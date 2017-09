Objevte Slovinsko: 5 tajných tipů na krásná místa bez turistů

SLOVINSKO Slovinsko je v létě českými turisty stále častěji navštěvovanou zemí, a to zejména díky panenské přírodě. My si slovinské hory zkusili na kole a prozkoumali, co se tu děje v lyžařských střediscích v létě a mnohdy nešlo jen o pouhá kola, ale také o komplexní nabídku letních aktivit.

Na pětidenním programu jsme měli destinace jako Rogla, Vogel, Krvavec, Cerkno a Pohorje u Mariboru a všechna místa v zimě představují lyžařská střediska. Prvním navštíveným střediskem byla Rogla, která ležela zhruba hodinu od slovinských hranic.

Jde o sportovní resort vsazený na vrchol hory, který zahrnuje lanovku, fotbalové hřiště, dětské dřevěné městečko Zlodejovo s naučnou skřítkovo stezkou, bobovou dráhu, bikepark a také hotel k přenocování. Rogla je nástupním místem mnoha cyklistických výletů a současně nabídne 7 přírodních singltrailů všech obtížností, na které tu o víkendech vyváží sedačková lanovka.

Rogla ve Slovinsku.

Tratě jsou na Rogle jsou vesměs přírodního charakteru, takže jde spíše o lesní pěšiny, kde dle stupně obtížnosti přibývá na kořenech. Nejjednodušší zelená trať č.1 je tedy naprosto nenáročná a zvládne ji i rekreační cyklista, stejně tak, jako stezky č. 2 a 3. Stezky s vyšším číslem jsou podobné, jen tu přibyde víc kořenovitých pasáží.



V okolí jsme navštívili Črno jezero, kam vede z Rogly cyklotrasa a jde o nějakých 20 km. K jezeru se ovšem dokážete značně přiblížit i autem, kdy dojedete po zhruba 16 km k Domu na Osankarici, odkud lze jít už jen pěšky pěšky, což platí rovněž pro cyklisty. Dom na Osankarici je horská restaurace s občerstvením a parkovištěm, takže není problém tu nechat auto či zamčené kolo a dále se vydat po dřevěném naučném chodníku na dvoukilometrovou procházku. Cesta k jezeru je zpestřená nejen netradičními dřevěnými schody, ale také interaktivními zastávkami v rámci naučného chodníku.

Druhou slovinskou zastávkou byl Vogel v Triglavském národním parku přímo u průzračně modrého Bohinjského jezera. Jde tedy o oblíbenou slovinskou kombinaci hor a jezer, takže sportovní aktivity tu jdou příjemně spojit s koupáním v jezeře. Navíc projíždíte také kolem nejnavštěvovanějšího slovinského jezera Bled, který patří k přírodním klenotům celé Evropy.

Od Bohinjského jezera nás velkokapacitní kabina vynesla do horských výšin, odkud byl nejen hezký výhled na jezero samotné, ale i na nejvyšší horu Slovinska Triglav. Jakmile nás kabina vyhoupla přes hřeben, rázem jsme se ocitli ve zcela jiné krajinné sféře a zelené stromy byly vystřídané skalistým povrchem, převážně vápence. Jak v zimě, tak v létě se tedy centrum dění koncentruje právě na této náhorní plošině. Ačkoli se výstupní stranice kabinkové lanovky nachází ve výšce 1535 m, ještě stále je odtud možné stoupat dál, a to až na horu Šija (1880 m), nebo na nižší vrchol Kratki Plaz (1730 m) a výšlap na oba kopce do značné míry ulehčí další, tentokrát sedačková lanovka, která vyváží na Orlove Glave (1679 m).

Rovněž na Vogel se najde jedna sjezdová trať, která patřila k těm jednodušším, všechny překážky šlo objíždět, takže si ji mohl vyzkoušet i méně zkušený biker. Výhodou vogelské trati byl ovšem výhled na slovinské velehory, který trval téměř po celou jízdu. Šlo tak o jeden z nejfotogeničtějších parků Slovinska.

Tradiční slovinský pokrm žganci.

Na Vogelu jsme volili občerstvení u horní stanice sedačkové lanovky, kde nám byl doporučen tzv. Eagls dezert, tedy místní sladký zákusek s lesními plody a rovněž jsme se seznámili s tradičním slovinským pokrmem „žganci“, což je kaše z pohankové, ovesné, kukuřičné nebo pšeničné mouky s olejem, solí a vodou a často také s navrch nasypanými škvarky. Údajně si Slovinci dávají žganci rádi s polévkou nebo ráno k snídani s mlékem – v tomto případě ovšem vynechávají škvarky.



Třetím o poznání větším střediskem byl Krvavec, jehož hlavní dění je situované do mezistanice, respektive u horní stanice kabinkové lanovky, odkud se na kopec vytahuje ještě čtyřsedačková lanovka. Kromě bikeparku představuje Krvavec i letní centrum aktivit, takže se můžete projet po pohodové široké cestě na koloběžkách, kárách nebo se pro děti nabízí jízda na tubingové dráze. Náročnější mohou své choutky uspokojit v lanovém parku s několika trasami různých obtížností nebo na lezecké stěně u nástupu sedačkové lanovky.

