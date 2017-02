Pro prcky i závoďáky. Beskydská Bílá stojí za návštěvu

Lyžovačku jsme rozjeli na prudších svazích stékajících po Zbojnické, kam vyváží čtyřsedačková lanovka. Ačkoli se tato strana sjezdovkami spíše červená, našla se tu na rozjezd i Modrá sjezdovka, která byla pro prvních několik téměř prázdná, protože nadšení lyžaři se koncentrovali spíše na sjezdovkách červených. Velmi rovný povrch trati ke carvovým obloukům zcela vybízel a délka trati přes kilometr by nám možná způsobila i mokré triko nebýt minusových teplot.



Stejně dobře upravená byla i vedlejší sjezdovka Javořinka-Tréninková, která byla oproti předešlé Modré méně členitá, a tedy více přehledná. Snad jen na některých zúžených místech bych uvítala více prostoru vzhledem k rychlosti, kterou na těchto sportovních sjezdovkách naberete. Chcete-li brázdit kopec rychleji a častěji, můžete využívat pomu Javořinka, kde se na rozdíl od sedačkové lanovky netvoří téměř žádné fronty.

Bílá v kostce: Vzdálenost z Prahy - 3 hod 46 min



Celodenní skipas dospělý (16-64 let) - 480 Kč



Celodenní skipas dítě, senioři (6-15 let, 65+) - 360 Kč

www.skibila.cz

Parkování - zdarma na velkokapacitním parkovišti u pokladen a cca 50 m od nástupu na lanovku



Naši „sjezdovkovou vítězkou“ se však v Bílé stala červená sjezdovka FIS, která má homologaci pro slalom i obří slalom, a tak není divu, že časně z rána patřila jen mladým závodníkům, kteří tu měli „zapíchaný“ slalom i „obřák“. Sjezdovka tedy pak nebyla tak rovná, jako předchozí, žádné velké muldy se tu ale také nevytvořily. Chcete-li na „Fisce“ ryze sportovní zážitek, rozjeďte se už od dřevěného zbojníka, který na trať dohlíží.



Než jsme se přesunu přes cestu na protilehlé modré svahy, míjeli jsme restauraci hotelu Bauer a davy proudící dovnitř i ven, jsme chápali jako známku dobrého jídla. Inu i my jsme se tedy nechali zlákat dřívějším obědem. Vybrat jsme si mohli jak z minutkové kuchyně, tak z denního menu, které zahrnuje polévku a až 8 různých hlavních jídel, jejichž ceny se pohybují maximálně do 155 Kč. Denní menu se skvělo názvy jako jelení guláš s knedlíkem, masové koule s rajskou omáčkou nebo mnou zvoleným moravským vrabcem se špenátem a bramborovým knedlíkem. Milovníci sladkého si tu zas mohou vybrat ze čtyř různých dezertů a nechybí tu ani můj oblíbený medovník (kterého je pořádný kus..!).

Po obědě jsme se vydali na jižní stranu, do které už se sem tam opřelo i vykukující sluníčko, takže na rozdíl od ranních pist na Zbojnické, už tyto modré sjezdovky měly místy nahrnutý měkký sníh.

Kde jsme se ale na dlouho zasekli, byl dětský park vedle hotelu Bauer, kde se to hemžilo houfy barevných dětí v čele s méďou Brumíkem. Šlo o týdenní kurzy pro malé děti, které se v závěru mezi sebou utkaly v přátelských pátečních závodech. Do parku ale můžete i bez instruktora, kdy si za vstup připlatíte 180 Kč (v rámci výuky v LŠ je vstup do parku zdarma).

Dětský park v Bílé patří vůbec k nejvybavenějším dětským parkům v České republice. Pro děti jsou tu k dispozici 2 pojízdné pásy, pomička, lyžařský kolotoč, malé překážky na nácvik i prvních malých skoků, snowtubing a další metodické pomůcky, které dětem usnadňují a zpestřují výuku.

V půjčovně v Bílé nás zaujala možnost zapůjčení snow biku, tedy kola uzpůsobeného na jízdu ve sněhu, a pár šlápnutí jsme na vyzkoušené taky dali. Nutno říct, že na snow biku jsme už několikrát jeli, kola v Bílé jsou ale ještě o dost širší, takže se vůbec neboříte a zvládáte i úseky do kopce. Údajně se tu letos kola půjčují pomalu stejně často, jako běžky. Zapůjčení snow biku na dvě hodiny vyjde na 350 Kč.

Dalším zpestřením zimních sportů, na které jsme si už tentokrát netroufli, byla ledová lezecká stěna přímo v areálu vedle lanovky. Vylézt si na ni můžete samozřejmě zcela zdarma, a pokud nemáte vlastní výbavu lze si zapůjčit u horské služby ve středisku.