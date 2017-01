Harrachov: dostatek prostoru na sjezdovkách a tvrdé pisty

Provoz v Harrachově začíná už od 8:00, takže chcete-li stihnout první lano, je potřeba si zkrátka přivstat. V prosinci touto dobou ještě ani pořádně nevylézá sluníčko, a tak jsou pisty opravdu tvrdé, čemuž přidává i noční mráz. Lyžování jsme netradičně začali na Rýžovišti, kde záhy sluníčko zalévalo téměř celou sjezdovku. Nutno říct, že sjezdovky byly po ránu velmi dobře upravené.

Na Rýžovišti můžete volit z traverzovitější modré, která se ke konci sportovněji zlomí a až v dolní polovině naberete na rychlosti, nebo můžete zbrousit červenou sjezdovku, která je příjemná svoji přehledností a zkušené lyžaře potěší svým poctivým červeným sklonem.

Na „Čerťák“, tedy část areálu, kterou obsluhuje sedačková lanovka Delta, se můžete vydat klidně i v poledne, a přesto si užijete poměrně rovnou sjezdovku. V prosinci na sjezdovku Červenou II, zejména tedy na její prostřední prudký hang, nezasvítí za celý den sluníčko snad ani jednou, takže díky stínu neměkne. To může být pro ty, co mají nabroušené hrany velmi dobrá zpráva, a někomu zas na druhou stranu může vyhovovat „měkčí“ Rýžoviště.

V plném provozu jsou samozřejmě i dětské parky, jako třeba Brumíkova školička na „Čerťáku“ nebo dětské hřiště u nástupu lanovky Alfa na Rýžovišti. Děti se tu nechají na svah tahat „lanáčkem“ a dolů kličkují mezi slalomovými zvířátky. Pro představu stojí v Classic Ski School jednodenní lekce pro děti do 12 let ve skupině 7-12ti dětí 890 Kč a při objednání online získáte 10% slevu. Lyžařských škol je v Harrachově samozřejmě několik, takže můžete vybírat zde.





Možností občerstvení je v Harrachově přirozeně několik a bufety nechybí u dolních ani horních stanic lanovek. Na teplý oběd je v areálu možné zajít do místními oblíbené hospůdky U Jarmilky u dolní stanice lanovky Delta, nebo hned vedle do prostorné samoobslužné restaurace Stone. Jídla se tu obměňují a při naší návštěvě se na cedulích skvěly nápisy jako kuřecí řízek s bramborem, segedýnský guláš, smažák, mexické fazole nebo pstruh na másle. Ceny jídel se pohybují od 110 Kč do 150 Kč a vzhledem k velké porci jsou na lyžařské středisko vcelku přijatelné.

Výhody restaurace Stone je velká terasa s výhledem na dojezd sjezdovky Červená II a pro mlsaly se dá říct, že je Stone částečně i kavárna, díky dortíkům a velkému výběru káviček. Presso pořídíte za 45 Kč, kapučíno pak za 59 Kč. Naopak dietáře potěší i nabídka zeleninových salátů.

Harrachov má slavnou lyžařskou historii, což se odráží na infrastruktuře města samotného. Hlavní silnice je tu lemovaná různými hotýlky, hospůdkami, obchůdky a celkově je tu znát klasický ruch lyžařského městečka.