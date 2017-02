Ožije ruské impérium na ostrově Kiribati? Chce ho koupit ruský exposlanec

Bývalý ruský poslanec Bakov, který je zakladatelem a vůdcem ruské monarchistické strany, by rád koupil nebo si pronajal tři nyní neobydlené ostrovy patřící Kiribati k vybudování letovisek a vytvoření „alternativního Ruska“, uvedla rozhlasová stanice Radio New Zealand.



Bakov sdělil, že do projektu hodlá investovat 350 milionů dolarů (téměř devět miliard Kč). Jeho manželka rozhlasové stanici řekla, že tato myšlenka „má podporu mnoha ruských vlastenců, kteří nejsou spokojeni s Putinovým režimem“.

Turistický ráj

Ruský carský režim byl svržen v roce 1917 bolševickou revolucí. Podnikatel Bakov se v posledních letech snaží o obnovu carského Ruska. V roce 2011 se objevily zprávy, že koupil jeden z Cookových ostrovů, což ale vláda souostroví vzápětí popřela.



Na Kiribati získal Bakov podporu bývalého prezidenta Teburora Tita, který se domnívá, že Bakovovy plány by mohly přinést finance turistickému průmyslu země a proměnit souostroví v turistický ráj podobný například Maledivám. „Pokud to dokážou realizovat, aniž nás to bude něco stát, vyjma půdy, kterou jim poskytneme, pak v tom nevidím žádný problém,“ prohlásil Tito.

Kritici projektu ale varují před motivy, které mohou za tímto neobvyklým plánem stát. Podle některých má Bakov v úmyslu na ostrovech vytvořit daňový ráj.

'Návrh zvažujeme'

Vláda Kiribati minulý týden uvedla, že návrh je stále zvažován. Podle deníku The Daily Telegraph je Bakov nyní na Kiribati na návštěvě, aby plány na koupi trojice ostrovů projednal s místními představiteli. Bakov navrhuje, že metropole nového ruského impéria by se mohla nacházet na korálovém ostrově Malden.



Jako nástupce trůnu si Bakov podle listu The Daily Telegraph představuje německého šlechtice Karla Emicha Leiningenského, který je prapravnukem ruského cara Alexandra II., jenž vládl v 19. století.

Kiribati s celkovou populací kolem 100 000 lidí se nachází zhruba na půli cesty mezi Havají a Austrálií a sestává z 33 atolů, z nichž většina sahá pouhých pár metrů nad mořskou hladinu. Vzhledem ke stoupající hladině oceánů čelí Kiribati nejisté budoucnosti a hledá nové zdroje příjmů i potenciální území, které by se v případě zaplavení stávajících ostrovů mohlo stát domovem jeho občanů.