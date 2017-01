Ostrůvek Nusa Lembongan rozpaky z Bali bohatě vynahradí

Proto mnoho lidí, kteří zde žijí či se jen dovolenkují, volí únikovou cestu na okolní ostrovy, aby si spravili apetit a vydechli si od davů turistů a masovému konzumu. Boom ostrovů Gili je stále v popředí zájmů většiny, protože jejich malebně spanilé kráse se máloco vyrovná, ovšem to, co byly Gili před několika lety, teď nabízí nyní ještě relativně nedotčený ostrůvek Nusa Lembongan, jenž jako by záměrně zůstával v ústraní a trpělivě čekal na ty, kteří o něj náhodou zavadí. Ty pak náležitě odmění svými poklady a o to více je pak oslní autentickou přirozeností a pravým balijským naturelem, který nečpí komercí, což je v dnešním světě opravdu k nezaplacení.



Jestli je ráj na Zemi, tak je to právě tady!

Budete-li z Bali zklamaní, nezoufejte, mám pro vás boží řešení. Ze Sanuru každou hodinu vyplouvají speed boats (rychlolodě za cca 25 - 35 USD), jež vás bleskovou rychlostí přemístí na ostrůvek Nusa Lembongan za necelou půlhodinku, kde si můžete dopřát rajský klid a na dokonale bělostných plážích zažít v ústranní dny a prožitky, které vám nikdo nesmaže z paměti.

Pokud jedete na vlastní pěst, můžete zvolit low cost variantu od místní přepravní společnosti Parama, která přepravuje tam i zpět za nízké ceny, ovšem musíte si být vědomi skutečnosti, že s obyčejným motorovým člunem to mnohdy pěkně houpe a tudíž o dobrodružství obohacené mořskou nemocí není nouze. Proto ji doporučuji jedině za dokonalého bezvětrného počasí.



Každopádně se blížíte k pidi ostrůvku, jehož rozloha je pouhých osm kilometrů čtverečních a z toho přes 200 hektarů zabírají na severovýchodě mangrovy. Není tady kde zabloudit, ale doporučuji vylodit se ve vesnici Jungut Batu, považovaném za “centrum” ostrova, kde jsou dobré podmínky k ubytování a všechno máte jako na dlani.

Všude dookola se rozprostírá průzračně tyrkysové moře, bílý písek lemuje pláže kolem celého ostrova, této nadpozemsky krásné idylce napomáhají skvělé teploty vzduchu i vody během celého roku. Zdejší klima i místní podmínky skvěle vybízí k lenošení, čtení a relaxaci, právě toto místo je jako dělané k naprosté regeneraci po cestovních anabázích a pachtění po pamětihodnostech Bali.

Ovšem nenechte se mýlit, pokladnice tohoto ostrova je pestrá a skýtá bohatou nabídku aktivit. Tento ostrůvek je geniální v mnoha ohledech, a to zejména jako ráj pro surfaře, potápěče či šnorchlovací nadšence. Každý si zde přijde na své, relativně nedotčené korálové útesy i skvělá viditelnost nabízí fantastické zážitky v mnoha případech v bezprostřední blízkosti od břehu. Potápěčská centra nabízí výlety lodí a specialitami jsou lokality s mantami, rybami molo-molo (měsíčník svítivý) a k vidění pod hladinou jsou nejen barakudy, ale i další exotičtí podmořští tvorové a unikátní tropická fauna i flóra.

Surfovací spoty kolem ostrova Nusa Lembongan jsou vyhlášené po celém světě, ovšem už pro ty zkušené, vysurfované, protože začátečníci můžou mít problémy s dosažením surf pointu, který je mnohdy několik desítek metrů od břehu a přepravují je k němu motorové čluny. Ovšem v jakékoliv vzdálenosti od pevniny musíte počítat s nebezpečím skrývajícím se pod mořskou hladinou, korálové útesy jsou nepříjemným a bolestivým překvapením, jež zapříčiní mnohé zranění a nepříjemné odřeniny. Každopádně místní surfovací lokality patří mezi top destinace na Zemi.

Bydlení jako v ráji

Ubytovací infrastruktura je na ostrově dokonalá, kolem celého pobřeží najdete ubytování všech cenových kategorií, takže si vyberete podle svého gusta přímo na pláži či v „dochozí“ vzdálenosti (nejlevnější od 300 Kč za noc/pokoj až po tisícové částky). Pokud jste z Bali zmlsaní snídaní v ceně pokoje, tady vás ve většině případů zarmoutí, takové bonusy tady nemají, ale v každém stánku či restauraci nabízí čerstvé džusy, palačinky a jiné laskominy, které za relativně přijatelné ceny v jakoukoli denní či noční hodinu nasytí. Wifi je samozřejmostí skoro všude, tedy pokud funguje elektrický proud, jeho výpadky jsou tady na denním pořádku, ale to je asi jediná vada na kráse tohoto ostrova, ale za bílého dne ji ani nezaregistrujete. Doporučuje se sem přijet s dostatečnou hotovostí v místní měně, je zde sice bankomat, ale nikdo vám nezaručí, že v něm bude dostatečný limit pro všechny návštěvníky.

