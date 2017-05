Portál Církevní turistika nabízí stovky poutních míst a slavností

Informovala o tom Martina Jandlová z brněnského biskupství. V nabídce jsou také kurzy duchovních cvičení, poutní trasy i možnosti ubytování v různých typech objektů zřizovaných církví.



Jsou mezi nimi kláštery, poutní domy, či fary, které již neslouží k bydlení faráře. Nová aplikace umožňuje u některých objektů i výběr termínu a rezervaci ubytování. Zájemci si mohou naplánovat návštěvy kostelních věží, muzeí, krypt a dalších míst spojených s církevní tématikou. Moderní aplikace nabízí nejbližší zajímavosti v okolí. Připravuje se zvláštní nabídka, která bude věnovaná pouze klášterní turistice.

Poutní trasy nabízejí informace o délce trasy, jak ji lze rozvrhnout na etapy, co je na cestě i v jejím blízkém okolí čeká i praktické tipy pro poutníky, aby zdolali cestu co nejpohodlněji a s co největším prožitkem.

Správci poutních míst či fary poskytující ubytování se mohou do projektu dále zapojovat. Zapojení do projektu Církevní turistika je založeno na dobrovolné spolupráci farností a sborů, stejně jako je tomu u Noci kostelů, připomněl mluvčí.

Záměrem iniciátorů projektu Církevní turistika je nezávazné přiblížení se a setkání s křesťanstvím. Církevní turistika prezentuje nejširší veřejnosti poutní místa, křesťanské církevní památky a další zajímavosti, které mají křesťanskou víru jako společného jmenovatele. Zároveň představuje nové možnosti využití církevních objektů a propojuje křesťanské církevní památky s ostatními doprovodnými aktivitami, které přispívají k obnově duchovních, duševních i fyzických sil.