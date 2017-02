Qatar Airlines zahájily provoz nejdelší pravidelné komerční linky na světě

Letuška Qatar Airways. | foto: Qatar Airways

QATAR Katarské aerolinky Qatar Airlines v neděli zahájily provoz nejdelší pravidelné komerční linky na světě. Jde o let mezi Dauhá a Aucklandem, tedy přesněji zpáteční let z Aucklandu do Dauhá, který trvá sedmnáct hodin a třicet minut.

Stroj z mezinárodního letiště v Dauhá odstartoval v neděli a do Aucklandu má dorazit v pondělí v 07:30 místního času, tedy v 19:30 SEČ. Let na trase dlouhé 14.539 kilometrů směrem na Nový Zéland trvá 16 hodin 20 minut, zpáteční je však kvůli větrům ve vysokých výškách delší. Dosavadní rekord pro nejdelší pravidelný let držely aerolinek Emirates na trase z Dubaje do Aucklandu. Nejdelší linku podle vzdálenosti provozují aerolinky Air India. Je to spojení z Dillí do San Franciska, které je dlouhé 15.298 kilometrů a let trvá čtrnáct hodin a třicet minut. Katarské aerolinky však mohou brzy o svůj rekord přijít. Singapore Airlines plánují od roku 2018 obnovit lety do New Yorku, jejichž délka má být devatenáct hodin, napsala agentura Reuters.