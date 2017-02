Když si dáte v Hongkongu syrovou zeleninu, lidé se na vás divně dívají, říkají Češi

Lidovky.cz: Vzpomenete si na první dny po přestěhováni? Co vám nejvíce ulpělo v paměti?

Když někdo přijede do Hongkongu, nejde si nevšimnout, na jak malém prostoru se dá vybudovat velkoměsto. Ulice jsou stísněné, plné lidí a prostor je jedna z nejcennějších komodit, což se pozná hned na cenách a kvalitě bydlení. Když jsme šli na první prohlídky bytů, často jsme se nestačili divit, v jakých podmínkách můžete žít a kolik za to zaplatíte. Například za obyčejnou garsonku o kuchyňském koutu s jedním vařičem, koupelnou, kde sprcha je přímo nad záchodem a postelí, ze které si musíte přes den udělat gauč, aby se bylo kam hnout, zaplatíte lehce přes 25 tisíc korun. Není divu, že většina mladších lidí, včetně několika našich přátel, si vlastní bydlení nemůže ani dovolit, a proto i po studiích zůstává i několik let v bytě svých rodičů a přispívá na společný chod domácnosti. Naopak nás během prvních dní prodírání se davy lidí na ulicích uklidnilo, že městská oblast tvoří asi jen jednu čtvrtinu celkové plochy Hongkongu. Zbytek území jsou kopce a hory, přírodní parky a vodní plocha. První volné dny jsme proto hned strávili v přírodě, do které si pohodlně do hodiny dojedete metrem či autobusy. Je tu přes 300 kilometrů oficiálních trekových tras, nádherné pláže v městských i odlehlejších oblastech a spoustu možností volnočasových aktivit. S nadsázkou se dá říct, že lidé v Hongkongu se dají rozdělit na dva tábory. Na jedné straně jsou lidé, kteří si užívají ruchu velkoměsta a tráví víkendy nakupováním v obřích shopping centrech, které jsou součástí téměř každé zastávky metra, a na druhé jsou lidé, kteří aktivně chodí po kopcích nebo se věnují se vodním sportům a ostatním outdoorovým aktivitám. Od začátku se nám líbí, že si tu člověk najde, co zrovna potřebuje.

Lidovky.cz: S čím jste v cizině narazili? Je nějaký český zvyk, který byl pro okolí krajně nezvyklý?

Mnoho lidí v Hongkongu má zkušenosti se jinými kulturami v podobě pracovních nebo studijních pobytů v jiných zemích, proto se tu moc s nečekanými reakcemi na různé naše návyky nesetkáváme. Jen párkrát jsme se nad něčím pozastavili. Například, v práci, když vytáhnete obyčejnou mrkev nebo jinou syrovou zeleninu, koukají na vás místní kolegové a diví se, že to takhle jíme. Tady je totiž zvykem konzumovat zeleninu vařenou, dušenou nebo smaženou. Najdete tady hodně listové zeleniny, kterou většinou dochucují česnekem nebo sojovou omáčkou.

Občas se spíše my divíme zvykům místních. Třeba když jsme poprvé přišli do typické lokální restaurace na Dim Sum, který je pro Hongkong tak populární (sedíte u kulatého stolu a jíte různé druhy knedlíčků z bambusových napařováků). Když zasednete ke stolu, rozlije se čaj do větší misky, ve které si místní začnou umývat hůlky, mističky a ostatní nádobí, které je na stole. Po tomto rituálu se nechá přinést nový čaj a začne se jíst. Poprvé se nám stalo, že jsme ten čaj začali pít a místní nás zarazili, že je nutné si nádobí nejprve omýt, kvůli dodržování hygieny. V jiných restauracích ale na tento zvyk nenarazíte.

Filip Linhart a Katka Bendlová Filip Linhart (26) a Kateřina Bendlová (25) je mladý pár z jižních Čech, který se vydal sbírat první pracovní zkušenosti po škole rovnou do Hongkongu. Zatímco Filip pracuje v obchodním týmu mezinárodní IT společnosti, Kateřina je zodpovědná za marketing v pobočce německé firmy. Na Hongkongu je nejvíce baví multikulturní prostředí, čínské tradice a festivaly a sportovní vyžití, jako například chození po kopcích nebo kajakování na moři. Hongkong je také jejich základnou pro objevování dalších zemí v Asii. O jejich zkušenostech a zážitcích z cestování začali psát blog - Skrosnou.cz.

Lidovky.cz: Chcete se do Česka ještě někdy vrátit?

