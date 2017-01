Srdce Evropy? Pro Švýcary jejich země, Česko je pro ně východní stát, říká Češka

Hana Hurábová | foto: Archiv Hany Hurábové

Hana Hurábová se do Švýcarska přestěhovala s manželem, který zde dostal práci. „Je zajímavé, že v našich učebnicích zeměpisu se učíme, že Česko patří do střední Evropy, kdežto pro Švýcary je středem Evropy Švýcarsko, Rakousko a Německo. Ostatní země od Německa směrem doprava už patří do východní Evropy.

Lidovky.cz: Vzpomenete si na první dny po přestěhování? Co vám nejvíce ulpělo v paměti?

Nejvíce mi utkvěl v paměti okamžik, kdy jsem hned první den po příletu chtěla na chvíli uniknout od vybalování krabic a vyrazila jsem s dětmi na procházku poznávat náš nový domov. Hned kousek od domu jsem vyšla na most přes řeku Emme a v dálce jsem uviděla vrcholky Alp pokryté sněhem. V tu chvíli jsem věděla, že se mi tady bude líbit. Lidovky.cz: S čím jste v cizině narazili? Je nějaký český zvyk, který byl pro okolí krajně nezvyklý?

Pro Švýcary je docela nepochopitelný náš tradiční velikonoční zvyk - pomlázka. Pokaždé, když to někomu vyprávíme, jen nevěřícně kroutí hlavou. Kdo je Hana Hurábová? Vystudovala VŠE, už při studiu nastoupila do významné české banky na pozici v Lidských zdrojích. V roce 2014 se rodina díky manželově práci přestěhovali do Švýcarska. Momentálně je doma s dětmi a o životě ve Švýcarsku píše na blogu www.adinajustina.blogspot.ch

Lidovky.cz: Chcete se do Česka ještě někdy vrátit?

V Česku máme celou rodinu, přátele a známé, takže jednou se určitě vrátit chceme. V tuto chvíli nejsme schopní říct, jak dlouho tady ještě zůstaneme, nebo zda nás osud ještě nezavede jinam. Lidovky.cz: Existuje nějaké české jídlo, které vám v cizině chybí? Uvařil jste přátelům v zahraničí nějaké české jídlo? Jak jim chutnalo?

Možná to bude znít úsměvně, ale zpočátku mi hodně chyběly české rohlíky. I když jsem se je snažila upéct, tak to nikdy nebylo ono. A taky české pivo. Jednou jsme měli na kursu němčiny den, kdy jsme měli přinést nějaké typické jídlo pro naši zemi. Takže zatímco já jsem ochutnávala tradiční jídla z Itálie nebo Srí Lanky, moje kolegyně z kursu ochutnaly české kynuté buchty s povidly. A myslím, že jim docela chutnaly. Lidovky.cz: Máte děti? Učíte je česky?

Máme 3 děti, a vzhledem k tomu, že jsme s manželem oba Češi, doma mluvíme česky. Dvě starší děti navštěvují místní školku a školu a už ovládají místní dialekt, kterým mezi sebou někdy mluví. Doma po nich chceme, aby mluvili česky a naučili se správně používat mateřský jazyk. Lidovky.cz: Jaké jsou první asociace, které slýcháváte, když řeknete, že jste z Česka?

Vzhledem ke švýcarské povaze, která se vyznačuje značnou korektností, tak se pravdu asi hned tak nedozvíme. Zajímavé je, že v našich učebnicích zeměpisu se učíme, že Česko patří do střední Evropy, kdežto pro Švýcary je středem Evropy Švýcarsko, Rakousko a Německo. Ostatní země od Německa směrem doprava už patří do východní Evropy. Lidovky.cz: Sledujete tamní politiku? Liší se politická kultura od té naší?

Z mého pohledu se tady politika tak významně neřeší jako v Česku. To je dáno nastavením politického systému, kdy významné pravomoci zůstávají na úrovni kantonů a ne na centrálním řízení. Například státní svátky se různí podle kantonů (v závislosti na náboženské tradici apod.). Významnou rozhodovací roli tady také hrají referenda, ať už na místní, kantonální nebo celostátní úrovni. Češi v cizině Sledujete rubriku Češi v cizině a zdá se vám, že v seriálu některé země chybí? Jsou to zrovna ty, ve kterých žijete? Ozvěte se nám. Pokud se s námi chcete podělit o svoje názory a dojmy, napište nám na adresu cesivcizine@lidovky.cz. Uveďte svoje jméno a krátce popište místo, kde žijete a důvod, proč jste do zahraničí odjeli. Jako předmět zprávy uveďte "Češi ve světě".