Krvavec rovněž představuje oficiální bikepark celkem o 4 různě náročných trasách a my tu vyzkoušeli všechny. Trať, kterou si tu může vyzkoušet klidně úplný začátečník nebo rodiče s dětmi se jmenuje Bambini trail, který je zcela vyhlazený a jen se vine z kopce v zatáčkách a terénních vlnách. Podobnou tratí se stejným startem od horní stanice sedačkové lanovky je od letoška nový Panorama trail, který je zaseknutý do vrstevnic, takže neobsahuje žádné prudké ani nijak technické úseky a rovněž se po nich může spustit „taťka se synem“. Co i název trailu napovídá je skutečnost, že se při jízdě na této trase můžete kochat výhledem z Krvavce.

Slovinský Krvavec.

O poznání náročnější trasy jsou červený Mucci trail a černý Rock´n´Flow trail, které jsou díky řadě kořenů a kamenů velmi technické a svou délkou 9 a 6 km si vyžadují i kondici jezdce. Tyto trasy tedy doporučujeme spíše zkušenějším bikerům, kteří preferují přírodní traily a nebojí se zdrncat kamenité pasáže. Loni jsme se tu v mokru potýkali s obtížemi na černém trailu Rock´n´Flow, letos za sucha se z trailu pro nás stal jeden z nejzábavnějších, co jsme kdy jeli, přestože si svou náročnost i tak zachoval.

Celkově od nás Krvavec nasbíral docela dost bodů. Jednak jsme byli nadšeni dlouhými a technickými traily a jednak se nám líbila možnost ubytování v hotelu Krvavec přímo u výstupu sedačkové lanovky, který nabízel i rodinné zázemí v podobě trampolín a střelby lukem a šípem.

Čtvrtým navštíveným místem bylo středisko Cerkno, které v létě kombinuje bikepark a funpark pro děti. Co se týká bikeparku nabídne pestré trasy od rodinného flowtrailu, přes přírodní kořenovité traily až po sjezdovou trať s velkými skoky. Family flowtrail sice v době naší návštěvy ještě nebyl úplně dokončený, dalo se na něm ovšem už svézt a jeho nenáročný profil jde skutečně doporučit i výletníkům s batůžky. Co nás ale nejvíc zaujalo, byl tajný trail začínající u nástupu sedačkové lanovky, který byl středně náročný a v jedné fázi jsme tu dobrodružně projížděli pravou slovinskou divočinou kapradinami.

V rámci fun parku se tu mohou děti vyřádit na dětském hřišti u horní stanice lanovky, dále na trampolínách, při lukostřelbě, na špikách či slackline. Na oběd zajděte do resturace Alpska Perla v nadmořské výšce 1300 m hned vedle dětského hřiště, kde si můžete vychutnat místní pokrmy, protože Cerkno a okolí je známé svou rozmanitou kuchyní. Typické slovinské jídlo si tu můžete vychutnat na terase s výhledem na nejvyšší horu Slovinska Triglav.

Na výlety do okolí se z Cerkna můžete vydat například po značeném turistickém okruhu do aragonitové jeskyně nebo po jiném okruhu navštívit archeologický park, který se pyšní jednou z největších sbírek z rané doby kamenné na světě. Po výletech můžete v Cerknu využít pro relaxaci termální lázně v hotelu Cerkno. Kromě bazénu s whirpoolem a masážními lavicemi si můžete odpočinout i v sauně nebo solné jeskyni. Termální lázně můžete ve středu až pátek navštívit od 16 do 21:30 hod, o víkendu pak od 15 do 22 hod.

Posledním navštíveným místem bylo Pohorje přímo nad Mariborem, se kterým je spojené kabinkovou lanovkou. Už samotný Maribor stojí za návštěvu, protože tu najdete množství památek jako je například františkánský kostel, hrad nebo morový sloup. Na výlet se tu vydejte určitě i na kopec zvaný Pyramida, jehož úpatí je zdobené liniemi vinic a z vrcholu od kapličky budete mít Maribor jak na dlani.

Lanovka ve slovinském Pohorje.

Kabinkovou lanovku na Pohorje tu houfně využívají turisté a rovněž bikeři, kterým se tu z vrcholu spouští oficiální sjezdová trať, která měří úctyhodných 7 km a nejčastěji nabízela velké klopené zatáčky a v horní pasáži i řadu terénních vln po sobě bezprostředně jdoucích. V prostřední části jsme navzdory názvu trati projeli i v technické pasáži v kořenech, která ovšem nebyla nikterak náročná a trail byl tedy vhodný pro širokou škálu jezdců.

Mariborská lanovka je samozřejmě výchozím bodem také pro řadu turistických výletů, které mohou představovat nevinné procházky po úzkých lesních pěšinkách, ale i pořádnou 50-ti kilometrovou túru, která vás může zavést k zajímavým kostelíkům nebo jezerům. Nevynechejte ani mariborské restaurace, my si jednu vybrali přímo u nástupu na kabinkovou lanovku a s porcemi se tady rozhodně nešetřilo.

Výhled na město nabídne i hotel Bellevue přímo u výstupu kabinkové lanovky, takže posnídat můžete v prosklené místnosti, abyste o město v dáli nebyli ochuzeni. Hotel nabízí rovněž wellness s hlavním soustředěním na ozdravné kúry těla i duše v saunovém světě, takže tu můžete vyzkoušet tureckou, finskou nebo chromoterapeutickou saunu.