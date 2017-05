Na jachtě po souostroví Seychely: ztraceném ráji v Indickém oceánu

Skvělá místní kuchyně, stabilní teplý vítr bez velkých vln, obrovská rozmanitost organismů, skvělý servis. A co víc? Seychely nejsou zdaleka tak objevené a turistické, jak se o nich tvrdí. A i tím získávají své neopakovatelné kouzlo. Pečlivě sbaleni a s kajakem od Gumotexu místo zbytečných věcí v zavazadle jsme vyrazili právě do tohoto malého ráje.



Lodě se charterují na Mahé nebo na ostrově Praslin. My zvolili Praslin a naší oblíbenou DYC base. Oproti běžným destinacím, kde jsme zvyklí si plachetnice půjčovat, nás přivítala domácí atmosféra malé kanceláře poblíž stejně malého mola, kde se pohupovalo několik katamaránů a pár jednotrupých plachetnic. Už při příjezdu naladíte pohodovou atmosféru díky vřelým úsměvům, celkovému klidu a pohodě, která jak jsme později pochopili, panuje na všech ostrovech.



Palmy Anse Cocos

Naše výprava začíná plavbou na 8 mil vzdálený ostrov La Digue. Po cestě chytáme prvního tuňáka a už ráno se těšíme na večeři. Kotvíme v kouzelné zátoce lemované oblými žulovými kameny a sněhově bílým pískem, ve kterém jsou s lehkou elegancí matky přírody zasazené kokosové palmy – Anse Cocos.

Průzračná voda plná života, pobřeží jak z pohádky. Odpoledne vyplouváme dále podél východního pobřeží La Digue a míjíme soukromé ostrovy Marie Ann a Felicié. Náš cíl je La Passe, přístav na La Digue.

Následující deštivé ráno (byl to nakonec jediný deštivý den během našeho pobytu) vyrážíme na průzkum ostrova na kolech. Exkurzí nás provází tropický déšť, který občas mění cesty v kanoistické dráhy. Nadšení ale neopadá a pokračujeme dál, rozhodnuti dobýt vyhlídku pod vrcholem Nid d ́Aigles, nejvyšší hory ostrova.

Na 1,5 km máme za sebou převýšení 270m a i tvrdé povahy hledají místo, kam kolo zahodit a dál pokračovat po svých. Našli jsme ideální místo ve skrytu obřího balvanu a kakaovníků. Kola necháváme na místě a po dvaceti minutách výstupu nás vítá domorodý ovocný bar s úžasnou vyhlídkou na celé západní pobřeží, přístav a jihovýchodní pobřeží ostrova Praslin se zátokou Sainte Anne Bay.

Nejhezčí pláž Seychel

Další naše cesta vedla vnitrozemím ostrova na jihovýchodní část pobřeží na – Petite Anse, Grand Anse a asi nejznámější pláž Seychel Anse d ́Argent. Projíždíme deštnými pralesem a mezi obřími listy stromů prostupují sluneční paprsky.

Procházíme mezi obřími žulovými balvany a vychutnáváme si atmosféru jedněch z nejhezčích pláží světa. V plážovém baru utrácíme 60 rupií za studené pivo a sledujeme, co se děje v polní kuchyni. Domorodci často své obří úlovky grilují na plátech cukrové třtiny a křídou na tabuli od oka střílí ceny bufetu „all you can eat“.

Ostrov želv a žraloků

Náš další cíl byl ostrov Curieuse – národní park, ostrov želv obrovských a žraloků citrónových. Pod lodí máme snad stovky ryb všech velikostí včetně tak pětikilových tuňáků a žraloků. Na druhý den ráno jeden člen týmu skáče do kajaku a vydává se, jak se patří, na průzkum. Po několik minutách vidíme kajak obrácený vzhůru a za chvíli ho máme zpět na lodi. Jeden ze žraloků citronových skočil do lodi. Ne, že by hrozilo nebezpečí napadení, ale uznáváme, že by to nikomu z nás taky dobře neudělalo.

Na pobřeží nás doslova na každém kroku vítají želvy obrovské. Dělají jakoby nic, skoro si nás nevšimnou. Na Seychelách je druhé místo na světě, kde je možné želvy obrovské vidět volně žijící.

Největší kokosy světa

Další zastávkou na ostrově Praslin bylo legendární Valle de Mai - botanická zahrada zapsaná v UNESCO, kde roste například legendární kokos coco de mer. Jedeme autobusem, který nás vysadí prakticky hned před zahradou. Vstup za 350 rupií opět stojí za to. Celé místo má neopakovatelnou atmosféru, mezi obřími tropickými rostlinami si připadáme jako mravenci. Všechny palmy, které plodí coco de mer, jsou opatřeny číslem a písmenem a tím i zaevidovány.



