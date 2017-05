Nevíte, kam do Jižní Ameriky? V Kolumbii mají z turistů radost

Kolumbie má v Evropě ještě pořád punc nebezpečné země plné drog a loupeží. Je to ještě v některých místech realita, nebo je situace už zcela stabilizovaná?

Bezpečnostní situace v Kolumbii je podobná jako v dalších zemí Jižní Ameriky, například v Peru nebo Brazílii. Kriminalita se dlouhodobě snižuje. Špatná pověst Kolumbie, bohužel, přetrvává, je to škoda. Kdo zná a dodržuje pravidla, jak se chovat bezpečně, nesetká se v Kolumbii s největší pravděpodobností s žádnými problémy. My naše klienty (Pozn. Honza je také majitel cestovní kanceláře) vždy na začátku cesty po Kolumbii poměrně podrobně seznamujeme s místními nástrahami, podobně jako třeba v Peru nebo v Ekvádoru.

Jsou nebezpečnější města nebo venkov?

Největší nebezpečí číhá ve velkých městech. Ale když v Bogotě nebo i v notoricky nebezpečném Cali v devět hodin večer vidíte na ulicích spoustu lidí včetně malých dětí, tak si uvědomíte, že to s tou kriminalitou asi bude trošku lepší, než jak to vypadá z dálky. Ovšem toulat se v noci ve velkých městech v opuštěných uličkách není dobrý nápad. Některé horské a amazonské oblasti jsou nebezpečné v souvislosti s ilegální těžbou nerostů a dřeva a výroby drog. Běžný turista se do podobných oblastí nedostane, a pokud by se tam náhodou vydal, bude od místních po cestě asi stokrát varován. Taková varování se nedají brát na lehkou váhu.

Jaké jsou v zemi problémy s drogami?

Kolumbijci si jsou vědomi obrovských problémů, které jejich zemi drogy v posledních desítkách let přinášely a drogy nesnáší víc než v jakékoliv zemi na světě, kterou znám. Dokonce i kuřáci marihuany jsou většinou Kolumbijců považováni téměř za kriminálníky. Řada turistů bohužel do Kolumbie přijíždí s drogami experimentovat. My všichni ostatní se s drogami ani drogovými kartely nesetkáme. Co se týká bezpečnosti, tak pro drogové kartely je i bohatý turista naprosto nezajímavý. V jejich branži se točí úplně jiné peníze.

Ty jsi milovník Jižní Ameriky, letos se stěhuješ právě do Kolumbie. Je zajímavější než jiné země tohoto kontinentu? V čem?

Kolumbie je země s obrovským potenciálem. Je to obrovsky bohatá a rozvinutá země, i když je v ní také spousta chudoby. Mně se v Kolumbii moc líbí příroda. Tím je Kolumbie téměř bezkonkurenční. Ze spousty rozmanitých oblastí jen ve stručnosti uvedu Amazonii, oblast deštného pralesa Chocó, pobřeží Karibiku i Pacifiku a úžasné horské oblasti včetně tropických ledovců.

Navíc naprostá většina krásných oblastí je dosud jak pro místní, tak zahraniční návštěvníky zcela neznámá. Je tam pořád co objevovat. Každou chvilku se v Kolumbii ocitnu na nádherném místě, kde by člověk očekával davy turistů a není tam vůbec nikdo, jen třeba, maximálně nějaký místní, který se vrací z pastvy. Další důvod, proč být právě v Kolumbii, je její atmosféra. Lidé jsou veselí, pozitivní, dokážou se radovat z maličkostí, baví se, tancují, slaví ... Už po pár týdnech v Kolumbii přestane člověk chápat, jak se v Evropě můžeme nechat rozčilovat takovým množstvím pseudoproblémů. V porovnání s jinými zeměmi Jižní Ameriky je v Kolumbii taková jiskra, energie, těžko se to popisuje, ale rozdíl je poznat už třeba hned při vstupu do Kolumbie z Ekvádoru nebo z Venezuely.

Jsou v Kolumbii stále vidět následky dlouhodobého konfliktu?

Jedním z následků konfliktu je chudoba v některých částech země. Milióny lidí musely kvůli konfliktu opustit své domovy a ocitly se prakticky bez prostředků ve městech. Spousta Kolumbijců hledala štěstí v zahraničí, po Jižní Americe, ale i jinde ve světě. Kolumbijci se ve velkém stěhovali za prací do dříve bohaté Venezuely. Dnes se paradoxně situace obrátila a Venezuelané ve velkém utíkají mimo jiné do Kolumbie, které se dnes čím dál více daří i ekonomicky.

