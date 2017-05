Plánujete vyrazit na sever Čech? Na Ještěd lanovkou, pěšky i na kole

Ať už se na Ještěd dostáváte pěšky nebo na kole, určitě vás po cestě zaujmou Vířivé kameny, tedy nepřehlédnutelné skály, kde se běžně provozuje bouldering. Nemusíte sem jet vyloženě s lanem a sedákem, na nějaký ten výhled na skálu se vyšplháte tak, jak jste. Samozřejmě ten nejlepší výhled na vás čeká právě z Ještědu!



Ještěd v kostce Vzdálenost z Prahy 1 h 20 min

1 jízda na lanovce dospělí (Skalka) 100 Kč

1 jízda lanovkou ČD (Ještěd) 99 Kč



Celodenní jízdné na lanovku dospělí 450 Kč



Zapůjčení horského kola (1 den) 450 Kč



Zapůjčení sjezdového kola 750 Kč



Provozní doba lanovky - V červenci a srpnu každý den 9:05 – 17:05 po půl hodině



Vstupné do zoo dospělí 120 Kč



Vstupné do zoo děti/senioři 70 Kč



www.skijested.cz



Na vrcholu Ještědu si můžete dopřát oběd s výhledem na Liberec a následně si půjčit koloběžky a užít si dlouhý sjezd třeba na golfové hřiště (200 Kč dospělý) nebo na indiánskou střelnici na Výpřež (70 Kč dospělý), kdy je střelba v ceně koloběžek. Dalším výpůjčním místem koloběžek je dále parkoviště na Ještědce, tedy kousek pod samotným vrcholem a z tohoto bodu si můžete dát až 12,5 km sjezd do Kryštofova údolí (200 Kč/osoba), nebo se projet po lesní stezce (7 km, 100 Kšč/osoba).



Jestliže na Ještěd vyjedete na kole, můžete se napojit na tratě do bikeparku, do kterého trefíte po hřebeni přes Ještědku. Bikepark disponuje vlastní sedačkovou lanovkou z Horního Hanychova na Skalku a nabídne 4 sjezdové trasy, které se ještě různě větví. Začátečníkovi nebo ne tolik pokročilému bych doporučila pro začátek turistickou trať, na kterou se dostanete tak, že se od výstupu lanovky dáte doleva a pojedete kousek z kopce po široké šotolinové cestě. Kousek nad Plání pak nesmíte minout odbočku doleva značenou jako B2. Tato trať je vedená po široké lesní cestě a cyklista si ji může udělat zajímavou různými výbočkami do stráně nebo jízdou v klopených zatáčkách. Pokud si ale dovednostmi ze začátku není jist, může se jednoduše svézt po lesní cestě bez jakýchkoli technických pasáží.

Další tratě v bikeparku už jsou technicky náročné a doporučuji je jen pro zkušené bikery ideálně se sjezdovým nebo endurovým kolem. Pro odvážné tu tedy nechybí nálož klopených zatáček a různých skoků, dále také trasy přes kameny nebo spletité kořeny. Bikepark je ale ve sjezdařské komunitě díky dobré dostupnosti z města prakticky tramvají poměrně oblíbený a nechybí k němu ani nová půjčovna kol a koloběžek včetně servisu a občerstvení. Půjčovné na 4 hodiny u horského kola vyjde na 450 Kč, u sjezdového pak na 750 Kč. Pro zapůjčení potřebujete dva doklady totožnosti a kauci 1000-3000 Kč.

Ještěd a ještědský hřeben samozřejmě nabídnou další množství stezek a cest, ať už za použití lanovky, nebo bez ní. My se nechali vyvézt lanovkou na Skalku a po několik jízdách v bikeparku jsme se vydali směrem doleva na Pláně. Tady doporučujeme zastavit se na oběd, tradičně tu mají výbornou svíčkovou (109 Kč) nebo vepřové kostky na pivu se zelím (102 Kč). Dál můžete pokračovat směrem k Šámalům, kam vede široká lesní cesta, ze začátku sice mírně do kopce, pak po hřebeni trochu houpavě. Pokud je času nebo sil málo, můžete se odtud stáčet zpět k Hornímu Hanychovu po zelené značce, což je nějakých 5 km. Nebo pokud si chcete výlet prodloužit, jeďte dál z kopce na Rašovku, kde je i rozhledna a následovně sjedete až do samotného Liberce.

Až se nabažíte zážitků z přírody, využijte kulturního potenciálu města Liberec. S dětmi se nabízí například návštěva zoo, která je vůbec nejstarší na území bývalého Československa. Až 160 druhů zvířat jako je třeba lev berberský, panda červená nebo slon indický můžete obdivovat na trase dlouhé téměř dva kilometry, takže se doporučuje vyhradit si na návštěvu 2-3 hodiny času. Děti mají vstup do zoo za 70 Kč, dospělí za 120 Kč. Další atrakcí, kterou v Liberci nemůžete vynechat je IQ Landie, tedy „science centrum“, které ukazuje především zábavnou stránku vědy a techniky.

Můžete tu zažít pravý kosmonautický výcvik, potkáte prvního humanoidního robota v ČR nebo si na vlastní kůži vyzkoušíte sílu vichřice. Pro děti mladší 6-ti let se doporučuje návštěva vedlejšího IQ parku v Babylonu, kdy jde o první zábavně-naučné centrum v ČR. Děti si mohou vyzkoušet moderování televizních zpráv, nakupování potravin v obchodě nebo nahlédnout do ordinace. Vše je tu velmi pěkně propracované pro zábavu i těch nejmenších a v takovém zrcadlovém labyrintu se bude líbit i dospělému!