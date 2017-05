Začátek naší cesty byl směrem na východ přes Írán, střední Asii a Mongolsko, až do Japonska. Co se ovšem naplánuje v teple domova, ne vždy do puntíku vyjde. Zamítnutá víza, či rozmary počasí naši trasu několikrát změnily. Po příletu do Jižní Ameriky jsme se rozhodli dlouhodobé plánování vzdát a naši další cestu rozmýšlíme jen pár dní dopředu.



O strojích na cestu se moc dlouho nepřemýšlelo a jede se na tom, co měl každý z nás v garáži. Tedy BMW F650GS a R1150GS Adventure.