NOMÁDI: Expedice Ojmjakon. Výprava na nejchladnější místo na planetě

Jelikož tři expediční auta jsou Nissan Patrol na vyvýšených podvozcích, tak jsme si přidali na cestu i kousek dobrodružství. Ten spočíval v tom, že pojedeme přes BAM road, to je cesta vedle bajkalsko - amurské magistrály (železnice). Jak pěkně se to píše. Zkuste si to ale projít! Je to něco kolem 2256 kilometrů a více než 300 brodů! A o tohle dobrodružství se s vámi chci podělit.



Expedici předcházelo studium dostupných informací. V první řadě to byl Youtube, na kterém v ruské sekci je dostatek videí o překonávání brodů na této trase. Kdo si to otevře, zjistí, o co jde. Mosty jsou ve většině případů spadlé, stržené vodou, zavalené stromy či pokryté ledem. Ale hlavně rozpadlé věkem.



Mně se podařilo vypátrat majitele jednoho videa a zkontaktovat se s nimi, aby se s námi podělili o zkušenosti, dali nám nějaké rady a byli na telefonu celou cestu, co jsme byli v Rusku. Jedná se o manžele Lena a Vladimír Krasiľnikovi, kteří jsou členy OVERLAND. RU, s nimiž je možné dohodnout i doprovod do Mongolska a také dalších neznámých končin.

Přímá rada od brodu: je třeba vzít „brodící boty“, lana na jištění a osoby zkoumající brod !!!, lana a kurty na vytažení uvíznutého auta. A navijáky samozřejmě.

První pomoc: Pokud si nevíte rady, počkejte na místní železničáře. Nezištně pomohou. Auto KAMAZ přetáhnou na laně na druhou stranu. Pokud je vody více, převezou auto na korbě náklaďáku.

Cestování Ruskem je nádhera, ale po BAM road obzvlášť. Sibiř je jedno velké veledílo. Jedete sibiřským tunelem, les vlevo, les vpravo, vidíte jen před sebou cestu. Lepší i horší cesty - krylovky: cesta je prach a štěrk a udusaná hlína. A zážitek řídit v prachu po kamionu v protisměru. První zkouškou je most přes řeku Vitim - 540 m dlouhý, 15 m vysoký a široký 2,2 - 2,4 m bez zábradlí. Taková zvláštní lokalita: lidem se na mostě třesou kolena. Proč? Patří mezi 10 nejhorších mostů na světě. Je to velký zážitek!



Pak už řeky, říčky, vyschlá koryta, ale i voda sahající vám po prsa nebo utopený Kamaz. Vše je třeba řešit rozumem. Jste 8000 km od domova a nemůžete dělat chyby. Byli jsme první slovenská expedice, která tuto trasu jela auty, což nám potvrdil náčelník v Juktali, jakož i starosta vesnice Ojmjakon, u kterého jsme byli ohlášení, předali pozdravy ze Slovenska a převzali si certifikáty o návštěvě.



Co ještě? Nafta od 0,38 po 0,50 € za litr. Stravovat se dá dobře po cestě, není problém se spaním v autech. Potraviny běžně seženete ve vesnicích, obchody jsou otevřené do večera. Základní věci se dají koupit všude. I na Sibiři. Coca-Cola, Pepsi, Krušovice, Zlatý Bažant, Bonaqua je VŠUDE!



Cesty mimo BAM road jsou dobré. Dálnice, rychlostní silnice, okresky. Všechno to jsou cesty, kudy projedete v pohodě. Můžete narazit na úseky s výlukou, kde opravují nebo staví nové cesty. Značení je dobré, jen čísla neodpovídají našim.

Opravovali jsme dost, ale nevezli jsme sebou žádné náhradní díly. Děravý chladič, děravá nádrž, alternátor, směrovka, startér, brzdové obložení, střešní okno, rozbité okénko, rozpadlá vysílačka, rozlomený tablet s mapami, to vše se dalo opravit v ruských dílnách a servisech. Jedině na spojkové ložisko jsme čekali tři dny v Jakutsku. Ale to byla spíše naše chyba.

Lidé jsou úžasní, nezkažení západním vlivem. Když se po opravě ptáte, co to stojí, tak se opravář podívá, usměje, a řekne: „Ničevo! Vy naši bratři Slované!“ To je dechberoucí, upřímné. Knížka o Myjavě, flaštička borovičky, expediční tričko, kšiltovka. Toto byla naše platidla, která s díkem přijali.

Rusko je fajn! Šťastnou cestu!