V chladném potoce pochodují sladkovodní raci, v korunách stromů zpívají papoušci. Když máte štěstí, uvidíte opět kaloně zavěšené na větvích palem. Nikde na zemi žádný kokos neuvidíte. Jen na recepci nebo v korunách palem. Kokos si můžete zakoupit za 5.000 rupií, což vychází na 10.000,- Kč. Je to endemit, největší semeno na světě a jinde ho nespatříte.

Galapágy Indického oceánu

Největší překvapení Seychel je ostrov Cousin. Za 500 rupií na osobu vás převeze místní mladík na svém člunu až na pláž, tam si vás odchytí místní ranger a zároveň průvodce a začne vás po ostrově provázet. V tu chvíli nestačíte žasnout. Nejprve se tváříme kysele. Máme s sebou biologa, horolezce, geodeta, námořníka... snad si umíme ztroskotat sami, ne? Ale vzápětí jsme okouzleni jeho empatií, klidným a vřelým hlasem, který nás vítá na Galapágách Indického oceánu. Zná zde doslova každý kout a každé zvíře.

Spousta ještěrek, gekonů a další druhy plazů. Mnohonožky a náhle – opět želvy obrovské. Je zde jeden exemplář, jmenuje se George – říkají mu táta a je mu už 175 let. Ten asi pamatuje. Ale vzápětí se dozvíme, že byl převezen z ostrova Aride sem, pod dohled. Možná je to rozumné, známe se... lidstvo. V kořenech stromů se právě klubou malí tropičtí ptáci.

Všude okolo je nespočet druhů fregatek a vůbec, celkově tento ostrov stahuje srdce. Je horko, komáři štípou, tak naše posádka skáče do vln horkého oceánu. Plážový písek je sněhově bílý, práškovitý, daly by se s ním cukrovat buchty, jak trefně prohlásila Maruška, jedna z ozdob naší výpravy.

Divoký ostrov Silhouette

Náš další kurz vedl k doslova objevení nového světa – navečer nás vítá tajuplný ostrov Silhouette, kde kdysi slavný francouzský korzár Francoise Hodoul zakopal svůj poklad. Hornatý ostrov opředený tajemstvím navštěvujeme při západu slunce, vidíme jeho rudě zbarvené hory a tají se nám dech. Kotvíme v zátoce Anse Lascars, která je při severozápadním větru ideální.

Po vyřízení vstupních formalit, kdy jsme pochopili, že informace o naší dnešní infiltraci na ostrov nikdo neví a po ne úplně snadné domluvě s recepčním, který měl angličtinu jako východní Němec na Rujáně, jsme se domluvili na plánu dne. Větší část posádky si chtěla užít luxusu v podobě plážových barů světově vyhlášeného resortu Hilton. Největší sportovec výpravy Vašek se rozhodl pro běžecký průzkum severovýchodního výběžku Silhouette a my s Honzou se vydali na průzkum hornatého vnitrozemí. Přivítala nás pravá tropická džungle s mangovníky, Jack fruitem, chlebovníky a samozřejmě kokosy.

Další plavba nás zavede do ze všech stran kryté zátky s tyrkysově zbarvenou vodou, pláží se sněhově bílým pískem, kokosovými palmami a typickými oblými žulovými balvany – to je Port Launay. Potkáváme černouška, který nabízí BBQ. Loučíme se s 200 rupiemi za osobu a těšíme se na privátní grilování.

Na druhý den ráno se náš tým rozděluje na skupinu A = vrcholový tým, který hodlá zdolat Morne Blanc a po cestě zpět navštívit botanickou zahradu s masožravky a čajovou plantáž, a skupina B = výprava k místnímu vodopádu a relaxace na pláži.

S vrcholovým týmem nastupujeme do busu a míříme směr Victoria. Vystupujeme pod nástupem na horu a po relativně dobře značené cestě, která pro slabší povahy až hrozivě stoupala vzhůru, jsme se vydali k výstupu. Po asi 1,5 hodině jsme nahoře a výhledy stojí za to. Vidíte prakticky celé západní pobřeží, v dáli ostrov Silhouette a ostrůvky okolo Port Launay včetně našeho kotviště.

Po návratu na loď jsem se rozhodl pro dobrodružnou expedici s pádlem od TNP, foťákem a studeným pivem Seabrew okolo pobřeží. Chvíli bojuji s proudy a poryvy větru až 20 knt, ale stojí to za to.

Po asi půl hodině přišla odměna v podobě liduprosté pláže, stín kokosových palem, sněhově bílý písek a výhled na celý záliv. Vyhodnocuji můj původní plán a ovlivněn kouzlem tohoto místa ve vteřině předčasně expedici ukončuji, parkuji kajak a otevírám stále ještě studené pivo. Přestože mám zkušenosti z Karibských oblastí, sám sobě si říkám, jak obrovské máme štěstí, že i v dnešní době je dostupné najít takováto panenská místa bez masové turistiky.