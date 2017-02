Jak procestovat Island bez davů turistů a se spoustou zážitků?

Co pro tebe hlavně představuje Island?

Island je pro mě hlavně celoroční náplní mé průvodcovské činnosti. Není to jen o tom, že jsem s klienty na zájezdu, ale je to komplexní příprava zájezdu ve spolupráci s garantkou Monikou z Adventury, ale i příprava a propagace našeho Tatrabusu. Několikrát do roka pořádáme promítání a samozřejmě vystavujeme Tatrabus pro širokou veřejnost na nejprestižnějších výstavách cestovního ruchu. Neobejde se to bez nadšenců z TATRABUS TEAMU, který se skládá ze třech průvodců a zhruba šesti řidičů. Důležitou součástí týmu je Bery, který byl hlavním aktérem u zrodu celého projektu a v Adventuře má Tatrabus na starosti po všech stránkách již 10let.

Kolikrát ses už na tenhle nádherný ostrov na severu Evropy podíval?

Na Islandu provádím už jedenáctým rokem a v sezoně tam odlétám průměrně 2x na dva zájezdy. Takže, když to sečtu a podtrhnu, mám odjeto přes 40 zájezdů v průměrné délce 14 dnů, v kuse by to byly necelé dva roky.

Na která místa se vracíš nejradši?

Těch míst je strašně moc a každé má svoje kouzlo, ale asi nejvíc miluji ten pocit, když sedíš v termálním bazénku, piješ islandské nealkoholické (2,25 % alkoholu) pivko a pozoruješ polární záři. To člověk může být na ostrově kdekoli a je to pro něj obrovský zážitek, který se nikdy neokouká.

Kolik dní člověk potřebuje na procestování Islandu tak, aby ho měl opravdu kompletní?

To je dobrá otázka, protože ani já ho nemám úplně projetej. Tatrabusem mám jen po Islandu najeto přes 90 000km a z toho zhruba třetinu ve vnitrozemí po „efkových“ cestách, které jsou jen pro auta s označením 4x4 a jsou upravovány tak, že je prohrne greider. To je 6ti kolový stroj, který má radlici a zarovná roletu, která vzniká po průjezdu aut. To jsem lehce odbočil, takže odpověď na otázku „Kolik dní člověk potřebuje na procestování Islandu tak, aby ho měl opravdu kompletní?“ - můj názor je, že by měl stačit měsíc na kompletní projetí ostrova, ale pokud by chtěl člověk fotit všechny vodopády jen za krásného počasí s duhou, tak asi i několik let.

Na Islandu průvodcuješ cesty Tatrabusem. V čem je takové cestování ideální?

Tatrabus je vymyšlen a zkonstruován na pohodlné cestování v odlehlých pustinách tak, aby mohl být i několik dní mimo civilizaci. V nástavbě je 20 polohovatelných sedaček a pro každého zásuvka na dobíjení fotoaparátů, mobilů nebo notebooků. V autě je ergonomická kuchyňka pro případ, že nepůjde postavit velký stan, ve kterém je jídelna, kuchyň a společenská místnost v jednom. Dále vezeme 300litrový sud s pitnou vodou a máme zde i dostatek místa na potraviny. S sebou vozíme i 12 stanů, takže jsme připraveni na dobrodružství na 100 %.

Většina lidí absolvuje klasickou cestu kolem celého ostrova, ale nevydává se do vnitrozemí. Je i tam co k vidění?

Tuhle otázku zodpovídám skoro pokaždé. Tak určitě! I cesta vnitrozemím je cíl. Pokaždé když tudy jedeme, tak se hádáme s klukama řidičema kdo bude řídit. Je to opravdu nevšední zážitek. Právě v tom je Adventura od ostatních cestovních kanceláří jiná. Jako jedna z mála cestovek jezdí do vnitrozemí, protože kdo neprojel vnitrozemí, tak nepoznal Island. Mezi průvodci vnitrozemí přezdíváme “Mordor”a je v něm víc než “50 odstínů šedi” a hlavně spousta řek, které se musejí brodit.

Která místa bys doporučil pro pěší výlety a treky?

