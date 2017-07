Řím se chystá na nápor turistů u fontán. Koupání zakázal pod přísnými pokutami

Jeho úkolem je chránit fontánu di Trevi před nájezdy vyprahlých turistů, píše americký list The New York Times. Přišlo léto, a tak dostal posily. Teplé počasí už teď přilákalo hrozivé množství návštěvníků, kteří se neumějí chovat. Ani vysoké pokuty neodradily v uplynulých měsících zájemce o koupání ve fontánách města.



Dvanáctého dubna se do fontány di Trevi ponořil nahý muž. Výsledkem bylo virální video a pokuta 500 eur (přes 13 000 Kč). „Na toho naháče jsem tu byl,“ vzpomíná Messina a dodává, že muž si vysloužil trestní oznámení, neboť „šlo o obscénní čin“.

Ve stejný měsíc se ve fontáně vykoupal třicetiletý španělský turista, ranní lázeň si v ní dopřála i šedesátiletá Němka. Dva Dánové dostali pokutu 900 eur (přes 23.000 Kč) za to, že si ve fontáně vykoupali nohy. A pak přišel květen, kdy si pětadvacetiletá Dánka, možná s představou Anity Ekbergové v hlavě, dala večerní koupel v noční košili. Zaplavat ve fontáně si podle Messiny rozhodly také dvě Američanky.

V červnu se třicetiletý Malajsijec koupal nahý v Berniniho barokní Fontáně čtyř řek na Piazza Navona. Dostal pokutu 450 eur (téměř 12 000 Kč). Policii údajně vysvětloval, že je horko. Policie rovněž dopadla jednoho českého umělce, jak si pere špinavý hadr ve fontáně na Piazza del Popolo.

Krátce poté policisté pokutovali britské a rumunské rodiče, kteří dovolili svým dětem, aby šplhaly na kamenné lvy. „Novodobí barbaři“, jak neukázněné turisty nazývají některá italská média, se neomezují jen na Řím. Ve Florencii kvůli nim kropí schody katedrály, aby si na ně nesedali turisté a nesvačili.

Omezený počet turistů?

Právě Řím a jeho fontány jsou oblíbeným cílem pořizovatelů selfie, a tak starostka města Virginia Raggiová jednala. Až do října platí vyšší pokuty za pojídání, pití a sezení na fontánách, za koupání zvířat nebo praní oblečení a házení čehokoli jiného krom mincí do vody. Opatření se týká fontány di Trevi a 36 dalších historicky nebo umělecky cenných fontán v římské metropoli.

Raggiová řekla, že koupací fenomén existoval vždy, ale když se po sociálních sítích začala šířit videa koupajících se naháčů, cítila, že musí podniknout něco více. „A to jsme udělali,“ dodala.

Nepřátelé starostky, která je jednou z hlavních představitelů antisystémového Hnutí pěti hvězd, přidali útoky na památky na seznam potíží, se kterými se Řím za její vlády potýká, včetně hnijících odpadků na chodnících, zanedbaných parků a ulic zacpaných auty. Argumentují tím, že turisté se pak ve zvlčilém Římě chovají jako zvlčilí Římané.

Italský ministr kultury Dario Franceschini dokonce navrhl, aby k památkám byl v jeden okamžik vpuštěn jen omezený počet turistů. „Nemůžete mít 50 000 lidí u fontány di Trevi. Má určitou kapacitu,“ uvedl v jednom rozhovoru. Uvítal, že do Itálie jezdí stále větší množství Číňanů a turistů z dalších zemí.

To si ale podle něj žádá nový přístup, například nové technologie automaticky počítající a usměrňující davy. „Je to naprosto nezbytné,“ dodal. To ale Raggiová odmítá. „Památky jsou pro všechny,“ řekla.