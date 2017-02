Po stopách Jamese Bonda. Vypravte se na hory do rakouského Söldenu

Rakouské středisko Sölden v tyrolském Ötztal je každoročně oblíbeným cílem i pro české lyžaře a snowboardisty. Byla by tedy škoda ho opomenout při plánování vaší letošní dovolené na horách.



Přibližně během čtyř hodin od českých hranic se ocitnete doslova v horském ráji. Ubytovací kapacity jsou zde na vysoké úrovni. Od vesnice Umhausen až po samotný Sölden se můžete ubytovat v pěkných levnějších apartmánech, nebo si dopřát luxusní dovolenou v některém ze stylových tyrolských hotelů nabízejících i polopenzi ve formě tradičních specialit.

Od letošní sezóny mají návštěvníci střediska Sölden k dispozici novou, velkokapacitní lanovku Giggijoch, která má svou nástupní stanici vybudovanou na začátku centra města. Pokud se tedy ubytujete přímo zde, stačí vám vzít lyže na ramena, dojít pár metrů pěšky a během necelých devíti minut vás tato moderní lanovka vyveze do sněhového ráje, odkud se vám otevírá nespočet možností, jak si svůj den na horách užít co nejlépe. Najít své místo k zaparkování se nemusí obávat ani návštěvníci, kteří se ubytují o pár kilometrů dál. Několik pater vysoký parkovací dům se nachází jen pár metrů od nástupní stanice.

Jistou výhodou je, že vás zde nečekají dlouhé fronty na lanovku. Nová Giggijoch slibuje, že je schopna dopravit až 4.500 osob za hodinu. V kabinkách, kam se vejde až deset návštěvníků a které jsou navíc vybavené i připojením k internetu. Zajímavá je určitě také samotná architektura nové lanovky. Během večerní procházky městem se tak můžete kochat výhledem na horské masívy, které jsou kolem nástupní stanice prosvícené.

Z horní stanice Giggijoch vás čeká příjemné rozhodování, zda jsou pro vás ideální jednoduché a skvěle upravené modré sjezdovky, nebo zda se vydáte na sjezdové tratě pro náročnější sportovce. Pro malé i velké závodníky se zde navíc nabízí zimní park, kde si nezapomeňte mezi sebou porovnat své dovednosti. Veškeré výsledky z vašich individuálních adrenalinových závodů poté naleznete, společně i s fotografiemi, uschované pod vaším skipassem na internetu.

O autorce Petra Švehlová Stowasserová cestuje po celém světě a své zážitky sdílí se čtenáři na svém facebookovém profilu a blogu dovolenkarka.cz.

Mým tipem je jistě přejezd přes vrcholy až k ledovcům Rettenbach a Tiefenbach. Díky spojení tzv. Golden Gate vás čeká zážitková cesta několika sjezdů a lanovek přes vrcholy střediska. Za tradičním občerstvením se vydejte zpět do restaurace Giggijoch, nebo po cestě navštivte jednu z více jak třiceti chat, kde se můžete pro zbytek dne posilnit.



Pokud budete mít štěstí na počasí, vypravte se k ledovcům Rettenbach a Tiefenbach vlastním autem po proslulé Gletscherstraße. Není to tak dávno, kdy se po této silnici projížděl natáčecí štáb i samotný agent 007, James Bond. Záběry odsud je možné shlédnout ve filmu Spectre. Pro mnohé návštěvníky bývá mnohdy cesta k vrcholům stejně zajímavým zážitkem jako lyžování na ledovci. To, zda je tato silnice otevřená pro veřejnost, se vždy dozvíte z aktuálních informací střediska Sölden. Pro návštěvníky regionu, kteří nemají platný skipass, je možné zaplatit si průjezd u kontrolní brány. Po stopách Jamese Bonda se dále vydejte i do stylové restaurace ice Q, která se nachází na vrcholu Gaislachkogel, ve výšce 3048 metrů.