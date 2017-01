Na Majorce mi nejvíce chybělo kysané zelí, tvaroh a český chleba, říká Češka

Lidovky.cz: Vzpomenete si na první dny po přestěhování? Co vám nejvíce ulpělo v paměti?

Když jsem v lednu přijela na Majorcu, hned jsem si vesničku, kde jsem měla následujících devět měsíců žít, zamilovala. Možná to bylo tím, že v Česku probíhala typická šedivá zima a na ostrově bylo krásných 18 stupňů a slunečné počasí. Jsem z Mladé Boleslavi, která se zrovna neřadí mezi nejmalebnější města, a proto mě Puigpunyent naprosto okouzlil svoji architekturou, ale také přívětivostí místních lidi. Přijela jsem v období, kdy zrovna dozrávaly mandarinky a citrony, a začínaly kvést mandloně, takže se celý ostrov podobal rozkvetlé zahradě. Na Majorcu jsem přijela s nulovou znalostí španělštiny, se kterou jsem téměř také odjížděla, a tak se dalo čekat, že budu lehce „ztracená“. Neřekla bych ale, že to bylo pro mě stresující, ale zkrátka příjemné to taky nebylo. V práci jsem si vystačila s angličtinou, i když samozřejmě ideálnější by bylo, kdybych uměla španělsky.



Kdo je Lucie Bortová? Lucie Bortová pochází z Mladé Boleslavi, kde studuje bakalářské studium. K životu v zahraničí poprvé přičichla během Work&Travel programu v roce 2015, kdy strávila léto prací v resortu v New Hampshire v USA. Po návratu vyjela na studijní pobyt do Finska, kde strávila tři měsíce. Během pobytu ve Finsku se nečekaně dostala k nabídce na praktikantskou stáž na Majorce v Gran Hotelu Son Net, kam na počátku roku 2016 odjela

Lidovky.cz: Chcete se do Česka ještě někdy vrátit?

Momentálně jsem v Česku zpátky, ale v červnu odjíždím po druhé na Work&Travel program do USA a nemohu se dočkat. Nevím jestli chci jednou v cizině žít na trvalo, ale rozhodně se nebráním dalším zahraničním zkušenostem. Ráda bych na magisterském studiu vyjela znovu na zahraniční praxi, ale kdo ví co budoucnost přinese.

Lidovky.cz: Existuje nějaké české jídlo, které vám v cizině chybí? Uvařil jste přátelům v zahraničí nějaké české jídlo? Jak jim chutnalo?

Ve Španělsku mi chyběl z českých potravin tvaroh, který se sice koupit dal, ale 250 g vyšlo zhruba na 1,5 eura, takže jsem si většinou chuť zajít nechala. Pak mi chybělo kysané zelí, které jsem si, ale při své návštěvě přivezla na Majorku a uvařila z něj poctivou českou zelňačku. A asi jako mnoha lidem v zahraničí, i mě chyběl český chléb. Ochutnat jsem svým mezinárodním spolubydlícím (Rusko, Španělsko, Hong Kong, Německo) dala český perník, který podle toho, jak rychle zmizel, bych řekla, že chutnal. Jinak jsem českou kuchyni nevařila, nejsem zrovna fanynkou knedlíků a omáček. Málem bych zapomněla na české pivo, nejsem typ, co pije pivo po hektolitrech, o to víc si ho chci vychutnat, když si ho dám, a to se s tím španělským moc nedalo.



Lidovky.cz: Jaké jsou první asociace, které slýcháváte, když řeknete, že jste z Česka?

Určitě Praha a samozřejmě výborné a levné pivo. Také jsem se setkala s tím, že Česko lidé spíše řadili do východní Evropy, což je, ale stále lepší než znalost Američanů, kteří si v lepším případě vzpomenou, že se nacházíme v Evropě.