Lomy Amerika a důlní skanzen? Český kras kousek za Prahou

Rady před cestou Kudy do Solvayových lomů?

Pěšky nebo na kole – záleží jen na tom, jestli cestujete s dětmi a jak moc jste ochotni šlapat do kopce. Až k lomu vás dovedou stezky, značené symboly hornických kladívek. Výchozím místem mohou být Bubovice (od parkoviště za vsí 2 km skoro po rovině), Loděnice (3 km do kopce) anebo Svatý Jan pod Skalou (3 až 4 km do kopce po okružní vyhlídkové naučné stezce). Nezapomeňte si vzít svačinu a pití, ve skanzenu není žádná restaurace! Solvayovy lomy jsou otevřené od začátku května do konce října o víkendech, v červenci a srpnu denně mimo pondělí. Vstup stojí 60 Kč pro dospělé a 30 Kč pro děti, studenty a seniory, jízda vlakem totéž. Více naleznete na www.solvayovylomy.cz