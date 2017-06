TIP NA DOVOLENOU: Obavy z Turecka jsou pryč. Ani teroristické útoky turisty neodradily

CENY SROVNATELNÉ NEBO NIŽŠÍ Ceny vybraného tureckého zboží jsou přepočteny na české koruny.

cappuccino - 48



tři chody v lepší restauraci - 200



jídlo v levné restauraci - 113



obyčejná večeře - 75



bageta - 16



banány 1 kg - 48



broskve 1 kg - 48



chléb 500 g - 32



meloun 1 kg - 22



zmrzlina 1 kopeček - 16



plnotučné mléko 1 l - 16



kožená peněženka - 100



kožený pásek - 200



plastové sluneční brýle - 100



boty - 320

Zdroj: www.dovolenaceny.cz, www.turecko.org



Ještě začátkem letošního roku se zdálo, že Turecko nemá letos velkou šanci na nějaký velký zájem ze strany cestovatelů. Lednový teroristický útok v Istanbulu, který měl na svědomí životy deseti turistů, vyděsil nejen české dovolenkáře, ale i cestovní kanceláře.

Uplynulo několik měsíců a všechno je jinak. Turecko má sice za souseda válkou zmítanou Sýrii, ve městech a leckde i mimo ně jsou znát více či méně přísná bezpečnostní opatření, ale turecká riviéra na jižním pobřeží Středozemního moře i další žádané destinace jsou opět v kurzu.

Už tak levné zájezdy oproti loňsku dál zlevnily, nákupy na místě jsou pro Čechy výhodnější než doma, většina zájezdů je all inclusive, služby a ubytování na úrovni, pohonné hmoty levnější než u nás. Lze říci, že Turecko je dobrá dovolená v poměru cena–výkon.

Jak přiznávají zástupci cestovních kanceláří, nálada na začátku roku velkému nadšení pro dovolenou v Turecku nepřála. „Vliv na prodej byl v první chvíli značný, ale postupně se dostává do slušné úrovně,“ říká mluvčí Asociace cestovních kanceláří Jan Papež, zástupce cestovky Marco Polo.

Zájem jako vloni

Onou „slušnou“ úrovní míní předpoklad, že letos počet českých turistů v Turecku nebude nižší než loni, kdy vycestovalo do této země 115 tisíc lidí od nás. Stagnace v tomto případě znamená úspěch, neboť v předchozích letech počet českých návštěvníků (prostřednictvím cestovek, individuálně se Češi do Turecka skoro vůbec nevypravují) klesal.

„V předprodejích to vypadalo na citelný pokles, ale za květen a červen máme natolik pozitivní prodeje, že odhadujeme podobný počet klientů jako loni,“ přidává se šéf marketingu největší cestovní kanceláře u nás Exim tours Stanislav Zíma.

Do Turecka podle něj letos vázly takzvané „first momenty“, tedy předprodeje v lednu až březnu, ale nyní, blízko hlavní letní sezoně, zájem o Turecko ožil a klienti zájezdy nakupují dva týdny i pár dní před samotným odletem.

SILNIČNÍ PRAVIDLA S NĚKOLIKA ROZDÍLY ■ Půjčit si auto není v Turecku problém a silniční pravidla se od těch českých příliš neliší. Jen palivo je o něco dražší než v Česku.

„Dálnice občas přechází bez varování na prašnou cestu a nic se nebere vážně. Ani krajnici nenaleznete. Musíme upozornit i na množství potulných psů. Doporučujeme vozidlo před výjezdem vyfotit,“ připomíná Petr Vomáčka, mluvčí ÚAMK.

■ Tankování není nejlevnější. Litr benzinu (oktanové číslo 95) vyjde v průměru na 4,05 turecké liry (při použití kurzu ČNB by to bylo zhruba přes 27 korun, ale měna je v zemi postižena inflací a přepočet na koruny v místě leckde vychází i kolem 35 korun), u nafty3,38 liry (kolem 32 korun).

