Portoriko: karibský ráj, který tíží značné dluhy a chudoba

Na ostrově o rozloze 9104 km2 (zhruba jako Jihočeský kraj) žije podle údajů z loňského roku kolem 3,4 milionu obyvatel. Většina z nich je španělského původu, zbytek tvoří černoši a mulati; většina Portoričanů jsou katolíci. Oficiální měnou je americký dolar. Obyvatelé ostrova mají americké občanství, ale nemohou volit prezidenta USA. Podle ústavy však Portoričané mohou hlasovat v republikánských a demokratických primárních volbách.

51. stát?

V americkém Kongresu mají obyvatelé ostrova zastoupení bez hlasovacího práva. Stejné postavení v rámci USA mají také například Mikronésie či Marshallovy ostrovy. Na Portoriku se od roku 1952 konalo několik referend, v nichž se občané nedokázali shodnout, zda je pro ně výhodnější současný stav, anebo by bylo lepší stát se 51. státem USA. V roce 1966 se pro začlenění do USA vyslovilo 39 procent voličů, v roce 1993 to bylo 46,3 procenta a v roce 1998 bylo pro 46,5 procenta voličů (proti 50,2 procenta).

V zatím posledním referendu z roku 2012 se Portoričané vyjádřili, že si přejí změnu dosavadního statusu země; většina z nich (61 procent) byla pro to, aby se Portoriko stalo státem USA. Protože se ale vyskytlo téměř 500 000 prázdných hlasovacích lístků, americký Kongres rozhodl nebrat výsledky referenda v potaz. V roce 2014 Sněmovna schválila finance na pořádání letošního pátého referenda.



Portoriko v roce 2011 navštívil tehdejší americký prezident Barack Obama, učinil tak jako první úřadující šéf Bílého domu od dob Johna Fitzgeralda Kennedyho v roce 1961. Zemi přislíbil zlepšení dlouhodobě neutěšené hospodářské situace.

V říši dluhů

Minulý měsíc Portoriko vyhlásilo největší komunální bankrot v historii USA, stalo se tak poté, co několik velkých věřitelů podalo na stát žalobu kvůli nesplácení závazků; dosud největším byl bankrot města Detroit, který měl v roce 2013 dluh 9,3 miliardy dolarů.



Portoriko ve formě komunálních dluhopisů dluží věřitelům zhruba 70 miliard dolarů (1,7 bilionu Kč). Bankrotové řízení ostrova se bude řídit zvláštním zákonem, který loni přijal Kongres USA. Bankrot pod dohledem soudu umožní Portoriku splácet své dluhy s výraznými srážkami bez dohody s věřiteli. Kromě vysoké zadluženosti trápí Portoriko také chudoba, jejíž míra dosahuje 45 procent. Míra nezaměstnanosti je na ostrově dvakrát vyšší, než je celoamerický průměr, a počet obyvatel území klesá. S ekonomickým poklesem bojuje Portoriko již přes deset let.

Španělská kolonie

Ostrov objevil 19. listopadu 1493 Kryštof Kolumbus a dal mu jméno San Juan (svatý Jan). Později si ostrov vyměnil jméno se svým hlavním městem - „bohatým přístavem“ (španělsky Puerto Rico). Portoriko bylo od počátku 15. století španělskou kolonií. Původní obyvatelé Taínové záhy po kolonizaci vymřeli a k práci na plantážích byli přiváženi černoši. Po španělsko-americké válce v roce 1898 získaly Portoriko, stejně jako Kubu, Filipíny a ostrov Guam, USA. V roce 1917 získali Portoričané americké občanství. V roce 1947 se konaly první volby, v nichž si Portoričané sami zvolili svého guvernéra; do té doby byl jmenován prezidentem USA.

V první polovině 20. století se na Portoriku uskutečnilo několik protiamerických povstání. V listopadu 1950 provedli dva Portoričané z hnutí za nezávislost Portorika neúspěšný atentát na amerického prezidenta Harryho Trumana.



V roce 1952 byla přijata nová ústava, na jejímž základě se Portoriko 25. července 1952 stalo volně přidruženým státem USA. Důležitou složku hospodářství tvoří cestovní ruch. Na ostrově se pěstuje cukrová třtina, banány, káva, ananas, zázvor a tabák. Na Portoriku se vyrábí též slavný rum Bacardi. Z Portorika pochází například zpěvák Ricky Martin, herec Joaquin Phoenix či tenistka Gigi Fernándezová; dcerou portorických imigrantů v USA je mimo jiné herečka Jennifer Lopezová.