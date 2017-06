Město jako ze šlehačky. Výlet do Telče a šaty pyšné princezny

Náměstí si můžete prohlédnout zdola i z výšky, navrch tu mají zámek s pohádkovou výstavou a k tomu spousty dalších lákadel. Proč má Telč šmrnc městeček prosluněného italského jihu? Protože když se v polovině 16. století zdejšího panství ujali osvícený a bohatý velmož Zachariáš z Hradce s manželkou Kateřinou z Valdštejna, pozvali do Telče řemeslníky až z daleké Itálie a nechali velkoryse přestavět gotický hrad a přistavit renesanční zámek. Italští stavitelé se nechali najímat i telčskými měšťany a náměstí postupně zaplnily úhledné domy s podloubími a bohatě zdobenými štíty. Není divu, že město je zapsáno mezi památky UNESCO.

Rady před cestou Zámek v Telči nabízí několik prohlídkových okruhů. Vstupenka pro dospělé na první okruh stojí 140 Kč, pro děti, studenty a seniory 100 Kč, prohlídka druhého okruhu stojí 100 Kč dospělé, 70 Kč děti, studenty a seniory. Výstava o Pyšné princezně je otevřená denně kromě pondělí. www.zamek-telc.eu

Prohlídku telčského podzemí a výstup na věž kostela sv. Ducha je třeba domluvit v informačním centru, které se nachází na náměstí. Vstupné pro dospělé stojí 30 Kč, pro děti a studenty 15 Kč, rodinné vstupné je za 70 Kč.

Telčský dům je otevřený denně, děti do tří let neplatí nic, děti do 15 let 30 Kč a dospělí 50 Kč, rodinné vstupné stojí 110 Kč. www.telcsky-dum.cz



Město pyšné princezny

Telč si nezamilovali jen architekti, ale také spisovatelé a filmaři. František Kožík v knížce Město šťastných lásek rozehrál v malebném prostředí vtipný a napínavý příběh právě z dob Zachariáše z Hradce, filmaři se sem vrací pro záběry do historických filmů a pohádek. Letos je to právě 65 let, co měla premiéru Pyšná princezna režiséra Bořivoje Zemana. Část se natáčela na zámku v Telči, do Zámecké galerie se až do konce roku můžete vypravit na výstavu spousty originálních kostýmů a rekvizit.

Rodiny s dětmi by si sem měly naplánovat výlet na neděli 11. června, kdy se zde koná Pohádkový den na zámku. V zámeckém parku bude pro děti připravena pohádková cesta, spojená s plněním úkolů; s nimi budou dětem pomáhat pohádkové postavy a na konci dne proběhne losování o zajímavé ceny. Na spodním zámeckém nádvoří si užijete historický jarmark, na dalším nádvoří se bude soutěžit, hrát a tancovat, chystají se divadelní, hudební a šermířská představení. Do pohádkového programu se zapojí i zámek, prohlídková trasa nazvaná Z Itálie do Telče po stopách kavalíra nabídne nejmenším návštěvníkům role malých šlechticů či výuku šermování.

K rozhledně a do depa K rozhledně a do depa Když se z náměstí vydáte po žluté značce, dojdete k depu kousek od telčského nádraží. Už několik let je tu k vidění expozice o historii železniční dopravy, kde jsou v zastřešeném stání umístěny unikátní historické vozy. Když projdete pod viaduktem, značka za ním odbočí doleva a po pár set metrech vás dovede k rozhledně Oslednice. Na vyhlídkovou plošinu ve výšce 31 metrů vede 170 schodů a otevírá se z ní výhled na krajinu kolem Telče. Víc na: www.pokoleji.cz, www.kcttelc.cz.

Pokud se vám nehodí červen, podívejte se do kalendáře akcí a vyberte si jiné datum. Zámek v Telči je otevřený až do konce října, až do konce září můžete navštívit telčské středověké sklepení. Není sice tak rozsáhlé jako třeba podzemí ve Znojmě nebo v Jihlavě, ale na rozdíl od nich jde o žhavou novinku, kam se první návštěvníci podívali teprve loni.



Když už budete v Telči, určitě se projděte po náměstí a nezapomeňte na podloubí se spoustou kaváren, cukráren a restaurací. Prozkoumejte zámeckou zahradu, úzké uličky starého města a projeďte se na lodičkách po Štěpnickém rybníce. Pokud vám nevadí výšky, podívejte se na Telč shora z věže kostela sv. Ducha. S dětmi se nakoukněte do Telčského domu, který je plný legend a příběhů. Starobylé sklepení zaplnily keramické figurky skřítků, víl a draků, milovníci historie mohou obdivovat původní překrásně malovaný trámový strop nebo si prohlédnout sbírku dobových nástrojů a oblečení. V roce 2016 obohatily expozici vláčky a mašinky všech možných velikostí; v Telčském domě jim věnovali celé jedno patro. Vlaky projíždějí půvabnou modelovou krajinou a děti mohou všechny modely ovládat pomocí tlačítek.

Zábava v Panském dvoře

Bývalý velkostatek Panský dvůr v minulosti fungoval jako hospodářské zázemí telčského zámku. Rozsáhlý komplex se proměnil v interaktivní centrum volnočasových aktivit; objevíte tu obrovskou hernu pro děti nebo historickou expozici ze života panství s dobovými zemědělskými stroji, užitkovými i reprezentativními koňskými povozy, a dokonce i se živými zvířaty. Největším lákadlem je lezecká stěna a lanové centrum s drytoolingem, disciplínou, při níž se k lezení využívají cepíny a stoupací železa. Lanové centrum je vůbec první v Česku, které drytooling nabízí.