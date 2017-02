Jesenický Přemyslov. Adrenalinový zážitek aneb Černá opět frčí

Přemyslov v kostce: Vzdálenost z Prahy - 3 hod 7 min



Celodenní skipas dospělí - 480 Kč



Celodenní skipas děti (6-15 let) - 330 Kč



Děti do 6ti let lyžují zdarma



Provozní doba lanovky - 9:00 – 16:00



www.desna-as.cz



Parkování 1 malé parkoviště u pokladen, 1 větší parkoviště 50 m od nástupu na lanovku