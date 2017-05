Na hrady a zámky s panovnicí. Kde se slaví výročí narození Marie Terezie?

Tipy z Rakouska Letos se kolem osobnosti Marie Terezie a doby její vlády točí v Rakousku několik výstav. Tak například výstava 300 let Marie Terezie: tvůrkyně strategií -matka - reformátorka potrvá až do 29. listopadu a zve rovnou na čtyři výstavní místa; kombinovaná vstupenka na všechny čtyři výstavy stojí 29 .



Výstava Rodina a dědictví v Muzeu nábytku Hofmobiliendepot se zaměřuje na rodinnou politiku Marie Terezie, na pomníky, které jí byly postaveny, a také na její kulturní odkaz s důrazem na vídeňský zámek Schönbrunn. Muzeum císařských kočárů ve Vídni najdete hned vedle zámku Schönbrunn.

Výstava Ženská síla a radost ze života vám představí kočáry a pompézní slavnosti, které Marie Terezie ráda pořádala. Zámek Niederweiden v Dolním Rakousku nabízí výstavu Modernizace a reformy. Poznáte tu poradce a další osobnosti kolem panovnice, které se podílely na tvorbě osvícenských reforem. Více naleznete na www. mariatheresia2017. at.

Ve vídeňském Dolním Belvederu začne koncem června expozice, která popisuje vztah panovnice k výtvarnému umění. www. belvedere. at Expozice Nanejvýš osobní -porcelán a věci osobní potřeby v době Marie Terezie v Muzeu porcelánu v zahradě Augarten vám dovolí nahlédnout do dámských komnat, místností určených pro toaletu a do ložnic z doby Marie Terezie. Výstava potrvá do 7. října. www. augarten. com