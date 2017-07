TIP NA DOVOLENOU: Španělsko hlásí návrat. Uspokojí každého a může být i levné

Španělsko láká každoročně statisíce Čechů. V roce 2011 jich tam podle Asociace cestovních kanceláří zavítalo 231 tisíc. Statistiky od té doby kolísají. Poslední dva roky je ale největší země Pyrenejského poloostrova opět na vzestupu a letos se očekává, že do Španělska přijede kolem 200 tisíc turistů z Česka. Na žebříčku popularity se tak dlouhodobě pohybuje mezi sedmým a devátým místem.

„Výhodou Španělska je určitě pestrost. Jde o plnoformátovou destinaci. Uspokojí ty, kdo mají méně peněz, ale i ty, kdo jsou ochotni zaplatit za hodně vysoký standard,“ říká mluvčí asociace Jan Papež.

„Španělsko se díky situaci v afrických a arabských zemích dostalo v loňském roce opět do popředí zájmu českých turistů. Letos tento zájem pokračuje. Především Baleárské ostrovy Mallorca a Menorca patří na českém trhu mezi nejvyhledávanější destinace,“ doplňuje Petr Šatný, marketingový ředitel cestovní kanceláře Alexandria.

K dispozici je městská turistika na prodloužené víkendy, kterou nabízí Madrid či Barcelona. O letní ostrovní cestování se postará Mallorca, Menorca či Kanárské ostrovy, kde lze trávit odpočinkovou dovolenou celoročně. Málaga a další lokality zase svými resorty potěší golfisty. Ať už se ale lidé v létě vydávají kamkoliv, určitá obezřetnost je nutná vždy, Španělsko nevyjímaje.

„Všechny takzvané jižní země mají zvýšenou hladinu drobné kriminality, tedy krádeží na ulici, občas i krádeží na pokojích. Jednání s policií, ať už je vyvolané čímkoliv, není příjemné hlavně kvůli jazykové bariéře. Proto doporučujeme zvláště řidičům, aby si dobře nastudovali specifika místních předpisů a vzorně je dodržovali,“ upozorňuje Papež.

Do auta s náhradními brýlemi

Právě v silničním provozu může Španělsko našince v mnohém zaskočit. Například maximální povolená rychlost pro osobní automobily na dálnici je 120 kilometrů za hodinu, pro automobily s přívěsem devadesátka. Pro ty platí snížené limity i na rychlostních komunikacích a silnicích mimo obce. Na rozdíl od jiných zemí není povinná lékárnička ani hasicí přístroj, zato je třeba mít jiné věci.

„V rámci silničního provozu mají lidé nosící dioptrické brýle povinnost vézt ještě jedny, náhradní. Rovněž je třeba mít reflexní vestu pro každého pasažéra a to platí i pro motorkáře,“ říká Petr Vomáčka, mluvčí ÚAMK.

Španělsko je součástí eurozóny od jejího vzniku. Platí se tedy eury, bez problémů ale lze používat kartu. Síť platebních terminálů i bankomatů je rozvinutá dostatečně. Ceny oproti Česku nejsou výrazně vyšší, za některé druhy zboží čeští turisté zaplatí dokonce o něco méně než doma. O něco dráž je v turistických letoviscích a malých obchůdcích.

Pro doplnění doma zapomenutých zásob je nejjednodušší zajít do supermarketu. Ve Španělsku působí několik řetězců, které budou dovolenkářům známé i z českého trhu. Například Lidl nebo Carrefour, který v roce 2006 prodal své české pobočky společnosti Tesco.

Pro ovoce a zeleninu se vyplatí zajít do obchodů Mercadona. Kromě toho jsou zde – podobně jako v ČR – i malé, často asijské večerky.

Téměř všechno se dá pořídit i na tržištích. Nakupování na ulici by měl dát přednost hlavně ten, kdo rád smlouvá. Příležitostí bude mít dost. U malých provozoven a prodejen je ale potřeba počítat s odpolední siestou. Tento zvyk se ve Španělsku stále drží.

Za památky si připlatíte

Hlouběji do kapsy budou muset sáhnout zájemci o kulturu. Vstupy do muzeí i památek obvykle nejsou levnou záležitostí. Základní vstupné do Musea Nacional del Prado vyjde na 15 eur (400 korun), stejně zaplatí zájemci o vlastní prohlídku katedrály Sagrada Familia v Barceloně, o dvě eura méně stojí vstup do Guggenheimova muzea moderního umění v Bilbau.

Výhodu ve Španělsku budou mít držitelé studentských karet ISIC a dalších mezinárodních karet, stejně jako třeba důchodci, kterým jsou hojně poskytovány slevy. Někde ušetří i skupiny.

Přestože na dovolenou se jezdí lidé zotavovat, někdy naopak přijdou k úhoně. Kdo si nepřiplácí za cestovní pojištění a používá svou kartu pojištěnce, měl by při ošetření trvat na úhradě prostřednictvím španělského veřejného systému. Péče ve zdravotnických zařízeních, která se jej neúčastní, totiž může vyjít pěkně draho. Ošetření u lékaře v rámci veřejného systému je zdarma.

„V rámci veřejného systému po vás nesmí být vyžadována platba v hotovosti. V případech, kdy zaplatíte sami v hotovosti a žádáte o refundaci až v České republice, nelze zaručit, že bude španělská strana schopna dodatečně ohodnotit výši částky k úhradě. Refundovanou sumu byste proto v těchto případech dostali pouze do výše české ceny,“ varuje česká Kancelář zdravotního pojištění.

Nutné je počítat s tím, že stomatologické ošetření s výjimkou velmi akutních stavů hrazeno z pojištění není. U léků platí padesátiprocentní spoluúčast, důchodci hradí deset procent.