určitě nebude nejlepší, když si hned ze začátku začnete na něco stěžovat. Chvíli mi trvalo, než jsem si uvědomil, jak moje jednání či myšlení na místní lidi působí. Člověk se pak v jádru až zastydí a raději změní přístup.

Lidovky.cz: Chcete se do Česka ještě někdy vrátit?

Řekl bych, že jako Pražák a hlavně Čech, nemám až tak velký problém se kdykoli přijet podívat na svou rodinu a přátele. V tomhle máme my Češi „žijící v Německu“ štěstí, protože to není zase až tak daleko. Dříve jsem jezdil domů častěji. Po deseti letech v Berlíně si už ale pomalu připadám doma více tady. Ono to člověka časem zákonitě dožene. Tím myslím hlavně aklimatizaci v jiném prostředí, nakažlivá mentalita (smích) a pak zejména váš soukromý prostor, který si za několik let pravděpodobně vytvoříte. Najednou je vám jasné, že už nejste až tak úplně doma jenom v Praze, a že i vaši staří kamarádi k vám necítí to, co dříve. Když nejste v Česku častěji, tak přijdete o kontakty s lidmi, které jste znali a nakonec pak jezdíte už jen za rodiči či příbuznými. Abych řekl pravdu, tak si návrat do Česka představit dokážu. Přece jen jsem tam doma, narodil jsem se tam a pokud někam doopravdy patřím, tak určitě tam! Nemyslím si ale, že vracet se by bylo úplně jednoduché. Německo není kulturně až tak odlišné, což je podle mne velká výhoda.

Lidovky.cz: Existuje nějaké české jídlo, které vám v cizině chybí? Uvařil jste přátelům v zahraničí nějaké české jídlo? Jak jim chutnalo?

Brandenburg, ve kterém Berlín leží, se kupříkladu celkem od naší české kuchyně liší. V Bavorsku by člověk čekal knedlík, kdežto v Brandenburgu dostanete na talíř nejčastěji brambor. Myslím, že v Berlíně dají místní více na zdravější pokrmy. Také tu můžete zajít do nějaké České restaurace a nebo na „vepřo knedlo“ do Hofbräu, který budete znát spíš z Bavorska a to konkrétně z Mnichova. To, že je našinec často přesvědčený, že německá kuchyně za nic nestojí, mne neustále udivuje a udivovat asi nikdy nepřestane. Svým přátelům jsem tu uvařil svíčkovou, kterou oni ale z cest po České republice už znali. Díky tomu, že vařit umí i můj partner, tak mi tu vlastně nic domácího nechybí. Partner je Němec, vařit ale umí i česká jídla, což dělá rád a navíc mu to jde znamenitě. Často někoho z mých českých známých z Berlína pozveme k nám domů na jídlo a potom tedy vaří spíše Peter, než-li já. Kupodivu zvládá právě všechna ta jídla, která by Čech od Němce nečekal. Svíčkovou, sladké knedlíky, prostě cokoliv. Myslím, že tu v tomhle případě mám skoro ráj na zemi, a pak ne nadarmo se říká, že láska prochází žaludkem.

Lidovky.cz: Máte děti? Učíte je česky?

Děti nemám a ani o adopci neuvažuji, i když i to je tady v Berlíně už možné. Žije tu mnoho lidí z různých koutů světa, kteří často mají dvojjazyčnou rodinu. V naší čtvrti (Lichtenberg) slýchám hodně ruštinu, potažmo i polštinu ale mimo to i španělštinu a pochopitelně arabštinu. Myslím, že když zná člověk dva jazyky od narození, že tím získává určitou výhodu. Kdybych děti měl, asi bych je česky naučil, nebo bych se o to alespoň pokusil.

Lidovky.cz: Jaké jsou první asociace, které slýcháváte, když řeknete, že jste z Česka?

Když se na tohle téma bavím s lidmi v Česku, tak mne často zamrzí, jaké mínění o Němcích mnoho z nich má. Kupodivu jsem se tu za celých deset let ještě nesetkal s negativním pohledem místních na můj původ. Většinou si tu lidé ve spojení s Českou republikou hned vybaví Karla Gotta, ale také Václava Neckáře, Helenu Vondráčkovou nebo Spejbla s Hurvínkem. Mnoho němců do Čech často jezdí, nebo u nás spousta z nich už alespoň jednou byla. Znají naše pivo, které se tu dá koupit všude v obchodech, a kromě Prahy znají i spoustu jiných měst a míst v Česku. Většinou vás tu tedy berou naprosto normálně, bez jakýchkoliv úšklebků, což se bohužel naopak až tak úplně řict nedá, že? Myslím, že toho mají Češi s Němci stále mnoho společného a to nejen kulturně.

Lidovky.cz: Sledujete tamní politiku? Liší se politická kultura od té naší?

Když v nějaké zemi žijete déle a naučíte se dobře jazyk, musíte politiku vnímat spolu s ostatními lidmi. Už jen proto, že nechcete stát stranou, a nebo proto, že se vás po pár letech v jiné zemi začne vše týkat asi tak, jako se to týká ostatních. Vývoj v zemi je důležitý a člověk by měl být v obraze či by měl mít na věci kolem alespoň nějaký názor. Řekl bych, že se česká a německá politická kultura odlišuje hlavně v tom, že Němci tolik nepanikaří. Všichni si určitě u nás v Čechách hned vybaví nedávný teroristický útok, který se odehrál právě v Berlíně. Někdy mám pocit, že i přesto, že tu lidi mají obavy z dalších, podobných věcí, že i přesto jsou schopni jít ven, normálně žít a hlavně se tu stále věří, že se situace pohne pozitivně kupředu a nikoliv naopak. Vlastně přesně právě toto, se mi na Němcích líbí. Všichni tu vědí, že se může něco znovu stát a že to nemusí být hezké, ale i tak se tu lidé snaží nevidět všechno jenom černě.