Ráj hradů a skalních útvarů. Navštivte Český ráj

Název se uchytil a vydržel dodnes, k přírodním krásám navíc přibyla další lákadla. Která? Tak například Šťastná země v Radvánovicích, přírodní zábavní park se spoustou atrakcí a rozmanitých herních prvků, trampolín a kontaktní minizoo. Hlavním lákadlem je obří dřevěná replika hradu Trosky (v podobě, než se z něj opravdu staly trosky), bonusem navíc je geopark, kde si budete připadat jako ve skalním městě. Provede vás jím dobrodružná, hravá i naučná stezka s řadou interaktivních prvků.

Rady před cestou Šťastná země v Radvánovicích je otevřená do konce září denně od 9 do 18 (všední dny) nebo 19 hodin (víkendy), o prázdninách pak do 20 hodin. Je to jedno z míst, kde je vstupenka pro děti dražší než pro rodiče; pro děti stojí 120 Kč, pro dospělé polovinu (a v červenci a srpnu zaplatíte ještě o něco víc). Děti do 80 cm neplatí nic. Menším dětem bude běžná nabídka Šťastné země bohatě stačit, s těmi většími se sem raději vydejte v době, kdy se koná některá z řady akcí. www.stastnazeme.cz Hrad Valdštejn je otevřený denně mimo pondělí od 9.30 do 17 hodin, v červnu, červenci a srpnu denně od 9.30 do 18 hodin. www.hrad-valdstejn.cz Hrad Trosky vás přivítá denně kromě pondělí od 9 do 17.30, v létě denně. www.trosky.cz

Schválně, dokážete přejít po visuté cestě nad mokřadem, zdolat lanový most anebo roztočit vodní mlýnek? Pojistkou před sluncem anebo deštěm pak je Tomova dílna ve velké stodole, kde děti mohou vyrábět dřevěné meče, šavle, roboty, koníky a magnetky. Navíc ze Šťastné země je to blízko do Turnova i do Jičína a přímo přes údolí vám mávají hrady Valdštejn a Trosky - ty skutečné, žádná replika.



Bajajovo lože

Podle mojí kamarádky přezdívané Kavče v Českém ráji člověk snadno uvěří, že tady draci žijí dodnes. Schválně se zkuste vypravit po jedné z nejoblíbenějších vycházkových tras (popis najdete v dolní části stránky) a poznáte to na vlastní oči i kůži. Jen zřídkakdy tu budete sami, i tak ale najdete spousty romantických a opuštěných skalních rozsedlin, jeskyněk, slují a komůrek. Když už nepotkáte draka, mohli byste narazit alespoň na víly a trpaslíky.

Pozornost výletníků přitahuje zámek Hrubá Skála, jenže už dlouho slouží jako hotel. Vhlavní sezoně sice nabízí prohlídky s průvodcem spojené s výstupem na věž, ale pořád je to jen hotel -zkrátka zajímavější je určitě to, co je v okolí a pod širým nebem -od Adamova lože, kde přenocoval ve filmové pohádce princ Bajaja, přes pověstmi opředené Dračí skály či arboretum Bukovina s nezvyklými stromy až po Hruboskalské skalní město. To se rozkládá v pomyslném trojúhelníku mezi Hrubou Skálou, Sedmihorkami a hradem Valdštejn. Z více než 400 skalních věží, dosahujících výšek až 55 m, přitahuje největší pozornost zkamenělá kapela v samém srdci skalního města. V jejím čele samozřejmě nesmí chybět osamoceně stojící skalní věž aneb Kapelník.

Náš tip Šťastná země trpí podobným nešvarem jako jiné zábavní rodinné areály a tím je jídlo pro mrňata. Od stánků s občerstvením nečekejte zázraky (i když se prý líhne „zdravý koutek“ a další novinky), ale nikdo vám nebrání vzít si jídlo s sebou.



Co se děje v ráji Zámek Sychrov, víkend 27. a 28. května - Pohádkový park na Sychrově: zámecký park se promění v pohádkové místo, kde se děti vyřádí při plnění soutěžních úkolů. Vstup pro dospělé stojí 60 Kč, pro soutěžící děti 40 Kč. Hrad Valdštejn, pátek 9. června od 19 hodin - Noc kostelů a netradiční prohlídka kaple sv. Jana Nepomuckého s hudebním programem. Připravte se na dobrodružnou noční procházku, při níž se vám určitě budou hodit baterky nebo lucerničky! Šťastná země, sobota 10. června - Z pohádky do pohádky aneb soutěžní víkend plný pohádek, kde si děti při hrách vyzkouší své pohádkové znalosti. Sobota 17. června bude patřit festivalu balonů, balonků a všeho, co se dá nafouknout. Od 11 do 16 h můžete navštívit i Tomovu dílnu.