Kolumbijci mimochodem ukazují velké srdce. Venezuelským utečencům pomáhají shánět práci, střechu nad hlavou a zajistit jim důstojný start nového života.

Většina turistů míří od Bogoty na sever a pak maximálně do Zony Cafetera. Kterou část země bys ty nejvíce doporučil?

Netroufám si doporučit jednu oblast. Kolumbie je tak obrovská a rozmanitá země, že si v ní i třeba při měsíční dovolené každý najde to své. Z přípravy zájezdů po Kolumbii mám vždy těžkou hlavu, protože v Kolumbii není jedna hlavní památka jako třeba v Česku Praha nebo v Peru Machu Picchu. Je tam spousta jedinečných míst a všechna se v průběhu jednoho zájezdu nedají všechna navštívit. Spoustu z nich musíme vynechat a je složité vybrat ta, na která se nedostane.

Která místa naopak můžeme v Kolumbii s klidným srdcem oželet, ačkoliv je třeba cestovní kanceláře vychvalují? A jsou vůbec taková?

Nebudu za každou cenu zavrhovat hlavní turistické oblasti a památky. Pokud do nich míříte, zvolte ale každopádně jiné období než kolumbijské prázdniny v prosinci a v lednu. Kolumbijci začali ve velkém cestovat po svojí zemi a o prázdninách doslova zaplaví turistické destinace, navíc se všude prudce zvyšují ceny, bývají vyprodané autobusy a snižuje se i bezpečnost. Je třeba upozornit, že na řadě turistických míst neuvidíte pravou Kolumbii. Turistika je dost přeměnila, to platí např. pro národní park Tayrona, centrum Cartageny, Villa de Leyva nebo vesničku Barricharra v Sandanderu, Cabo de la Vela na poloostrově Guajira, atd. To všechnno jsou hezká místa, ale masivním rozvojem turistiky už ztratila svůj charakter. Turisti, kteří svůj itinerář zaměří výhradně na podobná místa, nepoznají skutečnou Kolumbii. Navíc dokonce i v blízkosti těch míst, která jsem právě vyjmenoval, jsou paradoxně místa neméně hezká, kde žádné turisty nepotkáte.

Jezdí se sem zejména za přírodou, hodně zelenou a čistou. Do jakých míst by rozhodně měli zamířit milovníci trávení času v přírodě?

S přírodou to je jednoduché, ta je krásná skoro v celé Kolumbii. Navíc je neuvěřitelně rozmanitá. Na severu najdete i poušť, nádherná je řada míst na karibském pobřeží, ale ještě mnohem krásnější je složitě přístupné karibské pobřeží. Krásnou přírodu i spoustu zvířat uvidíte v Amazonii i v savanách “llanos”. Hory jsou také nádherné, pro mě, milovníka hor, osobně úplně nejkrásnější část celé Kolumbie. Jako jinde v Andách je i tady fascinující, že na pár kilometrech najdete všechna klimatická pásma - od tropických pralesů a po ledovce.

Naši čtenáři jsou hodně aktivní sportovci a milovníci hor. Kam v Kolumbii ideálně vyrazit na treky a kde hledat spolehlivé informace o aktuálních omezeních v horách?

Většina hor je složitě přístupných a smysluplné treky trvají více dní. Je třeba počítat se špatným počasí, občas jsem byl i několik dní v kuse v mlze. Člověk se musí spoléhat sám na sebe, nejbližší pomoc je několik dní daleko, stejně tak i signál mobilních operátorů. Cesty samozřejmě nejsou značené, ani neexistují žádné dobré mapy. Kdo chce výše do And a nechce tohle absolvovat, doporučuju spíše navštívit Ekvádor. Koho ale složité podmínky neodradí, rozhodně nebude litovat a má nepřeberné množství možností, kde začít kolumbijské hory prozkoumávat. Začal bych třeba v národním parku Los Nevados nebo v pronicii Boyacá.

S informacemi to není vůbec jednoduché. Aktuální situaci spolehlivě zjistíte pouze na místě. Informacím z internetu se nedá moc věřit. I na mapách Googlu je třeba stále zakreslena hlavní silnice, která už před desítkami let zcela zmizela při obřím sesuvu a dnes je na jejím místě neprostupná džungle plná narkotrafikantů. Podobné je to s “oficiálními informacemi” na stránkách místních institucí. O tom jsem se mohl mnohokrát přesvědčit. Řada projektů a stezek se realizovala pouze na papíře a v reálu je spousta oblastí prakticky nepřístupných. Já mám často v horách, kde už jsem byl, známé. Ty mohu kdykoliv kontaktovat a zjistit tak aktuální situaci.

