Lyžování pro trpaslíky i závoďáky. Velký Javor uspokojí všechny

Velký Javor, tedy Grosser Arber, je nejvyšším kopcem Šumavy a leží cca 10 minut od českých hranic u Železné Rudy. Z Prahy sem tedy dorazíte za nějaké 2,5 hodinky a narazíte na středisko, které už má jistou „alpskou podobu“, ať už kvalitními sjezdovkami, nebo kvalitou dalších doprovodných služeb.





Lyžovačku jsme na Javoru začali klasicky na rychlé kabinkové lanovce, která se docela hodila i díky teplotám okolo minus 15 stupňů, takže jsme se relativně zahřáli. První ranní vroubky jsme krájeli na červené sjezdovce Böhmerwaldstrecke, kdy člověk cítil sice mráz za nehty, trochu ho potrápila difuze, ale perfektní povrch sjezdovky musel uspokojit i náročné lyžaře. Zmíněná sjezdovka je jednou z nejfrekventovanějších, nicméně takřka alpská šíře jí dává na přehlednosti, takže nemáte pocit omezeného pohybu.



Věhlasnou sjezdovkou „Árbru“ je samozřejmě černá sjezdovka Weltcupstrecke, tedy sjezdovka pod kabinkovou lanovkou, na které se naposledy v roce 2011 jel i Světový pohár žen ve slalomu i obřím slalomu. Sjezdovka má první úsek velmi prudký a často tu vidíte u lyžařů osvědčenou klasiku, protože na tomto padáku je dobré si rychlost určitě ohlídat. Trať totiž pokračuje v ryze sportovním černém sklonu, její šířka a přehlednost jí ale dodávají na bezpečnosti. Při naší návštěvě ještě nebyla v provozu horní polovina této sjezdovky, nicméně byla už dostatečně vysněžená, takže provoz na sebe nenechá dlouho čekat.

Javor v kostce: Vzdálenost z Prahy - 2 h 30 min



Celodenní skipas dospělý (17-59 let) - 33 eur



Celodenní skipas student - 31 eur



Celodenní skipas dítě (6-16 let) - 25 eur



Celodenní skipas senior (od 60 let) - 31 eur



Celodenní skipas rodina (2 dospělí a 1 dítě) - 84 eur



www.arber.de



Parkován zdarma na velkokapacitním parkovišti přímo u nástupu na lanovku



Kdo nedává dlouhé tratě, může brousit jen kratší, ale prudší Sonnenhang, který obsluhuje rychlá šestisedačka. Začátečníci a mírně pokročilí pak uvítají modré mírné svahy jako je Damenstrecke nebo Familienstrecke, která zavede lyžaře z hlavního centra dění na Turnhof, tedy prostornou cvičnou pláň vhodnou na nácvik prvních lyžařských oblouků.



Javor se obecně hodně soustřeďuje na rodiny s dětmi, a na malé lyžaře obzvlášť. Mírnější a pro děti příhodnější Turnhof disponuje moderními toaletami, půjčovnou lyží, úschovnou lyží, lyžařskými školami i s ohřívárnami a nechybí ani restaurace, která je obslužná, což je dle mého velké plus. Pro mě jsou lyžáky obuv do lyží, ne obuv na dlaždice, kde si ke všemu nesu tác s talířem a nápojem a čekám, kdy to celé rozsypu sama nebo mi k tomu někdo pomůže.

Na Turnhofu najdete také velkou dětskou lyžařskou arénu, která byla dokonce od skiresort.de vyhodnocená jako nejlepší dětský lyžařský park v Německu. Lyžařský výcvik pro děti je tu propracovaný, nejmenší začátečníci směřují do trpasličího světa, kde je od letoška nový pojízdný pás, čímž se výuka zas o něco zefektivňuje. Dětem jsou k dispozici samozřejmě další metodické prvky, jako kužely, podjížděcí branky, volanty apod. a vstup je i pro širokou veřejnost, kdy se platí vstup na tři hodiny 5 eur. V rámci lekce u lyžařské školy je již vstup započítaný v ceně.

Jakmile malí lyžaři dokáží zaplužit, můžou zvesela zamířit do vedlejšího ArBär Kinderlandu, kde jsou pro ně již k dispozici 4 pojízdné pásy různých délek a rovněž svahy k nim jsou různě dlouhé a tedy jinak obtížné. Výhodou je tu ohřívárna přímo u pohyblivých koberců, kde si děti mohou nechat batůžek se svačinou a o pauze se v teple u stolu nasvačit. Tříhodinový vstup pro děti od 4 let tu vyjde na 9 eur, celodenní vstup pak na 15 eur.

Na Turnhofu jsme si jako už tradičně zazávodili v paralelním obřím slalomu, kde vám změří i čas a momentálně se tu připravovala i skicrossová trať.

K alpské atmosféře Javoru napomáhají i velké zděné restaurace, kterých je tu celkem šest a těžko byste tu hledali nějaký bufet na způsob dřevěné boudy. Všechny restaurace jsou prostorné a vyznačují se rychlou obsluhou. My zakotvili na oběd v restauraci Eisensteiner Hütte u horní stanice kabinkové lanovky, kde jsme vyzkoušeli sladký Germknödl, tedy pařenou buchtu s povidly a teplým vanilkovým pudingem (5,90 eur). Na výběr je tu dále rakouská, respektive německá klasika – curry wurst s hranolkami (7,90 eur), domácí sýrové špecle se salátem (9,10 eur) nebo vepřový řízek „po vídeňsku“ s brusinkami (10,90 eur). Preso tu pořídíte za 2,20 eur, takže i o cenách se dá říct, že jsou „alpské“.

Na Arberu se můžete svést i na večerním lyžování, a to vždy ve středu a v pátek, nebo můžete zkusit sáňkařskou dráhu 1200 m dlouhou, na kterou vás vyveze lanovka na Sonnenhangu.