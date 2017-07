NOMÁDI: Cesta po Evropě a hledání nedotčené přírody

Mám nové zateplení, dřevěné obložení, lino, topení, světla, závěsy, otočnou sedačku, solární panely, úložné prostory, kuchyňskou linku s vařičem a gauč s hezkým potahem, který se rozkládá na postel. Myslím, že jsem fešák a to jen díky Michalovi. Mám obsah motoru 2.2, jezdím s průměrnou spotřebou 8l/100km a moji úlohou je bezpečně vozit náš tým.



Kdo jsou EAGLES? V současnosti má náš tým tři členy - Markéta(25), Michal(27) a Vítek(18). My dohromady si říkáme EAGLES. Jestli se ptáte proč, tak to není proto, že jsme draví nebo tak něco. Je to jednoduché. Michal se jmenuje Vorlíček a říká se mu Vorli. Jen náš kamarád Filip mu říká Vorel - v angličtině eagle. Když Markéta a Michal přijeli do Anglie, začal jim Filip říkal Vorlovi a jim se to začalo líbít. Když pak přemýšleli, jak si budou říkat, EAGLES byla jasná volba. Určitě vás zajímá, jak se dali dohromady a já vám to povím, ale nečekejte žádnou lovestory. Seznámili se, ale cesty se jim rozešly. Za nějakou dobu je však osud svedl dohromady a oni se zamilovali. Brzy na to odjeli pracovat do Windermere v Anglii, kde byli deset měsíců a vydělávali. Právě tam se zrodil plán pořídit si mě, útulného bydlíka, a vydat se v něm na cesty. Už od mala totiž rádi cestovali a časem se právě cestování stalo jejich vášní.



Cesta po Evropě

Plánování je s nimi těžké. Často své plány mění ze dne na den či z minuty na minutu. Základní myšlenka plánu však pořád zůstává stejná. Chceme cestovat! Plán je tedy takový, že budeme rok objíždět státy Evropy a budeme se snažit žít a cestovat nízkonákladově.



V tuto chvíli za sebou už máme Slovensko, Maďarsko, Srbsko, Rumunsko, Bulharsko, Řecko, Albánii, Montenegro a část Chorvatska. Spousta států nás teprve čeká, ale už teď víme, že tahle cesta, byla naší nejlepší volbou. Jejich volbou. Poznáváme místa, o kterých se nám ani nesnilo. Prozkoumáváme krásy nedotčené přírody. Poznáváme nové lidi a děláme si nové přátele. Užíváme si jeden druhého a radujeme se ze svobody, kterou nám tento styl života dává.



Život na cestách nám otevírá oči a dává nové možnosti. Jsme štastní a o to přeci jde. Nechceme žít, tak jako většina lidí. Nechceme žít, tak jak se nám říká, abychom žili. Nechceme trávit každý den v práci, která nás nebaví. Nechceme splácet hypotéku s přemrštěným úrokem. Nechceme, aby nám společnost udávala směr. Nechceme se spokojit s myšlenkou, že na dovolenou pojedeme jednou či dvakrát ročně. To nám nestačí. Aspoň zatím ne. Chceme si si svůj směr najít sami. Dospět k němu. Chceme být pány svého času. Strůjci svého štěstí. Nechceme, aby nám život proklouzl mezi prsty. Nestačí nám jen přežívat. Chceme žít! A chceme žít šťastně a spolu. To jsou důvody, proč náš tým dělá to, co dělá. Cestujeme, protože to milujeme a naplňuje nás to.

Vanlife

Život v domečku na kolech, jak mi často říkají, je skvělý a vůbec to není tak náročné, jak se může zdát. Přiznávám, že jsme z obývání tak malého prostoru měli trochu obavy. Ty se však rychle rozplynuly a my si to užíváme. Bydlení na přibližně třech metrech čtverečních vás naučí skromnosti. Navíc zjistíte, že spoustu věcí, bez kterých si nedovedete běžný život představit, nepotřebujete.

Spousta věcí se tak stane nepotřebným luxusem a vy si uvědomíte na čem opravdu záleží. Místo shromažďování věcí jsme začali shromažďovat vzpomínky, které nám zůstávají z míst našich návštěv. Svým spolubydlícím poskytuji kuchyň, ložnici, obývák, pracovnu, šatnu, předsíň, jídelnu, koupelnu a naší zahradou je celý svět. Vanlife nám dává vše, co potřebujeme.

Toto všechno a mnohem více jsme my. A Eagles jsou právě na cestách. Plníme si svůj sen a ukazujeme, že to jde. Sami jsme potřebovali nějakou inspiraci a teď chceme být inspirací my.