Nejrychlejší cesta i kulturní akce. Užijte si léto na Jadranu

Chorvatsko. | foto: Foto Profimedia.cz

Chorvatsko se loni vrátilo do čela žebříčku nejoblíbenějších zemí pro letní dovolenou Čechů. Na pět let je sice vytlačilo Slovensko na druhémísto, avšak loni narostla návštěvnost tuzemských turistů v Chorvatsku o patnáct procent (celkem to bylo 828 tisíc lidí), díky čemuž opět stanulo na první příčce. Letos se očekává, že na Jadran zamíří obdobný, ne-li vyšší počet lidí.