Naopak je tu spousta koloniálních měst. Která bys doporučil a proč?

Doporučil bych Bogotu, jejíž centrum je opravdu krásné, levné a plné muzeí i dobrých restaurací a barů. Hezké je ale i turistické centrum Cartageny, kde kvete masová turistika, tak jak ji známe třeba od nás z Evropy. Já mám rád také atmosféru Popayánu. Na bydlení je podle mnohých nepříjemnější Medellín. Určitě bych ale doporučil velkých měst vyjet na venkov. Zatímco v jiných zemích Jižní Ameriky lidé na venkově často bydlí v nevzhledných betonových staveních, v Kolumbii jsou spousty krásných upravených vesniček s malebnými domečky nazdobenými květinami. Vesničky pulsují životem, běhají po nich děti, místní chodí nakupovat do malých obchůdků, v malých restauracích nebo kavárnách hraje veselá hudba a na hlavním náměstíčku se až do pozdního večera schází lidé.

Domluví se člověk v Kolumbii anglicky? Nebo je potřeba španělština?

Anglicky se člověk domluví jen občas s mladými lidmi ve velkých městech a v několika největších turistických destinacích. Na venkově se anglicky nedomluvíte vůbec, pokud náhodou nenarazíte na místního rodáka, který se vrátil domů na dovolenou z velkého města nebo ze zahraničí. Doporučuju určitě naučit se základní španělské fráze. Není to složité!

Překvapilo mě, že na turisticky známějších místech jsou celkem dost vysoké ceny. Jaké jsou podle tebe ceny základních služeb v Kolumbii?

Ceny se hodně liší oblast od oblasti a ve městech čtvrť od čtvrti. Dokonce i oficálně se ceny elektřiny, plynu, telefonní přípojky, apod. liší podle toho v jak bohaté zóně (tzv. “estrato”) žijete. Ty nejbohatší části jsou opravdu hodně drahé i na české evropské poměry. Potom jsou velmi drahá mnohá turistická místa, protože pokud je nějaká destinace v módě, tak Kolumbijci nemají problém obětovat za cestu tam velké množství úspor. Ve velké části Kolumbie je ale ubytování i jídlo ve srovnáním s cenami v Česku velmi levné, trošku dražší je pobřeží Karibiku. Když se dostanete na opravdový neturistický venkov, je tam vše, co není průmyslově vyráběno ve velkých továrnách, až směšně levné.

Co je zajímavé z místních tradic a festivalů? Dá se někde narazit na karnevaly či místní slavnosti?

Na jihu Kolumbie ve městě Pasto se každoročně koná “Karneval černých a bílých”, kdy si místní namalují jeden den tváře na bílo, druhý den na černo a pak celý den v kostýmech tancuje ve městě. Pak je třeba zmínit obrovský karneval v pobřežní Barranquilla, kde se týdny tancují nejrůznější tance. Obě dvě slavnosti jsou zapsány i na seznamu nehmotných památek UNESCO.

Jak se Kolumbijci dívají na cizince?

Kolumbijci jsou k cizincům velmi přátelští, mají velkou radost ze zahraničních návštěvníků. Během vnitrostátního konfliktu Kolumbii moc turisti nenavštěvovali, teď se to rychle mění, ale na většině míst vás Kolumbijci i nadále přijmou s otevřenou náručí a velkým zájmem. Dvojnásobně to platí v těch oblastech, kam ještě moc zahraničních turistů nemíří.

Já jsem se vrátila z Kolumbie sama teprve před pár dny a musím říct, že mě dost potrápila místní kalorická kuchyně. Po tradičním pokrmu Bandeja paísa jsem se vzpamatovávala dva dny. Jaké místní dobroty máš rád ty?

Bandeja Paísa (vepřové maso, mleté maso, banánová kulička, vejce, smažený banán, klobása, avokádo, ...) dle mých zkušeností vybočuje z běžného jídelníčku, ale i místní si ji občas dají. Já hrozně rád ochutnávám místní lokální speciality. Na pobřeží a v Amazonii jsou to skvělé ryby, v provincii Santander kozí maso, skoro všude jiným způsobem připravovaná tradiční polévka “sancocho”, v “llanos” seženete úplně nejlepší hovězí steaky, atd., atd. Nesmím opomenout ovoce, jeho milovníci si přijdou na své. A když jsme u zdravé výživy, tak si rád zajdu do nově vznikajících vegetariánských restaurací.