■ Rychlostní limity jsou 50 km/h ve městě, 90 km/h mimo město a 120 km/h na dálnici.

■ Děti do 150 centimetrů nebo 36 kilogramů musí používat dětské autosedačky.

■ Vozidlo musí mít dva výstražné trojúhelníky (před a za vozidlo) a povinný je i hasicí přístroj.

■ Každá nehoda se musí hlásit policii. Řidiči osobních vozidel mají limit alkoholu 0,5 promile.

■ Helmy jsou povinné pro motorkáře i pro cyklisty.



Jan Bezděk z CK Fischer připomíná, že Turecko má stále dostatečné ubytovací kapacity. Oproti některým jiným destinacím ve Středomoří se dá předpokládat, že výběr bude i ke konci sezony, na „last minute“.

Žádné bezpečnostní rámy

Z Turecka se (zatím) nestal policejní stát, i když zvýšená bezpečnostní opatření jsou znát. Více ve městech, zejména v metropoli Istanbulu, ale nejoblíbenější letoviska, například Konakli, Side, Kemer nebo Alanya na jihu a Bitez či Ortakent nedaleko Bodrumu, se snaží turisty přísným režimem příliš neobtěžovat. Žádné bezpečnostní rámy nebo osobní prohlídky či důkladné kontroly zavazadel, spíš někde jen větší přítomnost policistů.

Pro každého cestovatele je ale nejlepší se o situaci v konkrétní turecké destinaci ještě před cestou důkladně informovat.

„Jako u každých jiných teroristických útoků ve kterékoliv zemi, v první chvíli byli klienti v šoku a pak nastala práce s vysvětlováním. Cestovní kanceláře musí odpovídat na dotazy ohledně bezpečnosti nejen v Turecku obecně, ale především v jednotlivých lokalitách. Tady se ukazuje jako velká výhoda, pokud cestovní kancelář dobře zná prostředí a lokality,“ radí Papež.

Turecko jako cenový favorit

Podle aktuálního kurzu České národní banky stojí jedna turecká lira zhruba 6,7 koruny. Na místě se však vzhledem k rychlé inflaci koruna o něco prodraží. Pro nemalou část turistů to však příliš důležitá informace není. Většina zájezdů do Turecka je formou all inclusive a turista potřebuje jen menší hotovost, pokud chce utrácet za suvenýry, prohlídky muzeí, půjčení auta či sólo útratu v restauraci.

A zkušenosti ukazují, že pro tyto účely lze hojně využívat eura. Je však dobré je mít rozměněná na drobnější částky. V některých případech obchodníci vracejí nazpátek místní měnu. Podobně tak placení kartou není v Turecku problém, i když menší obchody nebo služby jinde než v centru měst ne vždy karty přijímají.

Ceny vlastních zájezdů jsou víc než příznivé. Oproti loňsku leckde klesly až o 30 procent. Týdenní pobyt all inclusive ve tříhvězdičkovém hotelu vyjde jednu osobu pod deset tisíc korun, ve čtyřhvězdičkovém hotelu kolem 12 tisíc, pětihvězda 12 až 13 tisíc.

Zajímavé srovnání přinesl letošní cenový průzkum UniCredit Bank v nejoblíbenějších zahraničních destinacích lidí z Česka. Vyplývá z něj, že letos vyjde Čechům dovolená v zahraničí v průměru o 15 procent dráž než volno strávené v tuzemsku.

Ve třech z 11 zemí, do kterých Češi vyrážejí nejčastěji, nakoupíme letos levněji než doma –v Bulharsku, Turecku a Maďarsku. V Bulharsku dokonce pořídíme za českou tisícovku zboží či služby v hodnotě 1370 korun. Hned na druhém místě je Turecko, kde za tisíc korun pořídíme požitky v hodnotě 1180 korun.

Na to však mají vliv spíš místní podmínky a vývoj místní měny než třeba kurz české koruny k euru, respektive ukončení měnových intervencí ČNB, což korunu vůči euru mírně posílilo.