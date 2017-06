Gasherbrum na popáté? Sledujte zápisky horolezce Holečka na serveru Lidovky.cz

Pokud spolu se Zdeňkem Hákem dosáhnou vrcholu vybranou cestou, bude to historický úspěch pro české lezení.

„Jsme vyhublí, dobití, omrzlí a bez vrcholu,“ psal minulý rok domů horolezec Mára Holeček poté, co po dvou týdnech ve výšce nad sedm tisíc metrů a v terénu, kde létala lavina za lavinou, sestoupil do základního tábora pod osmitisícovkou Gasherbrum I.



„4:0 pro Gaš! A pro nás... jsme živí!!! Dnes po půlnoci a v součtu po čtrnácti dnech jsme opět ve startovacím táboře. Naše umanutost, posedlost, díl lehkovážnosti a blahosklonnost bohu přinesla své, dostali jsme šanci si zvážit sílu bytí,“ popisoval Holeček.

„Po šíleném úprku z 7800 m n. m. a několika drsných neplánovaných bivacích přišel nakonec pod tlakem traverz napříč horou pekelný sestup skrze srdce séraku, což by se zdálo za normálních okolností zcela iracionální řešení, ale každodenní příval sněhu a uragánu nic jiného nedovolil. Nakonec si hora řekla ‚tak dost‘, můžete vypadnout,“ líčil český horolezec.

Umanutost, posedlost, učarování

Dramatický loňský pokus o prvovýstup jihozápadní stěnou rozložité hory v pákistánském Karakoramu byl už čtvrtým, který Holeček podnikl. Přímočará linie na vrchol ve výšce 8086 metrů nad mořem mu učarovala už skoro před deseti roky. Na Gasherbrum I už sice sólově vyšel Japonským kuloárem, který vede na vršek ze severozápadu, touhle cestou však už v minulosti nahoru šli i jiní lezci, včetně několika Čechů. Prvovýstup z jihozápadu je z tohoto pohledu úplně jinou záležitostí a byl by solidním zářezem do dějin českého horolezení. Na osmitisícovky se novou cestou hned tak někdo nedostane.

První výstup, ztráta parťáka a pauza

Pod jihozápadní stěnu se Marek Holeček poprvé vypravil v roce 2009 s tehdejším šéfem Horolezeckého svazu Zdeňkem Hrubým. Hrubému tehdy při výstupu praskl žaludeční vřed a jeho parťák jej dokázal dostat dolů včas, aby mohli zasáhnout lékaři. „Marek mi jednoznačně zachránil život,“ řekl tehdy Hrubý.

V roce 2013 spolu dvojice zvládla prvovýstup na himálajskou sedmitisícovku Talung a znovu se vydala pod jihozápadní stěnu „Gaše“, jak se mezi lezci hoře přezdívá. Z druhého výstupu už se Zdeněk Hrubý nevrátil: během slaňování se zřítil do devítisetmetrové hlubiny.

Holeček si tehdy dal dva roky pauzu a v létě 2015 se pod Gaš vrátil s opavským extrémním sportsmanem Tomášem Petrečkem. Vystoupali do sedmi tisíc tří set metrů, kde je počasí zastavilo na celý týden. Vítr lomcoval stanem tak, že ho museli držet, aby neodletěl. Nakonec sestoupili do údolí s jasným plánem, vrátit se příští rok znovu.

Jedenáctá nejvyšší hora světa Gasherbrum je jedenáctou nejvyšší horou světa, současně je to třetí nejvyšší hora Pákistánu. Název pochází z místního jazyka Baltí, kde rgasha znamenákrásnýabrumznamenáhora,dohromady tedyKrásná hora. Hora je součástí masívu Gasherbrum, ten se nachází na hranici mezi Pákistánem a Čínou v pohoří Karákoram v západní části Himaláje.

Jenže Tomáš onemocněl a tak loni Holeček odlétal v tandemu s Ondřejem Mandulou. Počasí tentokrát ukázalo zuby ještě víc. Ve výšce nad sedm tisíc metrů nad mořem strávili skoro čtrnáct dní, sněžné peklo popisuje poslední zpráva, kterou Holeček odeslal do nížiny před sestupem.

„Vše na pikaču. Po sedícím bivaku v 7700 metrech, kdy nás přes noc válcovaly laviny, jsme utekli na plato, kde jsme uvězněni pod palbou větru a padající bílé nicoty. Předpověď se naprosto vymkla kontrole. Jídlo téměř nula a vody za nehet. Jsme mokrý, lehce namrzlí a nas... Musíme zdrhat a ještě s božím požehnáním.“

Lezci nakonec tenhle pokus odnesli omrzlinami. A posíleným odhodláním, že když konečně klapne počasí, tak se vysněnou linií na vrchol dostat dokážou.

Letošní stoupání

Do Pakistánu letos Marek Holeček odlétá o dva týdny dřív než v případě předchozích pokusů. Přes Islamabád se vydá do Skardu a potom už vzhůru do základního tábora a po aklimatizaci do jihozápadní stěny Gaše.

Zážitky Holečka a jeho letošního parťáka Zdeňka Háka, který loni jako první Čech sjel na lyžích afgánskou sedmitisícovku Noshaq, budete moct sledovat na blogu, který bude Marek Holeček pro čtenáře serveru Lidovky.cz psát. Jejich postup bude kopírovat i mapa, kam budou postupně přibývat jejich GPS souřadnice.