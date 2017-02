Na dvou malých ostrovech v tichém oceánu najdete všechno

Chcete do deštného pralesa? Nebo vám spíš vyhovuje jehličnatý les. A co takhle holé hory nad horní hranicí lesa? To už můžete rovnou na ledovec nebo lyžovat! Nebo se raději procházíte po pláži? Anebo v nížině okolo řeky? Chtěli byste se vykoupat v jezeru a pak se projít po vyprahlé půdě plné bodláků? Stejně tam na vás někde vykoukne vodopád. Nebo možná sirné výpary a gejzíry.



Strávila jsem na Novém Zélandu měsíc. A jsem si jistá, že výčet přírodních zajímavostí jsem vyčerpala možná ani ne z poloviny. Až přijedu příště, budu objevovat dál. Na těchto pár míst se ale určitě vrátím:



Do městečka Wanaka, které leží u stejnojmenného jezera na úpatí rozlehlých křovinatých hor. Do vesničky Okarito, ze které vede nádherná pobřežní procházka, která vás skrz les plný palem dovede až na pláž. Po té se můžete procházet jen v případě nízkého přílivu.

Na Fox River, kde můžete na pláži sbírat ze skal čerstvé mušle a rovnou si je v kotlíku uvařit a slupnout. A pak je vytrávit na procházce okolo nebo skrz řeku. Do oblasti Akaroa, kde jsem se ocitla vůbec nejdál od domova ve svém životě. Moře v zálivech má tyrkysovou barvu, a když se vyšplháte do horského sedla, vidíte širý Tichý Oceán.

Do Nelsonu. Města, které je obklopeno horami i mořem. Kde může člověk odpočívat aktivně i pasivně, jak se mu zachce. Na jezero Tarawera, které má okolo břehů rozesety takzvané „hot pools“, neboli horká vřídla, do kterých se můžete naložit i s něčím dobrým k pití a pak se schladit skokem do jezera ze třímetrové skály.



Pohlednice z cest na větší mapě

A kam pojedu příště, a budu mít víc času? Na severním ostrově přejdu Tongariro Crossing a pojedu do Wellingtonu, kde si vezmu trajekt na jižní ostrov. Je to levnější a víc vzrušující, než mezi ostrovy létat. Na jižním ostrově se podívám do Havelocku i na nejvzdálenější Farewell Spit a prý krásnou Wharariki Beach. Musím navštívit Arthur’s Pass, nejlépe po scénických vlakových kolejích. Chci se vyvalit u jezer Pukaki a Tekapo a dojít na Milford Sound a do Te Anau. A stejně to nebude všechno.