PRAHA Středočeský kraj chce příští rok zavést turistickou kartu, která by zvýhodňovala návštěvníky památek a muzeí na území regionu. Věrnostní program by jim zaručoval různé slevy či nadstandardy. Hejtmanství si od projektu slibuje zvýšení návštěvnosti i lepší kontakt s turisty, řekl v úterý novinářům hejtmančin náměstek pro cestovní ruch Vít Rakušan (STAN).

„Pro nás je to důležité i proto, že bychom jako Středočeský kraj chtěli získávat od turistů i data. To znamená zůstat s nimi nějakým způsobem v kontaktu. V rámci karty mít možnost je například oslovit e-mailem a dát jim nějakou novou turistickou nabídku, která tady je. Chtít od nich zpětnou vazbu, co cestovnímu ruchu ve Středočeském kraji chybí,“ uvedl Rakušan.



Hejtmanství chce do projektu nejdříve zapojit své organizace a postupně hodlá přizvat i další partnery, například provozovatele hotelů a restaurací nebo dopravce.

Na nové turistické kartě pracuje i Praha, spustit ji chce od roku 2019. Turisté s ní budou moci navštěvovat památky nebo jezdit MHD, vybrat si budou moci karty různé délky platnosti.