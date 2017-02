Lyžování na Slovensku? Široké sjezdovky a ruch města

U nástupní stanice lanovky v Hrabovu na vás ještě může lehce doléhat ruch města Ružomberka, jakmile se však osmimístná kabinka přehoupne přes hřeben, rázem se ocitnete úplně v jiné krajině a hned při výstupu z kabinky se vám otevře výhled na jednu z nejširších sjezdovek v okolí, která je obsluhovaná jak pomou, tak čtyřsedačkovou lanovkou.



Malinô Brdo jsme navštívili o víkendu, kdy kombinace slunečného počasí a pěkně upravených a akorát tak tvrdých sjezdovek lákala do střediska nejen lyžaře z Ružomberka. Než jsme se tedy od výstupu sedačkové lanovky spustili střemhlav po sjezdovce dolů, nezapomněli jsme udělat několik „sanšajnových“ fotek s výhledem, který náramně vystihoval kontrast ružomberských komínů a zasněžených vrcholků Tater.

Nejfrekventovanější byla právě sjezdovka Hlavná, která je nejlépe a nejčastěji upravovaná, okolní sjezdovky se ponechávají spíše jako freeridové zóny. Začátek sjezdovky Hlavné je poměrně pozvolný a zhruba do poloviny sklon postupně přitvrzuje, až se změní v širokánský poctivě slalomový padák s příjemným dojezdem lehce do kopce, takže řada lyžařů to tu pouští „šusem“ dolů.

Spustíte-li se od výstupu sedačky až dolů do Hrabova, budete mít v nohách nalyžované necelé 4 km. Jde o jednu z nejdelších sjezdových tratí na Slovensku, takže co tato sjezdovka nemá na šířce, dohání na délce. Jde ale o modrý svah, takže díky malé náročnosti je délka sjezdovky zvládnutelná i pro méně pokročilé.

Naopak pokročilejší lyžaři nejen v krájení oblouků, ale také v pohybech ve vzduchu se koncentrovali ve snowparku pod výstupem kabinkové lanovky. Snowpark tu disponuje vlastní pomou a patří k těm pestřejším, co jsme letos viděli. Kromě klasických zábradlíček tu najdete i bedny, různé velikosti skoků a nechybí ani závěrečný kvótr.

Návštěvu Malina Brda jsme si tentokrát zpestřili i jízdou na tzv. Ski Trikkoch, tedy na třech lyžích spojených kloubem s řídítky, kde stojíte volně na platformách a rukama se držíte řídítek, takže je váha rozložená na nohy i na ruce. Lanovkáři vám stroj kamkoli vyvezou a dá jet na ski trikku i na klasické pomě. Než se ale vrhnete na prudší sjezdovku Hlavní, dejte si na rozcvičení jízdu na cvičné modré. Já se totiž pak na padáku nestačila divit.

K občerstvení můžete ve středisku využít samoobslužnou restauraci chaty Dária přímo v centru dění, nebo restauraci hotelu Hrabovo u nástupu kabinkové lanovky. Lehátka u aprés ski stanu pod sjezdovkou pak úplně vybízejí k nějakému tomu delšímu posezení s oblíbeným nápojem – v našem případě tentokrát s bombardinem.

Na Malinô Brdo se z Prahy dostanete poměrně pohodlně i vlakem, kdy v deset večer nasednete na noční lůžkový vlak a ráno kolem půl šesté jste v Ružomberku a skibusem se popovezete přímo k nástupu kabinkové lanovky. Při předložení jízdenky dostanete na koupi dvoudenního skipasu i 20% slevu.

Chcete-li bydlet na Malině Brdě bezprostředně ve středisku a za příznivou cenu, nabízí se hotel Hrabovo, jehož recepce je od kabinkové lanovky doslova pár kroků. Dvoulůžkový pokoj tu vyjde na 38 eur a děti do tří let bydlí zadarmo. Samozřejmostí je zamykatelná lyžárna a parkování hned u vchodu.