Do Česka nás to zatím netáhne, protože v zahraničí sbíráme cenné zkušenosti, rozšiřujeme si obzory a každý den nás tu něco překvapuje. Třeba i obyčejná návštěva doktora. I když máte třeba jen běžnou horečku, jdete k doktorovi a ten podle závažnosti vám dá sáček s přesným počtem paralenů, protože tu kromě obchodů s čínskou medicínou nejsou klasické lékárny jako u nás.

Lidovky.cz: Existuje nějaké české jídlo, které vám v cizině chybí?

Sváteční jídla jako svíčková nebo rajská, či knedlo zelo vepřo nám občas chybí. Na každodenní bázi nám ale spíše chybí cenově dostupné suroviny, na které jsme byli v Evropě zvyklí. Například mléčné produkty, které jsou u nás standardně za pár korun, jsou tu drahé, protože se musí dovážet. Krabice mléka nebo obyčejný jogurt tu stojí přes 60 korun, na sýry už ani nekoukáme. Na druhou stranu to kompenzujeme levnou čerstvou zeleninou, exotickým ovocem a mořskými rybami, které kupujeme za pár dolarů na trzích přímo za domem. Tyto trhy jsou typické pro každou oblast Hongkongu a seženete tam zboží často levněji a nesrovnatelně čerstvější než v supermarketech. Kromě toho je to i kulturní záležitost, protože máte možnost vidět, co obyčejní místní nakupují a co jí. Po nějaké době vás už ani nepřekvapí, že na trhu běžně visí celá zavěšená koza k naporcování, nebo když na cestě do práce před vámi vyhodí z dodávky obrovské prase pro místní řezníky, kteří pak maso prodávají přímo na ulici.

Lidovky.cz: Jaké jsou první asociace, které slýcháváte, když řeknete, že jste z Česka?

Většinou nejdříve slyšíte udivené “Ooh, I see!”. Když přijde delší odmlka, tak to buď znamená, že nemají tušení, kde se Česká republika nachází, a nebo přemýšlejí, co je tam zajímavé, aby navázali konverzaci. Když někdo nevěděl, říkali jsme nejdříve, že jsme z Evropy, hned vedle Německa nebo Polska, ale nyní používáme kantonský překlad Česka - 捷克 (zit hak). Mnoho lidí vnímá Česko stále jako Československo, takže občas i to pomůže. Lidem, kteří Česko znají, se většinou vybaví Prahu a některé její památky nebo “CíKej” (místní přezdívka pro Český Krumlov), kam většina z nich také zamíří. Potkali jsme i několik párů, kteří nám ukazovali předsvatební fotky z Prahy. Fotky se tu nepořizují v den svatby jako u nás, ale i několik měsíců dopředu a právě o Praze se často mluví i v tomto kontextu.

Po pár větách o Čechách se konverzace většinou stočí na téma “Co děláte v Hongkongu a proč jste se rozhodli právě sem?” Je to z důvodu, že mnoho místních nechápe, proč sem někdo dobrovolně přijede sbírat zkušenosti (drahé nájmy a potraviny, málo prostoru atd.). Mnoho místních kdyby totiž mohli, tak by raději odjeli do Evropy, Ameriky nebo Austrálie, kde jsou podle nich životní podmínky daleko lepší. Nám momentálně ale kompromisy ohledně bydlení, stravování nebo pracovních návyků, dávají možnost poznat do hloubky asijskou kulturu a pochopit místní mentalitu, která je docela odlišná od té naší. Hongkong je proto skvělé místo, protože se tu prolíná spoustu kultur od Japonska až po Ameriku a člověk začne rychleji chápat souvislosti v mnohem širším, globálním kontextu.

Lidovky.cz: Sledujete tamní politiku? Liší se politická kultura od té naší?

Z pohledu Hongkongu je dlouhodobým politickým tématem vliv Číny a pravděpodobné přidružení k Číně v nejbližší budoucnosti. V posledních letech určitá část převážně mladších obyvatel, obávající se nejisté budoucnosti, přemýšlí o alternativách, jak Hongkong opustit. Ti, co mohou, tak volí nejčastěji Austrálii, Velkou Británii nebo Spojené státy. Aktuálně se na veřejnosti řeší volby 26. března 2017, které rozhodnou, kdo povede Hongkong a kam bude směřovat následujících 5 let. Celkově se politika v Hongkongu, kromě rozdílů v tématických otázkách, moc neliší od politiky u nás, a to ani co se týče politických skandálů.