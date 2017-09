V pražské ZOO je nejkratší lanovka v Česku. Poprvé vyjela před 40 lety

PRAHA Nejkratší lanová dráha v ČR, kterou se první cestující svezli 14. září 1977, se nachází v Zoologické zahradě v Praze. Postavit ji nebylo snadné, ale zájem o ni je veliký. V některých letech se s ní svezlo i více než čtvrt miliónu návštěvníků. Dosud nejúspěšnější byl v tomto ohledu rok 2011, kdy bylo odbaveno 313 257 lidí. Dráha o délce 106 metrů tak vloni v červnu svezla už sedmimilióntého návštěvníka.

První projekt lanovky, která by dopravovala návštěvníky do pražské zoo, vznikl již v roce 1950. V polovině 60. let se pak zrodil koncept, který počítal hned se třemi lanovými drahami: první měla vést od holešovického Výstaviště do zoo, druhá v okruhu kolem zoo a třetí mezi spodní a horní částí jejího areálu.

Na velkorysý projekt se však nenašly finance, a tak se nakonec postavila jen takzvaná „dětská lanovka“ uvnitř zoo. Budování spojnice horní a dolní části areálu začalo v roce 1972 a trvalo pět let. Horní stanice měla nést název nedaleké bývalé viniční usedlosti Černohouska, dolní stanice byla navržena k dětskému koutku.

Zanedlouho po dokončení se však na této lanovce našly tak závažné nedostatky, že jejich náprava trvala léta a pravidelný provoz mohl být zahájen až 1. července 1981. Od té doby zajišťuje pravidelný provoz a údržbu lanovky pražský Dopravní podnik.