Víno, sport i akce i tipy pro milovníky dobrého jídla. Kam v létě v Jižním Tyrolsku?

Pro sportovce

Závod horských kol „Dolomiti Superbike“

(8. července)

Další ze závodů horských kol v Itálii začíná ve vesničce Niederdorf/Villabassa v oblasti Tre Cime/3 Zinnen v Dolomitech, kde si závodníci mohou vybrat mezi dvěma tratěmi – 113 km nebo 60 km. Organizátoři očekávají účast přes 4000 bikerů z celého světa. Na programu je i dětský závod „Dolomiti Superbike Junior Race“.

Noční běh kolem jezera Reschen

( 15. července)

V Jižním Tyrolsku se přes léto koná mnoho amatérských běžeckých závodů - například noční běh kolem jezera Reschen/Resia, které je oblíbeným cílem fotografů – kouká z něj kostelní věž. Trať je dlouhá 15,3 km.

Okolo masivu Sella

(25. června a 2. července)

Slavný okruh kolem masivu Sella, kde se v zimě po sjezdových tratích prohánějí lyžaři, se dá zvládnout i na kole po silnici. Během Sella Ronda Bike Day jsou silnice uzavřené dopravě. Letos to bude 25. června. Cestou se jede přes čtyři dolomitské průsmyky (Sella, Gardena, Pordoi a Campolongo). Silnice bude zavřená od 8.30 do 15.30 hod. a vyrazit sem může každý, kdo se na to jen trochu cítí. Odměnou jsou krásné výhledy na masiv Sella zapsaný na seznamu UNESCO.

Další z cyklistických svátků – Maratona dles Dolomites – se v Jižním Tyrolsku koná 2. července. Klání, kterého se účastní 9 000 cyklistů z 35 zemí, začíná v La Villa/Stern v Alta Badii a končí v Corvaře. Závodníci si vybírají z následujících tras: 138 km (zdolává se 4 190 výškových metrů), 106 km (3 090 m) nebo dá objet Sella Ronda, která měří asi 55 km (1 780 výškových metrů).

Den cyklistů Radtag Stilfserjoch

(2. září)

Cyklisté se mohou vydat i po trase etapy závodu Giro d’ Italia. Jedná se o 48 serpentin a 1869 výškových metrů, která končí na 2760 metrů vysokém Stilfserjochu, jednom z nejvýšše položených alpských průsmyků. Legendární silnice bude od Trafoi uzavřena pro motoristy. Lze si tu udělat okružní jízdu přes sedlo Umbrailpass (2503 m) do švýcarské vesničky Santa Maria Val Müstair a zpět do jihotyrolského Glurnsu/Glorenzy.

Drei Zinnen Alpine Run

(16. září)

Jihotyrolský vysokohorský běh na Drei Zinnen/Tre Cime di Lavaredo vede ročně 1000 běžkyň a běžců snovými kulisami Sextenských Dolomit až k horské chatě Dreizinnenhütte pod stejnojmenným skalním masívem. Běh je dlouhý 17,5 km, překonává se zde výškový rozdíl 1350 metrů a jedná se o jeden z nejkrásnějších a nejtěžších horských běhů na světě.

Pro milovníky dobrého jídla

Vrcholy gastronomie v Alta Badii

(celé léto)

Osm michelinských šéfů, osm horských chat a osm barev duhy – takové bude léto v údolí Alta Badia. Koná se tu kulinářská akce Vrcholy gastronomie, kdy se na osmi horských chatách (Jimmi, Col Alto, Tablá, Bioch, Pralongiá a dalších) bude celé léto vařit podle receptů michelinských kuchařů. Mottem letošního devátého ročníku jsou barvy duhy. Každý z šéfkuchařů si jednu vybral a přizpůsobil jí své menu. Jídla připravil například Norbert Niederkofler (bílá barva) z dvouhvězdičkové jihotyrolské restaurace St. Hubertus nebo Matteo Metullio z La Sirioly (žlutá). Kromě barvy bude pokrm pečlivě spárovaný s vybraným vínem.

Večeře pod hvězdami

(13. července)

V historickém centru města Badia v údolí Alta Badia vytvoří dlouhý stůl naproti schodům vedoucím do kostela San Leonardo a při úpatí hory Santa Croce. Servírovat zde budou mezinárodní menu, které vytvořili majitelé místních restaurací. Rezervace nutná.

Sběr meruněk

Mramor a meruňky v Laas



(5. - 6. srpna)

Laas v údolí Vinschgau/Val Venosta je pyšné na svůj mramor a meruňky výjimečné kvality, a tak si je připomíná akcí s bohatým kulturním programem. „Bílé zlato“ z Laas je díky jedinečné čistotě a tvrdosti známé daleko za hranicemi země, meruňky mají jedinečnou chuť.

Pro milovníky přírody



Túra při západu slunce

(všechny čtvrtky až do 14. září)

Ve čtvrtky v červenci, srpnu a až do 14. září se bude možné vydat v regionu Tre Cime Dolomity na západ slunce na vrchol hory Helm/Monte Elmo do nadmořské výšky 2150 metrů. Po pořádné náloži jihotyrolských knedlíků nebo nějaké jiné vyhlášené speciality se půjde k horskému jezeru Olperl, kde se poslední paprsky budou odrážet od vodní hladiny. Návrat gondolou do údolí.

Pro vinaře

Treffpunkt Wein

(28. srpna)



Bílá vína z jihotyrolského údolí Eisacktal/Valle Isarco patří mezi nejlepší v Itálii. Ochutnávat je můžete na vinařské akci Treffpunkt Wein v Brixenu/Bressanone, v místě exilu K. H. Borovského.

Pro milovníky umění

Unika - výstava sochařů a řezbářů

(31. srpna až 3. září)



Na výstavě v galerii Unika v městečku St. Ulrich/Ortisei bude možné si prohlédnout originální sochy řezbářů z údolí Gröden/Val Gardeny. Představí se tu dřevořezby z několika řemeslných dílen. Během třídenní akce se mohou návštěvníci seznámit s uměleckým zpracováním dřeva, pohovořit s řezbáři a udělat si obrázek o životě a tradicích zdejšího kraje.