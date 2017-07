Lidé v Brdech: Oheň jako dobrý sluha. Vřesoviště zachráníme vypalováním, říká šéf CHKO

Podívejte se na Brdy očima Bohumila Fišera

Lidovky.cz: Co pro vás znamenají Brdy?

Brdy jsem si zamiloval během studií. Je to krásné pohoří uprostřed Čech a tenkrát jsme vnímali i nádech tajemna zakázaného prostoru vojenského újezdu. Dnes je pro mne výzvou přispět k udržení a případně zlepšení stavu přírody a krajiny v nejmladší CHKO v České republice. Rád bych zde zúročil načerpané zkušenosti z dlouholeté práce ve státní ochraně přírody.

Lidovky.cz: Kolik času v nich trávíte?

Lidé v Brdech na serveru Lidovky.cz V roce 2016 se veřejnosti otevřela velká část vojenského újezdu Brdy. Návaly turistů se zatím nekonají. O co přicházejí? Server Lidovky.cz oslovil odborníky, historiky, sportovce, podnikatele i turisty. Každý z nich zde v průběhu léta představí svůj vlastní vztah k Brdům doslova vlastníma očima - přes sérii fotografií.



Vzhledem k tomu, že v Brdech pracuji, tak v nich trávím času celkem dost, i když bych uvítal, abych mohl být uvnitř přírody ještě více. Pokud je to jen trochu možné, snažím se do Brd zavítat i ve svém volném čase.

Lidovky.cz: Jaké je v Brdech vaše nejoblíbenější místo?

Nejraději mám místa kamenných výchozů, staré stromy porostlé mechy a prameniště. Konkrétní místa veřejně říkat nebudu. Pokud bych měl doporučit místa, kam by měl návštěvník zavítat, pokud má čas pouze na návštěvu jednoho místa, pak jednoznačně Padrťské rybníky.

Mládě zvláště chráněného druhu orla mořského při kroužkování v roce 2016. Pár orla mořského je již 10 let pozorován v blízkosti Padrťských rybníků a celkem úspěšně vyvádí mladé.

Lidovky.cz: Jaká je podle vás čeká budoucnost?

Brdy jsou z pohledu České republiky unikátní svou nezastavěností a zároveň se jedná o velké území bez veřejných komunikací. Věřím, že si nezastavěnosti CHKO Brdy všichni starostové obcí, které v něm mají katastrální území, váží a nezastavěnost udrží především územními plány. Pak je v území mnoho dalších omezení, jako je stavební uzávěra v rámci posádkového cvičiště a jeho ochranného pásma, které sahá až za Tok a Jordán.

Bohumil Fišer, vedoucí Správy CHKO Brdy Bohumil Fišer, šéf CHKO Brdy Je mi 40 let a živím se ochranou přírody v Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR vlastně již od studií na vysoké škole, žiji ve Staré Huti blízko Dobříše, tedy v podhůří Brd.

Vlastníkem je stát - Vojenské lesy a statky a Armáda - a v jižních Brdech církev. Vlastnictví státu je ze zákona nezcizitelné. Agentura ochrany přírody a krajiny a naše správa by vydávala k takovéto stavbě závazné stanovisko. Navíc v Brdech není zasíťování a je proveden pouze povrchový sběr munice. Věřím, že se podaří nezastavěnost a i území bez veřejných komunikací udržet. Z pohledu ochrany přírody bude velmi těžké udržet cenné bezlesí, a to ať už se to týká vřesovišť nebo rozsáhlých ploch po zaniklých obcích. Přeměna lesních porostů k druhově bohatším a věkově rozrůzněnějším porostům je běh na dlouhou trať. Očekávám, že Brdy stoupnou na významu jako zásobárna pitné vody.

Lidovky.cz: A jak by ta budoucnost měla vypadat podle vás?

Podle mě by budoucnost Brd měla vypadat tak, jak jsem odpověděl v předchozí otázce. Pokud bych tomu nevěřil, asi bych nemohl dělat svou práci.