v ráji Zámek Sychrov, víkend 27. a 28. května - Pohádkový park na Sychrově: zámecký park se promění v pohádkové místo, kde se děti vyřádí při plnění soutěžních úkolů. Vstup pro dospělé stojí 60 Kč, pro soutěžící děti 40 Kč. Hrad Valdštejn, pátek 9. června od 19 hodin - Noc kostelů a netradiční prohlídka kaple sv. Jana Nepomuckého s hudebním programem. Připravte se na dobrodružnou noční procházku, při níž se vám určitě budou hodit baterky nebo lucerničky! Šťastná země, sobota 10. června - Z pohádky do pohádky aneb soutěžní víkend plný pohádek, kde si děti při hrách vyzkouší své pohádkové znalosti. Sobota 17. června bude patřit festivalu balonů, balonků a všeho, co se dá nafouknout. Od 11 do 16 h můžete navštívit i Tomovu dílnu. Stezka pro děti Pokud se ubytujete v kempu Sedmihorky, budete mít přímo u nosu plno různých atrakcí pro děti, například zvířecí koutek nebo dětskou naučnou stezku. Ta měří 3 km a vine se okolím kempu podél přírodních rezervací. Na 17 zastávkách děti poznají, jak žije a roste les, seznámí se s lesními živočichy, poměří s naší nejvyšší přesličkou. Část cesty vede lázeňskou pramennou cestou. Tu si užijí cachtalové, kteří neminou bez povšimnutí žádný pramen nebo studánku. Koupit si můžete Dětského průvodce, který si mláďata mohou dotvořit dle fantazie.

Pokud se ubytujete v kempu Sedmihorky, budete mít přímo u nosu plno různých atrakcí pro děti, například zvířecí koutek nebo dětskou naučnou stezku. Ta měří 3 km a vine se okolím kempu podél přírodních rezervací. Na 17 zastávkách děti poznají, jak žije a roste les, seznámí se s lesními živočichy, poměří s naší nejvyšší přesličkou. Část cesty vede lázeňskou pramennou cestou. Tu si užijí cachtalové, kteří neminou bez povšimnutí žádný pramen nebo studánku. Koupit si můžete Dětského průvodce, který si mláďata mohou dotvořit dle fantazie. Spor o peklo Hrady Trosky a Houska spolu už dlouhá léta vedou spor: pod kterým z nich otvírá svůj chřtán temná brána do pekla? Troskám nahrává zejména schodiště Baby. Prý se sem moc nechce malým dětem - no, není divu, na schodišti je tma a v té, jak známo, může číhat bubák. Jenže podobně tísnivé pocity tu mívají i dospělí, kteří už na strašidla nevěří. Mívají dojem, že je sevřená spirála stahuje do nějaké díry nebo hluboko do podzemí, řada z nich také popisuje pocity neštěstí a pach krve.



Když se propletete Hruboskalským skalním městem, objevíte skalní hrad, kam zatím komerce nedosáhla: Valdštejn. Je maličký, prohlídka vám nezabere příliš času a z cimbuří a vyhlídek se otvírají překrásné výhledy do okolí, hlavně na bájnou horu Kozákov a skalní město. Nejlepší zážitky? Romantický skalní palác, zčásti vytesaný ve skalách, místnosti zařízené ve stylu dávných pohádkových rytířů, středověké sklepení a sál, kde jsou vystavené modely dalších hradů a zámků Českého ráje. Zajímat vás bude i to, že Valdštejn jistou dobu skutečně patřil proslulému vévodovi Albrechtovi z Valdštejna (byť v té době sídlu bylo už několik set let). V 19. století patřil k prvním památkám zpřístupněným pro turisty. Z hradu se záhy stalo oblíbené místo, kde nechyběl poustevník a později výletní restaurace.



Pověst o nenávisti

Opakem Valdštejna jsou Trosky, které se zuby nehty drží na dvou čedičových skalách a jsou pěkně vidět ze všech stran. Říká se, že bez nich by Český ráj byl jako Paříž bez Eiffelovky, a nelze je zkrátka vynechat - i když s prohlídkou budete hotoví natošup. Hrad si projdete bez průvodce.

Vlastně jediné, co tu můžete podniknout, je vystoupat na vyhlídkové ochozy pod věží zvanou Panna a na věži Baba. Tahle jména vám připomenou dávnou pověst o vdově Markétě a její vnučce Barboře. Ty dvě se tak nenáviděly, že každá žila v jiné věži a z okna do okna pak na sebe pokřikovaly nadávky a urážky všeho druhu. Uhodnout, kde bydlela Panna a kde Baba, není nijak složité (i když na Pannu se bohužel nedostanete, musí vám stačit terasa na úpatí věže) a to pokřikování si můžete dokonce osobně vyzkoušet - tedy pokud budete mít to štěstí, že v době vaší návštěvy na hradě nebude ani noha a nikoho svým jekotem nenašňupnete.