U moře, a přece jako doma. V Bulharsku vám stačí i čeština

Černé moře vyprodáno! Takové nápisy na dveřích cestovních kanceláří Čedok, Sport Turist nebo CKM byly před rokem 1990 běžné. K moři se mohlo bez omezení jen do Bulharska, Rumunska a NDR. Dnes je samozřejmě situace zcela jiná, k moři můžeme jet kamkoliv, třeba na Havaj nebo do Polynésie. A i v Evropě jsou větší lákadla než Černé moře. Přesto je Bulharsko stálicí v nabídce cestovek a zájem neklesá, naopak.

Letos se podle Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA) vypraví na bulharské pláže asi o pětinu více Čechů než před rokem. V loňské sezoně Bulharsko dle AČCKA navštívilo téměř 210 tisíc návštěvníků z Česka, meziročně o 40 procent víc.

Bulharsko má své jasné výhody. Letecky je to kousek a vlastně se tam dá dojet i autem či autobusem. V Bulharsku navíc není draho, levnější dovolenou u moře v Evropě budeme hledat těžko. Když k tomu přičteme dnes již velmi slušnou výbavu bulharských středisek, klidnou bezpečnostní situaci a nízké ceny zájezdů, zájmu turistů se nelze divit.

Bulharské pobřeží je dlouhé s dvěma centry: Varnou a jižnějším Burgasem. Slunečné pobřeží a Zlaté písky jsou nejznámější a největší střediska s velkými hotelovými komplexy včetně značkových, luxusních a docela drahých. Pak je zde hodně menších středisek, dříve malých vesniček, dnes už však solidních továren turistického průmyslu.

„Dle našich informací zhruba polovina klientů cestovních kanceláří směřuje na Slunečné pobřeží a pětina jich míří do Primorska,“ uvedla pro LN Tereza Picková, výkonná ředitelka AČCKA.

Letos letadlem i do Varny

Z Česka se létá tradičně do Burgasu, a to z Prahy, Brna i Ostravy. „Významnou novinkou letošní sezony je, že z Brna a Ostravy se do Bulharska nebude létat jen do Burgasu, ale poprvé také do Varny, kam se dosud létalo jen z Prahy. Populární letoviska jako Zlaté písky či Svatý Konstantin se tak přiblíží dalším zákazníkům,“ říká Petr Šatný, marketingový ředitel cestovní kanceláře Alexandria.

Primorsko je prostě klasika. Historicky se orientuje na českou klientelu, a přestože to dnes už tak výhradní není – jezdí sem i hodně Poláků anebo Rusů –, čeština stále hraje na primorských plážích a ulicích prim. Naopak turisté ze západní Evropy jsou v Primorsku spíš raritou, ti jezdí častěji na Zlaté písky a Slunečné pobřeží. Pro našince, který příliš nevládne světovými jazyky, je Bulharsko ideální destinací. Místní také moc anglicky nemluví, to už spíš každý z paměti vytáhne pár českých slovíček. Na pomoc navíc přijdou česky psané letáky, vývěsní štíty, cenovky a hlavně jídelní lístky.

Místní balkánská kuchyně pro nás není příliš exotická, velkou část jídel známe v tuzemské úpravě, takže originál z čerstvých surovin potěší chuťové pohárky a rozhodně neurazí peněženku. Ceny jsou v Bulharsku podobné jako v Česku, spíš je zde levněji. Problémem není ani české pivo (vařené v Bulharsku) nebo v několika českých restauracích zcela česká strava. Vepřo knedlo zelo se šesti je sice ve 30 stupních u moře poněkud bizarní pokrm, ale zájem o něj rozhodně je, restaurace prázdné nejsou.

Mnohá střediska navíc žijí téměř nonstop, takže nějaké to občerstvení, pití nebo alkohol lze koupit i hluboko v noci nebo těsně nad ránem. Hlukové normy se v Bulharsku zjevně neřeší tak přísně jako v Česku, takže různé zábavy a diskotéky zní mezi penziony a hotely dlouho do noci. Kdo má rád klid, měl by hledat ubytování mimo centrum, v němž se chodí spát hodně pozdě, jestli vůbec.

Levné, ale žádná exotika

A co moře? Většina pláží je písečná, některé otevřené pak potěší milovníky vln, ale najdou se i mělké zátoky s klidnou vodou. O bezpečnost se obvykle stará místní pobřežní hlídka, kterou zaregistrujete podle neustále znějící píšťalky. Penziony a menší hotely nemívají velké bazény, takže se připravte na boj o lehátka.

Ostatní výbava je ale obvykle velmi dobrá, penziony i hotely jsou moderní, velmi dobře vybavené a čisté. Takové Řecko nabídne velmi často mnohem větší divočinu.

Tím se dostáváme k poměru ceny a výkonu. To je veličina pro dovolenou docela podstatná a Bulharsko z ní vychází velmi dobře. Týden se snídaní v penzionu lze pořídit na kraji sezony už od pěti tisíc, hotel vyjde maximálně na dvojnásobek.

V plné sezoně ceny logicky stoupají, ale stále je to pod náklady dovolené v Itálii nebo ve Španělsku. Řecko je větším konkurentem, ale ve stejné cenové hladině dostanete v Bulharsku obvykle lepší služby.

Bulharsko leží sice výrazně jižněji než Česko, ale tamní krajina a příroda příliš exotické nejsou. Kdo má rád středomořskou atmosféru Řecka nebo Itálie, bude z Bulharska zklamán. Stejně tak si rozumný návštěvník Primorska z dovolené nic mimo pár suvenýrů nepřiveze. Obchody jsou sice plné, ale v drtivé většině padělků značkových oděvů, obuvi a hraček.

A největší nevýhoda prázdnin v Bulharsku? Krátké léto. Do Řecka se můžete v klidu vydat i koncem září. To už na bulharských plážích může fučet severák a být jen 15 stupňů. Sezona zde netrvá dlouho.