Originalita tohoto ostrova spočívá v tom, že na něm nejezdí osobní auta! Žádná doprava ani dopravní zácpa se tady nekoná. Po ostrově vás přepraví v náklaďáku uzpůsobeném k přepravě osob na korbě nebo si můžete vypůjčit golfovou buginku a prohánět se vesele ekologicky po tomto zplodinami nezamořeném ostrově. Ano, samozřejmě motorky a skútry tady taky najdete, bez nich by to přece nebyla Asie.

Doporučuji pár rozkošných výletních míst: Lembongan Village, Mushroom Bay, Sandy Bay jsou klasiky a vlastně jediné, které přitahují návštěvníky. V Mushroom Bay najdete super bary, kulečníky a na pobřeží restaurace, které jsou jako dělané pro romantické večeře pod palmami s kýčovitě rudými západy slunce se sopkou Bali v pozadí. Pokud si přejete pobýt v ústraní a cítit sílu přírodních elementů na vlastní kůži, pak excelentní útesy s tříštivými několikametrovými příboji v Sandy Bay vám vezmou dech.

Na mnoha místech na ostrově se můžete v klidu zanořit do infinity poolu (bazénu) a pozorovat okolní scenérii z uctivé vzdálenosti a jistoty bezpečí, protože divoké poryvy vlnobití mnohdy člověku nedovolí, aby se namočil v moři. A samozřejmě třešnička na dortu je Dream beach. Pláž snů, na niž se sny plní na počkání!

Vyhledávaný turisty i surfaři je další ostrůvek Nusa Ceningan, jenž je spojen s Nusa Lembongan závěsným mostem, což je skvělá atrakce, je průjezdný jen na motorce nebo pro pěší. Nusa Ceningan má skvělé útesové výhledy z nichž můžete pozorovat hejna delfínů či odvážné surfaře, kteří mají pro strach uděláno a poradí si i s hrůzostrašně vypadajícím příbojem vln. Je zde i několik resortů, které nabízejí skvělé ubytovací kapacity v tomto odstrčeném cípu ostrova. Atmosféra a energie jsou zde přímo dokonalé.

Pokud si chcete dopřát úchvatný výhled na ostrov, vyjeďte si na místo, kde se nachází vyhlídková restaurace Panorama, garantuji, že rozhledy za jakéhokoliv počasí nebudete zklamáni. Pohled z tohoto vyvýšeného kopečku je prostě čarokrásný a nerušený ruch mírumilovného ostrova vám zde leží u nohou.

Pokud vám ještě zbyde čas, můžete na severním cípu ostrova z břehu pozorovat pracovité místní obyvatele, rybáře a sběrače mořských řas, jež se v tunových nákladech vyváží především směr Japonsko. Farmaření s mořskými řasami je jedním z nejrozšířenějších a nejtradičnějších druhů obživy, i když výkupní cena za kilo je směšně nízká v porovnání s tou, za jakou se pak výrobky prodávají na západních trzích. Pozorovaní domorodců, s jakou láskou a precizností je loví a suší, je dokonalým divadelním představením.

Další, i když velmi krutou atrakcí jsou kohoutí zápasy. V zaprášené provizorní aréně na dvoře se vedle chrámu chudáci kohouti rvou kvůli sázkám svých majitelů až do nedůstojné smrti. Slabším povahám tuto podívanou nedoporučuji a hlavně ne s plným žaludkem, protože hrozí, že jeho obsah v sobě neudržíte. Kohoutí boje jsou rychlé a ostrý sekáček připevněný na pařátu dokáže způsobit hrůzostrašné rány.

Je docela nepochopitelné, jak se hinduistická víra a okázalé ceremonie každodenně vystavují na obdiv turistů a v uctivosti každý přináší oběti pro Bohy, ale pak se pro potěchu a vidinu zisku zabíjení nebohá zvířata, ale i tato tradice je kultovní pro Balijce.

Ráj na zemi

Co víc si člověk může přát, koupání, potápění, jóga, dokonalé masáže a čerstvé džusy z tropického ostrova, denně čerstvé mořské plody a ryby, garantuji vám, že za pár dní se budete cítit jako znovuzrození a rozmazlení možnostmi nabízejících se na na relativně malém území. Co patří neodmyslitelně k nejvelkolepější zážitkům z Nusa Lembongan je pozorování západů slunce, hrají zde všemi barvami a tato část dne je pro mne nejoblíbenější.

Dorazíte-li sem osobně, sami objevíte nekonečné možnosti a procítíte dokonalou autenticitu ostrova, kde stále ještě hraje prim přirozený naturel indonéského podnebí i kulturních zvyklostí. Tyto atributy jsou bezesporu stěžejní, lákající od nepaměti západní civilizaci: čistota - originalita - spiritualita. Devizy, které se už tak často pospolu nevidí. Vřele doporučuji. Budete uchváceni, a když budete mít štěstí, spatříte zde i kvetoucí baobaby.