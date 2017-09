KRNAP přestaví Krkonošské muzeum ve Vrchlabí. Chystá novou interaktivní expozici

VRCHLABÍ Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) nákladem přibližně 140 milionů korun opraví a přebuduje Krkonošské muzeum v bývalém augustiniánském klášteře ve Vrchlabí. V objektu do konce roku 2021 vznikne po přeměně expozic návštěvnické centrum Krkonošského národního parku. KRNAP chce na stavbu získat dotaci z fondů EU. Sdělilmluvčí KRNAP Radek Drahný.

Expozice Kámen a život, která byla instalována v roce 1984 a zatím ji navštívilo přes milion lidí, bude k vidění do 8. října. Pak bude muzeum kvůli přestavbě uzavřeno.



Návštěvnické centrum by mělo poskytnout co nejsrozumitelnější formou informace o minulosti a současnosti Krkonoš a motivovat lidi k objevování hor a jejich ochraně. Mělo by převzít i roli tradičního muzea a vybídnout návštěvníky k výletům do hor a ne jen do jejich nejatraktivnějších center.

Nová interaktivní expozice by měla být příběhem přírody a příběhem lidí usazených v horách. Expozice bude mít několik úrovní a bude jen na návštěvníkovi, do jaké hloubky si bude chtít nabídnuté informace prostudovat. „Informačně by měla být expozice tak bohatá, aby se návštěvník vracel a strávil v návštěvnickém centru třeba i několik dní,“ řekl Drahný. Kromě expozice muzeum nabídne i možnosti k pořádání koncertů, festivalů, divadel, přednášek pod širým nebem. V plánech je vybudování nového vstupu do objektu, badatelny či kavárny.

Rekonstrukce kláštera není jediným projektem KRNAP v oblasti muzejnictví. Ve Vrchlabí v bývalé Rotterově továrně v části Hořejší Vrchlabí vznikne nákladem téměř 19 milionů korun centrální depozitář sbírkových předmětů. Sloužit bude jako depozitář i pro další pobočky Krkonošského muzea, které jsou v Jilemnici, Pasekách nad Jizerou a v Harrachově. Bude v něm i zázemí odborných pracovišť. Dosud jsou depozitáře přímo na pobočkách v nevyhovujících prostorách, například na půdách, v podkroví či v kancelářích. Depozitář by měl být hotový do konce listopadu 2018 a je podpořen dotací z fondů EU.

Stavební a expoziční rekonstrukcí za 12 milionů korun nyní prochází Památník zapadlých vlastenců v bývalé faře v Pasekách nad Jizerou. Od dubna je památník uzavřen, veřejnosti by se měl opět otevřít koncem roku 2018, tedy v roce 60. výročí jeho založení. V Krkonošském muzeu v Jilemnici nyní stavbaři mění technické prostory v přízemí zámku na badatelnu pro veřejnost. Součástí dvouletého projektu je také digitalizace asi 13 000 sbírkových předmětů jilemnického muzea.