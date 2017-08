Obce na Šumavě mají zakázat vstup do části území. Správci varují před padajícími stromy

ČESKÉ BUDĚJOVICE Šumavský národní park požádal příslušné obce o vydání zákazu vstupu do některých lesů v jižní části svého území. Na dotčených trasách po sobotní bouřce leží stromy, nebo hrozí, že spadnou. Zákaz, který se týká především oblasti kolem Stožce a Nové Pece, mohou vydat obce s rozšířenou působností, což jsou Prachatice a Český Krumlov, informoval mluvčí šumavského národního parku Jan Dvořák.

„Omlouváme se za toto omezení, ale bylo nutné především z důvodu bezpečnosti návštěvníků, jelikož lesní porosty v této oblasti jsou velmi nestabilní a stále hrozí pád stromů a jejich částí,“ uvedl Dvořák. Do neděle by tak turisté neměli chodit na cesty Spálenou a Geometrů. Do 3. září bude zakázán vstup na cesty Ježová, Stoliční a část Trojmezné.

Do 31. října budou pro turisty zavřeny Medvědí a Hraniční stezka. „Mimo tyto trasy jsme požádali o zákaz vstupu do lesních porostů podél všech tras mezi Stožcem a Novou Pecí a části stezek v okolí Český Žlebů,“ uvedl Dvořák.



Bouřka a silný vítr v noci na sobotu vyvrátila na Šumavě desítky tisíc krychlových metrů stromů. „Aktuální informace o stavu tras lidé naleznou na webu nebo na facebooku NP Šumava, případně je získají v informačním centru ve Stožci,“ řekl.