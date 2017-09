NOMÁDI: Na 15 let staré motorce kolem světa. Český pár ujel 70 tisíc kilometrů

Za cestovatelským duem WayAway se skrývají jména František Nykl a Kateřina Kadlusová. Již šestnáctým měsícem tenhle pár objíždí svět na 15 let staré motorce BMW R 1150 GS, které familiárně přezdívají Brambora. Od chvíle, kdy opustili rodnou hroudu, již ujeli více než 70 000 km, spálili asi 4500 litrů benzínu a navštívili 24 zemí v rámci Evropy, Asie, Severní, Střední a Jižní Ameriky.

V současné chvíli se nachází v Brazílii a od jejich oficiálního cíle, městečka Ushuaia v chladné Patagonii je dělí ještě zhruba asi 2 měsíce cesty.

Přiznáváme se bez mučení, jako jednotlivci bychom patrně tak dlouhou a namáhavou cestu nebyli schopni zvládnout. Ovšem dohromady tvoříme téměř dokonalý tým. Například Fanda ví o svém stroji snad úplně všechno, umí si většinu věcí na motorce opravit sám, vyzná se v technice a je to ten správný kus českého kutila, který je schopný, alespoň podle jeho slov, i z lejna uplést bič. Pro mě naopak představuje motorka pouze dopravní prostředek, ke kterému jsem prozatím nevzplanula žádnou velkou vášní.

Nejraději se vozím jako „batůžek“. Ambice řídit motorku se u mě alespoň prozatím neprojevily. Není se čemu divit, obvykle se bojím sednout i za volant auta, natož abych řídila neoplechovaný stroj, který navíc v plné polní váží víc jak půl tuny. Vůbec nejraději proto chodím pěšky. Zato ale na rozdíl od Fandy vím, kde leží Machu Picchu a také jsem si vědoma toho, že se to skutečně nevyslovuje „maču piču“.

Mám také přirozené nadání na cizí jazyky, a tak jsem schopna se poměrně rychle začlenit do společnosti a leccos zařídit. Plánování trasy a oslovování místních tak leží na mých bedrech. A Fanda? Ten se stará o to, aby motorka šlapala tak, jak má. Nebýt mě, jel by Fanda bezcílně a dost možná by se ochudil o ty nejkrásnější a nejzajímavější místa světa. A nebýt Fandy, vypravila bych se patrně na cestu kolem světa tak maximálně prstem po mapě. Anebo pěšky, s dosti nejistým výsledkem.

Jak k tomu vlastně ale přišlo, že jsme se zbláznili a vyrazili na tak dlouhý výlet, ještě k tomu na motorce? O cestování jsme oba snili prakticky už od dětství. Od chvíle, kdy jsme to spolu začali táhnout, jsme o tom básnili a říkali si, že bychom jednoho dne mohli něco podniknout. Vždy to ale byl spíše takový nereálný sen z říše sci-fi. Až nakonec někdy zhruba před šesti lety padlo rozhodnutí začít šetřit.

Známé lidové rčení říká, že halíře dělají talíře. „Když to říká lidové rčení, musí na tom přece být kus pravdy,“ řekli jsme si. A tak jsme zaťali zuby, utáhli si opasky a usilovně střádali korunku ke korunce po dobu dlouhých pěti let. Naše měsíční náklady jsme stáhli na úplné minimum. Tak moc jsme si chtěli splnit sen o cestě kolem světa. Navíc jsme věděli, že kdybychom si to náhodou rozmysleli, naspořené peníze vždy můžeme investovat třeba do bydlení.

Hledáme nomády nového věku! Máte podobné zážitky, cestujete podobně zajímavým vozem a máte pěkné fotky? Napište nám na internet@lidovky.cz. Do předmětu napište Nomádi.

V září předloňského roku nám oběma naráz skončil pracovní úvazek v zahraničí a na nás v tu chvíli bylo rozmyslet se, jak s tím životem naložíme dál. Znamenalo by to hledat si novou práci, dost možná se za prací stěhovat, začínat někde od píky. A tak jsme se rozhodli, že právě to je znamení a pravá chvíle vyrazit konečně na cesty. Kdyby bylo bývalo po mém, kupuji ještě téhož dne letenku a nazítří už sedím v letadle někam za exotikou. Fanda ovšem vyrukoval s nápadem, že bychom mohli jet na motorce. A protože jsem pro každou špatnost, souhlasila jsem. Nakonec se přípravy na cestu protáhly na celých 6 měsíců. Museli jsme vybavit víza, podrobit se očkování, a především dokonale připravit Bramboru, aby nás někde uprostřed ničeho nenechala ve štychu.



1. května 2016 jsme pak konečně slavnostně osedlali toho našeho železného oře a v doprovodu pár kamarádů motorkářů jsme vyrazili směrem k polským hranicím. Loučili jsme se se slovy, že za rok se zase sejdeme. Rok uběhl a my jsme stále někde uprostřed Jižní Ameriky. Brambora se stala naším domovem na kolečkách a my denně objevujeme krásy planety Země. Rozhodnutí vydat se na cesty rozhodně nelitujeme. A na to bydlení se snad holt podaří našetřit někdy v budoucnu...

Naše dobrodružství můžete sledovat na blogu www.wayaway.cz. Pokud se vám náš příběh líbí, dejte nám laik na Facebooku.