Lipno nabídne turistům novou terénní cyklotrasu

„Novou cyklotrasu nazýváme Floutrejl. Je to bezpečná stezka a určitá alternativa k asfaltovým trasám, jelikož ji tvoří přírodní materiál. Na Floutrejl doporučujeme speciální kola s odpruženou přední vidlicí, která nabízí klientům půjčovny na Lipně,“ uvedl mluvčí Lipenska Vojen Smíšek. Dodal, že sklon stezky je v průměru přibližně tři procenta.



Destinace v blízkosti lipenské vodní nádrže znají většinou lyžaři, kteří zde v zimě využívají služby místního areálu. Podle Smíška se však Lipensko stává vyhledávanou lokalitou i v letních měsících. „Poměr turistů je nyní zhruba 60 procent letní sezona a 40 procent zimní,“ řekl Smíšek.

Loni v oblasti Lipna nad Vltavou strávili turisté v ubytovacích zařízeních 470.000 nocí. Je to o 25.000 více než v roce 2015. „Měli jsme trochu obavy, co se stane v souvislosti s olympijským parkem Rio Lipno 2016. Nevěděli jsme, jaký to bude mít vliv na letní sezonu. Ale nakonec i díky parku byl loňský rok historicky nejúspěšnější, co se týče návštěvnosti,“ uvedl starosta obce Lipno nad Vltavou Zdeněk Zídek.

V minulosti lokalitu vyhledávali ve velké míře především turisté z Nizozemska. Podle Zídka se však tento trend mění. „Registrujeme podstatný nárůst turistů z Rakouska, Německa a samozřejmě i z Česka,“ řekl Zídek.