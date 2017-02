Lyžařská pohoda kousek za Olomoucí? Vyzkoušejte areál Hlubočky

V hlavním zázemí areálu je vše, co se od lyžařského střediska očekává, tedy... | foto: Tomáš Rucký/SNOWtour.cz

Z města rovnou na lyže, to je filozofie menšího areálu asi 20 minut od Olomouce Hluboček, jejichž provozní doba je od devíti ráno do devíti večer, takže i po práci můžete skočit do přezkáčů.

Naše návštěva byla opět doprovázená modrou oblohou a sluníčkem a tentokrát jsme se sklouzly nejen po hranách lyží, ale i na nejdelší bobové dráze na Moravě. Malebný kostelík v Hlubočkách dává na znamení, že se blížíte k samotnému areálu, který se nad kostelem vzpíná. Jakmile se dostanete k nástupu na kotvový vlek, který je hlavním dopravním prostředkem na kopec v Hlubočkách, dostane se vám výhled na hlavní sjezdovku v celé její délce i šířce. Sjezdovka je modrého značení a na délku má zhruba půl kilometru, takže jde spíš o pohodu, než o nějaké safari na lyžích. Sice nejde o nijak prudkou trať, ale překvapilo mě, že se tu dalo dosáhnout docela sportovní rychlosti, která polevila až ve spodní třetině. V době naší návštěvy na sjezdovce převažovaly houfy dětí z lyžařských výcviků, čímž se vytvořila na vlek menší fronta, sjezdovka byla ale díky velmi příjemné šířce prakticky volná. Ještě volněji pak bylo na vedlejší sjezdovce č.2, která je červeného značení, dosažená rychlost mi ale přišla srovnatelná s vedlejší modrou. Sjezdovka je o trochu užší, než její vedlejší modrá kolegyně, ale za tu díky lehkému „odstrčení“ trati jezdí mnohem méně lyžařů. Pro děti je v Hlubočkách připravený dětský park přímo u parkoviště, kde mohou malí lyžaři využívat pojízdný pás, slalomové tyčky, podjížděcí branky, nebo i volný svah po pravé straně pásu. Jakmile zvládnou dětský park, mohou klidně zamířit na krátkou mírnou sjezdovku s dětským vlekem hned na parkem. Hlubočky v kostce: Vzdálenost z Prahy - 3 hod



Celodenní skipas dospělí - 380 Kč (do 16 hod)



Děti do 6ti let lyžují zdarma



Provozní doba lanovky - 9:00 – 21:00



Parkování - bezplatné u areálu V Hlubočkách najdete od loňska novou korytovou bobovou dráhu, která je s délkou 1030 m nejdelší ze všech typů bobových drah na Moravě a třetí nejdelší v České republice. Bobovka se zvlní celkem do 17ti zatáček, dvakrát se tu otočíte o 360 stupňů, dvakrát si poskočíte a nechybí ani přejezd mostu a projetí tunelem. Permanentka na 5 jízd vyjde na jednomístném bobu na 320 Kč, na dvoumístném na 480 Kč.

V hlavním zázemí areálu je vše, co se od lyžařského střediska očekává, tedy pokladny, toalety, malé občerstvení a také půjčovna lyží s lyžařskou školou. Dětská školka vyjde na hodinu na osobu na 420 Kč, individuální výuka carvingu, telemarku, snowbardu nebo i monoski stojí 500 Kč na hodinu. V půjčovně si můžete i za 190 Kč nechat nabrousit a navoskovat lyže.

V Hlubočkách se loni zrekonstruovala restaurace vedle parkoviště a restaurace teď působí velmi moderním až luxusním dojmem, pomineme-li dřevěné lavice. Nabídka hotovek se tu každý den obměňuje, stálá nabídka se pak skládá například z klasického langoše (45 Kč), párku v rohlíku (30 Kč) nebo bramboráku (45 Kč). Objednává se u pultíku vpředu, a když je jídlo hotové, vyvolává se jen název jídla, takže musíte být ve střehu, jinak si na vaší pochoutce smlsne někdo jiný