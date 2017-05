Slovenské Malinô Brdo. Adrenalin v horách i relax u vody

Středisko Malinô Brdo je součástí pohoří Velká Fatra a díky blízkosti města Ružomberok jde o destinaci kloubící jak sportovní aktivity v přírodě, tak kulturní vyžití ve městě. Ačkoli město jako takové působí díky řadě továren spíše průmyslově, jakmile se z Hrabova vyhoupnete přes hřeben kabinkovou lanovkou, ocitáte se rázem ve zcela jiném světě, kde po známkách města nejsou ani stopy. My začali na Malině Brdě lehkým cyklovýletem, kdy jsme se hned na úvod nechali i s kolem vyvézt kabinkou a následně sedačkovou lanovkou na samotný vrchol Malinô Brdo.



Malinô Brdo v kostce Vzdálenost z Prahy 5 h (mapa)



1 jízda na lanovce dospělí (nahoru) 6 eur



Celodenní jízdné na lanovku dospělí 20 eur



Zapůjčení trekingového kola (1 den) 15 eur



Zapůjčení sjezdového/endurového kola + 1 den lanovka 75 eur



Provozní doba lanovky- denně 8:30 – 16:30



www.bikepark.sk



Tras na výlety na kole, ať už s použitím lanovky nebo bez, je tu poměrně dost a pro lepší orientaci doporučuji mapku v letáku, který dostanete zdarma na pokladně. Naším prvním cílem kousek od výstupu kabinkové lanovky byla nová Minizoo Sidorovo, kam se dostanete po zelené trase. Vstup do Minizoo je zdarma a dostanete se do ohrady bezprostředně ke zvířátkům, takže si můžete pohladit malá prasátka, ovečky nebo malékozičky. Zvířátka jsou ochočená a ohradami vás provází milý pán. Tip na prasátka: Neběhejte za nimi, počkejte, a oni přijdou sami. To bylo těžké nejen pro děti, ale také pro nás!



Od Minizoo jsme se vydali dál dle ukazatele směrem na Vlkolínec. Jakmile dosáhnete nejvyššího místa značeného jako pod Sidorovem, začnete pozvolna klesat a přijedete k rozcestí, kdy máte dvě volby. Po úzkém singltreku vlevo se dostanete přes jeden hřeben zpět dolů do Ružomberka, nebo pokračujete dále po široké cestě po žluté na Vlkolínec.

Vlkolínec je vzdálený jen kilometr od zmíněné Minizoo a jde o typickou starou slovenskou osadu, která je zařazena do dědictví UNESCO. Tato osada představuje vůbec nejzachovalejší celek původních lidových staveb. Z Vlkolínce jsme se zpět do Ružomberka vydali po žluté cestě, která nás navedla k nové cyklostezce Korytnička, jež nás navedla už v pohodě po rovince do samotného Ružomberka. ̈

Co se týká bikeparku Malinô Brdo, jde v porovnání s ostatními bikeparky spíše o náročnější tratě, jedna z nich však zaujme i obyčejné cyklovýletníky. Jde o trasu Modrý Zamat, která jenenáročná, široká, obsahuje jen klopené zatáčky a jednoduché terénní vlny. Díky absenci jakýchkoli technických záludností ji projedete i na pevném kole.

Pro ty, kteří jsou bikem už nějakou dobu „políbení“ se nabízí technická, leč zábavná trať Blizzard, která má až 4 km. Z loňska je trať nově prodloužená až z vrchu Malinô Brdo a atímco ze začátku najedete na uhlazenou pěšinku vsazenou romanticky do zelené pláně, střední a spodní část už se nese v duchu lesních kořenovitých pasáží, kamenitých úseků a nechybí ani dřevěné lávky. Stále jde o trať, která se dá sjet i na pevném kole, na celoodpruženém kole se vám ale pojede určitě pohodlněji.

Pro ty, kteří jsou bikem už nějakou dobu „políbení“ se nabízí technická, leč zábavná trať Blizzard, která má až 4 km. Z loňska je trať nově prodloužená až z vrchu Malinô Brdo a atímco ze začátku najedete na uhlazenou pěšinku vsazenou romanticky do zelené pláně, střední a spodní část už se nese v duchu lesních kořenovitých pasáží, kamenitých úseků a nechybí ani dřevěné lávky. Stále jde o trať, která se dá sjet i na pevném kole, na celoodpruženém kole se vám ale pojede určitě pohodlněji.

Malebná Fatra zva samozřejmě k procházkám i všechny kategorie turistů. Kdo není tolik zdatný, uvítá vývoz kabinkovou lanovkou do větších výšek. Od výstupu lanovky se můžete vydat až na vrchol samotného kopce Malino Brdo, odkud vás čeká krásný výhled. Na kratší procházku s výhledem jděte na Haliny-vyhlídku, na kterou vás ukazatele nasměrují hned po výstupu z lanovky. Už za tři minuty se dostáváte k první vyhlídce, odkud máte kopec Malino Brdo jak na dlani. Tipem od nás, je zakončit pěší výlet v Čutkovské dolině a povečeřet v Kolibě u dobrého pastýře, kde vám připraví klasické slovenské speciality.

Letního vyžití je dost i v samotném zázemí střediska u dolní stanice kabinkové lanovky, kde se nachází zmíněné jezírko. V jezírku se můžete jak koupat, tak se projet na lodičkách nebo v něm zkusit zorbing v nafukovací kouli. Rovněž pár desítek metrů od jezírka se nachází i lanový park, který se rozkládá ve dvou lesích oddělených od sebe vodní nádrží. Právě přes tuto vodní nádrž vede tzv. Zipline, neboli jde o přejezd na laně v sedáku. Ten jsme samozřejmě nemohli nevyzkoušet! Tarzanie se Zipline stojí na osobu 13 eur, samotná Zipline pak 8 eur.

Pokud chcete bydlet v samotném centru dění, ubytujte se v apartmánech Hrabovo přímo u jezera. Jde o několik nových vil, které nabízejí až 200 lůžek. Většina z nich přitom disponuje výhledem na jezero ať už z okna, nebo z balkonu. Apartmány Hrabovo mají také svůj vlastní wellness club, kde si můžete dát relax třeba ve finské sauně nebo v jacuzze venku na zahrádce. Apartmán pro 2 osoby s kuchyňkou tu pořídíte od 40 eur na noc.