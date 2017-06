Umění, retro a dinosauři. Vydejte se v červnu do Chebu

Rady před cestou Muzeum Cheb v Pachelbelově domě na hlavním náměstí je otevřeno denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin, základní vstupné do všech expozic stojí 70/35 Kč. www.muzeumcheb.cz

Retromuseum je otevřeno denně kromě pondělí od 10 do 17 hodin, vstupenka stojí 80/50 Kč. Vstupné zahrnuje návštěvu všech stálých expozic a výstav jak v Retromuseu, tak v galerii výtvarného umění v sousední budově. Smaženku a „turka“ si dejte v Retrobufetu. www.retromuseum.cz, www.gavu.cz

Chebský hrad je otevřen celoročně, přes léto od 10 do 18 hodin, vstupné 80/40 Kč. www.hrad-cheb.cz Bismarckova rozhledna je volně přístupná od dubna do října.