Rakouský Saalbach Hinterglemm. Ráj pro bikery i rodiny s dětmi

Na kolo se do Saalbachu mohou vydat jak nároční bikeři, kteří si chtějí zašlapat do kopce, tak i pohodáři, kteří se rádi do výšin nechají vyvézt lanovkou a pak si už jen užívají dlouhý sjezd s výhledem na alpská panoramata. My jsme v Saalbachu začali lanovkou právě na Kohlmaiskopf, která vede prakticky z centra města.

Než se z tohoto vrcholu vydáte střemhlav na kole nebo pěšky dolů, udělejte si pěknou chvíli na vyhlídce, kde nechybí posezení v podobě vyjmutých sedačkových lanovek a automat se studeným pitím, včetně piva, což v horkých letních dnech oceníte. Dolů se můžete vydat buď po Panorama Trailu, který doporučujeme hlavně těm, kteří jsou na kole poprvé, neboť jde o jednoduchou cestičku s hlavním účelem nabídnout ty nejlepší alpské výhledy.



Saalbach-Hinterglemm v kostce: Vzdálenost z Prahy 5 h 18 min



Celodenní jízdné na lanovku dospělí 37 eur



Provozní doba lanovky Reiterkogelbahn Každý den 9:00 – 16:30



Provozní doba lanovky Zwölferkogelbahn Každý den 9:00 – 16:15



Provozní doba lanovky Kohlmaisgipfelbahn Každý den 9:00 – 16:30 Provozní doba lanovky Schattberg X-Press Každý den 9:00 – 16:15



Lanové centrum www.hochseilpark.at



Webové stránky www.saalbach.com



Delší variantu výletu z vrcholu Kohlmasikopf představuje tzv. Wurzel Trail, který je v mapě značený číslem 25. Zpočátku vede po hřebeni, kde je potřeba i trochu zašlapat do kopce. Po nějaké chvíli se střídá lehký výjezd se sjezdem, a po celou dobu „drandíte“ po technické kořenovité pěšince. S trochou zkušeností se ale vše dá hravě zvládnout. Ke konci už trail představuje klasickou alpskou pěšinu s výhledem na zasněžené vrcholky Alp a „vyplivne“ vás u Panorama Alm, odkud už to k mezistanici lanovky co by kamenem dohodil. Z mezistanice lanovky vede trasa Milka Line, která je ideální trasou pro začátečníky, ale jízdy na ní nebudou litovat ani zkušení bikeři! Jde o velmi vyhlazenou a i dostatečně širokou „pěšinu“, která má pěkný tzv. flow, tedy jízda je na ní velmi plynulá. Precizně vytvarované klopené zatáčky a terénní vlny jsou hlavními stavebními kameny této trati, takže se na tuto trať nemusíte bát vzít ani malého prcka.



Na vrchol Kohlmaikopf můžou směle vyrazit i rodinky s dětmi. Vede odtud pohodová široká cesta, která je sjízdná i s kočárem a téměř na každém kroku tu jsou různé prolézačky nebo rozmanitá dětská hřiště. Pokud tedy vaše děti na turistiku nejsou, tohle je zaručeně naláká.

Druhá lanovka vede přímo od hlavní silnice a vyveze vás do výšky 2 018 m, tedy na Schattberg-Ost. Z tohoto vrcholu je neznámější bikovou trasou trať X-Line, která je dlouhá skoro 7 km a za celou dobu mění několikrát charakter. Její začátek je jako vystřižený z reklamních katalogů na alpské traily, protože jde o krásnou pěšinu na otevřené pláni, kdy nad vámi je už pouhopouhé nebe. Zatímco začátek tratě je jednoduchý, v prostřední části se již s technikou přitvrdí a čekají tu na vás i spletité kořeny v zatáčkách.

Jízdenka na lanovky v Saalbachu je samozřejmě platná i na lanovky v Hinterglemmu, a tak jsme další den vyrazili rovnou na tamější lanovku Reiterkogelbahn. Příhodnou tratí pro všechny výkonnostní skupiny je Blue Line, kde si užijete jednoduché klopené zatáčky a sem tam nějakou tu terénní muldu. Vše pěkně vyhlazené a v podstatě sjízdné i na pevném kole.

Kousek od Hinterglemmu nás pak absolutně nadchnul Hochseilpark (www.hochseilpark.at), tedy lanové centrum, kam vás z konce údolí „Talschluss“ za hotelem Lengauer vyveze vláček na kolečkách. Vláček jezdí od 9:20 do 16:20 vždy po hodině. Lanový park má pak dle letáčku délku přes 8 km, čímž je považován za jeden z těch jedinečných v Evropě. V lanovém centru pak není výjimkou kolo, skateboard nebo sáňky na laně. Co dostalo nás, byl tzv. jump&slide park, tedy volně přeloženo jako skákací-klouzací park. Děti, ale i dospělí, tu mají možnost zaskákat si na trampolínách, skočit z dřevěných můstků do duchny, klouzat se po zadku nebo na tubingu. My si oblíbili sjezd na tubingu po strmé skluzavce se závěrečným skokem do nafukovací matrace. Zábavu si tu s námi užívali i sami rodiče malých ratolestí. Po 14. Hodině tu půlhodina v parku vyjde na příjemných 2,50 eur.

Naši největší pozornosti jsme však směřovali k tzv. „Europarutsche“, mezi jinými známá jako „Flying Fox“, nebo zkrátka přejez údolí na supermana. V hlavním zázemí si vyzvednete výbavu a delší procházkou dojdete na start, kde na vás čekají dva instruktoři – u lana nataženého přes údolí ve výšce 120 m nad zemí. Instruktoři vás do sedáku „usalaší“ tak, že ležíte prakticky na břiše. Pak už vás zkrátka pošlou na kladce na laně vstříc rychlosti přes 70 km/h a věřte mi, je to pořádný adrenalin! Tahle atrakce vás vyjde na 25 euro, tedy minimálně o polovinu méně, než ve vedlejším Leogangu. Přejezd na Europarutsche se organizuje hromadně ve skupině vždy od jedné a od tří odpoledne.

Na závěr bude určitě užitečná informace, že ve většině ubytování v Saalbachu obdržíte automaticky tzv. Joker Card, se kterou získáváte vstup zdarma na mnoho atrakcí – například jízdenku na všechny okolní lanovky, na vláček z údolí, na autobus, tenisová hřiště, minigolf,...a další.