Nejdřív bych tuto jednu otázku rozdělil na dvě. Pěší výlet bych charakterizoval jako procházku „nalehko“ a trek spíš na celý den v těžším terénu nebo několikadenní „na těžko“. Zajímavých míst, kde se dá uskutečnit pěší výlet, je na Islandu opravdu mnoho, velice atraktivní je třeba okolí Mývatnu. Když budete chtít nějaký uskutečnit, tak není nic jednoduššího, než se zastavit v jakémkoliv infocentru, kde dostanete podrobnou mapu s těmi nejzajímavějšími místy v dané oblasti a hlavně výklad rangera nebo pracovníka infocentra, který Vás bude informovat o momentálních podmínkách v dané lokalitě.

Island je také země horkých pramenů, které jsou nejsnáze dostupné a zároveň v pěkném místě?

Já se na zájezdech snažím, abychom se koupali v termálech každý den. Milovníkům termálních pramenů mohu doporučit knihu “Hot pools in Iceland“, ve které jsou všechny termály vyfocené i se souřadnicemi GPS a popisem, jak se k nim nejlépe dostat. Pokud člověku nevadí absence šaten, tak doporučuji výborné koupání v termálním potoce u Hveraverdi, to je asi 3 km pěšky do kopce od silnice č1. Jeden z hůře dostupných je ve vnitrozemí, ten se jmenuje Laugafell, ale má jednu nespornou výhodu – nachází se zde totiž kemp a v něm vyhřívaná šatna. Jeden z mých favoritů se nachází na severu ve west fjordech. Jmenuje se Krosness a nabízí skvělé zázemí, bazén je přímo na břehu moře, takže se při koupeli můžete kochat nádherným výhledem na rozbouřené vlny.

Co se týče cen ubytování a stravování je Island poměrně drahý. Jak se dají snížit náklady na cestu?

S hodně vysokými cenami, které ještě navíc každý rok stoupají, se v této destinaci musí počítat. Co se týká cesty na Island, můžete se tam dostat buď lodí nebo letadlem. Lodí se pluje ze severu Dánska a cesta se zastávkou na Faerských ostrovech trvá dva a půl dne. Pokud k tomu přičtu ještě cestu do Dánska (1 200 km) a cestu zpět, tak mi vychází skoro týden na cestě. Letadlem je to samozřejmě mnohem rychlejší. Snížit náklady na místě lze asi pouze tím, že se člověk nebude stravovat v restauracích, ale bude si vařit sám. Řetězec nejlevnějších supermarketů BONUS je v každém větším městě a je v něm velice slušný výběr potravin, na druhém místě ,co se týká poměru ceny a kvality, je supermarket KRONAR, kde se dají koupit třeba i teplá grilovaná kuřata. Dalším možným způsobem snížení nákladů je využití místní dopravy a trekování.

Keporkak s duhou

Na Islandu většina lidí stanuje, ať už v kempech nebo mimo ně. Je potřeba si místa nějak rezervovat nebo se vždy najde volno?

Asi 2x se mi stalo, že v kempu v Akureyri nebylo pro naši skupinu 23 osob dostatek místa. Osobní automobil se 4 až 5 lidmi by však takový problém mít neměl.

Malou nevýhodou ostrova je poměrně deštivé a větrné počasí. Jak na to vyzrát?

Vyzrát na počasí jde, když dlouhodobě sledujete Islandské počasí na Vedur.is a máte s sebou dobré vybavení. Loni se mi dokonce stalo, že jsme 26 dní v kuse nezmokli!

Máš nějaký tajný tip na místo, kam příliš mnoho turistů nejezdí?

Určitě, je libo trochu adrenalinu? Tak si objednejte u raftařů z Viking rafting jižně od městečka Varmahlíd výlet kaňonem řeky Austary jokullsá, která nabízí obtížnost WW3-WW4 a je to opravdu zážitek, jak na raftu, tak pozorování krás kaňonu se spoustou vodopádů a čedičových skalních útvarů. Kdo by měl chuť se projet na koni, tak určitě v Landmannalaugaru. Jede se na hodinu do míst kam se člověk suchou nohou jen tak nedostane. Brodí se na koních několikrát ledovcová řeka a dojedete do nádherně barevného kaňonu. Zážitek už jen můžete podpořit a uvolnit se po jezdeckém výkonu v termálním potoce přímo v kempu Landmannalaugar.