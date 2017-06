Kostely otevřou podeváté své brány v noci

Čekají je také koncerty, komentované prohlídky, divadelní představení, workshopy, mohou se podívat do sakristií, klášterních zahrad, vystoupat do věží nebo si zkusit zahrát na varhany. Zájem návštěvníků se čím dál více přesouvá od těch nejznámějších kostelů v Praze více do regionů a míst, která nepatří k těm nejvíce navštěvovaným.



Novinářům to dnes řekl Michal Němeček, ředitel Pastoračního střediska Arcibiskupství pražského. Jen v Praze a Středočeském kraji bude otevřeno přes 300 kostelů, v celé zemi pak na 1500. Zájem lidí je veliký, loni celkem přišlo na půl milionu lidí.

„Je pro nás stále více a více otázkou, jak uzpůsobovat program. Nejprve jsme jen otevírali kostely, pak přišly přednášky o tom, co se v kostele nalézá,“ popsal Němeček, jak se Noc kostelů rozrůstá. Záměrem organizátorů je podle něj, aby se účastníci také setkali s fenoménem víry a křesťanství. „To nás stále atakuje a provokuje. Také se ukazuje, že běžná místa už řada návštěvníků viděla a stává se, že Pražané vezmou auto a jedou se z města podívat do míst, kam by se jinak nedostali. Vypadá to, že zájem se přesouvá z Prahy ven a to je zajímavé,“ uvedl Němeček.



Letos by měl program zpestřit ponton František, který bude zakotven u Karlova mostu. Během večera bude svatovítský kanovník Tomáš Roule rozprávět s hosty, mezi nimiž bude pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka, teolog a filozof Tomáš Halík, církevní historik Peter Moreé, režisér Jiří Strach nebo jedna z benediktinek Opatství Venio na Bílé Hoře.



Pouť světla

Velký zážitek slibuje i tradiční Pouť světla přes Karlův most. Tu mohou lidé absolvovat se svící v ruce z kostela sv. Tomáše na Malé Straně do kostela Nejsvětějšího Salvátora na Křížovnickém náměstí. Svíčku si mohou přinést nebo vyzvednout a na druhé straně Vltavy ji v kostele zanechat. V turisty oblíbeném Chrámu Panny Marie Vítězné se známým Jezulátkem připravují program, kdy si lidé budou moci zkusit odlít z cínu malé sošky Jezulátka a zaposlouchat se do tamních varhan.



Pořadatelé z jednotlivých diecézí se při pořádání Noci kostelů inspirovali podobnou akcí, která se dlouhodobě koná v Rakousku. Noc kostelů je určena pro co nejširší veřejnost - i pro ty, kteří stojí mimo církev či na jejím okraji, říkají organizátoři.